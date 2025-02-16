SPECIAL: Jetzt zuschlagen -Teufel Bluetooth/DAB+FM-Speaker Boomster in der AC/DC-und der Fabian Wibmer-Edition noch verfügbar

Unser "Teufel Weekend" geht heute am Sonntag weiter, und zwar mit einem "alten Bekannten": Der Teufel Boomster ist bei uns ein gern gesehener Gast in der Redaktion. Zum einen, weil er einfach sehr attraktiv aussieht. Zum anderen, weil er richtig gut klingt. Und zum dritten, weil er auch noch in einer exklusiven AC/DC-Edition erhältlich ist. Zum 50. Jubiläum der Rock-Legenden hat Teufel den Boomster in dieser Sonderedition aufgelegt.

Purer AC/DC-Style

Für knapp 370 EUR ist der AC/DC-Boomster bei Lautsprecher Teufel erhältlich

Wer den Boomster, technisch absolut identisch, im klassischen Look haben möchte, kann natürlich auch umgehend zuschlagen - und richtig sparen: For knapp 250 EUR gibt es den hervorragend verarbeiteten multifunktionalen Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+/FM-Tuner und Display in weißer oder klassisch-schwarzer Ausführung.

Natürlich ist der Aufpreis für die AC/DC-Edition recht heftig, aber im Gegenzug bekommt man auch ein exklusives Design, das so wohl kein zweites Mal aufgelegt wird. Aber - man findet bei Teufel etwas vergleichbar Exklusives, wenn auch aus einer völlig anderen Ecke: Als dritte Option steht die Fabio Wibmer-Special Edition bereit. Und zwar ebenfalls für knapp 370 EUR. Unter dem Motto "Einzig – nicht artig!" wird die vom Extrem-Mountainbiker gestaltete limitierte Edition präsentiert. Dieser Boomster "spiegelt mit seinen fünf Designs auf den beiden Seitenflächen sowie der Oberseite seinen Style wider", kann man auf der Website erfahren.

Hier eine kleine Fabio Wibmer-Edition-Fotogalerie:

Device mit Fernbedienung

Sicht von oben

Die eine Seite....

Und die andere Seite

Auch in weiß ist diese spezielle Edition des bekannten Extrem-Mountainbikers zu haben

Der Extremsportler und "sein" Boomster

Das normale Modell ist natürlich "das Schnäppchen" - mit dem typisch überzeugenden Teufel Sound, Akku- und Netzbetrieb (Laufzeit des Lithium-Ionenakkus bis zu 18 Stunden) und der für alle Boomster charakteristischen aufwändigen Lautsprecherbestückung: 2 x 20 mm Gewebehochtöner, 2 x 65 mm Mitteltöner sowie ein 110 mm Papier-Tieftöner und zwei passive Membranen. Demnach ist der Boomster ein echter Dreiwege-Lautsprecher mit 42 Watt Gesamtleistung (Class-D, 2.1-Konfiguration mit 3 Verstärkerkanälen).

Der 2021 eingeführte Boomster der zweiten Generation ist ein echter Klassiker im Teufel-Portfolio

Die kleine Fernbedienung wird bei allen Boomster-Modellen mitgeliefert

AC/DC-Edition mit dem typischen Logo der ikonischen Band

Immer noch begeistert uns der Boomster mit seinem klaren, zugleich kraftvollen Klang und mit seiner robusten Verarbeitung. Ganz gleich, ob das klassische Modell oder aber die AC/DC- beziehungsweise die Fabio Wibmer-Edition. Wir raten dazu, jetzt bei einer der beiden limiterten Auflagen zuzuschlagen, denn so hat man etwas, was man später nie mehr in dieser Ausführung bekommen wird. Preis-/Leistungs-Freude können derweil mit dem "normalen" Boomster richtig sparen.

Boomster Bag

Für alle drei Boomster steht übrigens für 49,99 EUR Aufpreis die robuster "Boomster Tag" bereit

