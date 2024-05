SPECIAL: "For Those About to Rock" - der Teufel Boomster in einer limitierten AC/DC Edition

Der 15. Juni 2016 ist lange her - an diesem Datum hatten die Rock-Legenden von AC/DC ihr letztes Konzert in Deutschland veranstaltet. Umso erfreulicher ist es, dass die australische Band ihre neue PWR-Up Tour angekündigt haben. Fans haben somit die Chance, die Kultocker Live und in Farbe in Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg sowie Hannover zu bewundern und vor allem live zu hören.

Da die Tickets sehr schnell vergriffen sein dürften und teilweise horrende Preise dafür aufgerufen werden, möchten wir in diesem Special eine verheißungsvolle Option für alle diejenigen, die keine Tickets ergattern konnten, aufzeigen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Berliner Lautsprecherspezialisten von Teufel haben sich für alle AC/DC Fans etwas besonders einfallen lassen. So gibt es den Boomster in einer streng limitierten AC/DC Fan Edition, die für 369,99 EUR direkt im Onlineshop des Herstellers oder in einem der zahlreichen Flagshipstores erhältlich ist. Schnell sein lohnt sich hier, da sich die Limited-Edtion ähnlich gut verkaufen dürfte wie die Konzert-Tickets.

Beim Teufel Boomster handelt es sich um ein tragbares Stereo-Bluetooth-Radio mit DAB+ und UKW-Empfänger. Um den Boomster auch flexibel nutzen zu können, verfügt das Teufel-Device über einen integrierten Lithium-Ionen-Akkupack, der eine Wiedergabezeit von bis zu 18 Stunden ermöglicht - bei mittleren Lautstärkepegel. Auch die Ladezeiten finden wir sehr interessant: So reichen 35 Minuten aus, um den Akku 25% zu laden. Geht dem Boomster mal komplett "der Saft aus", braucht es dann 165 Minuten, um ihn vollständig zu laden. Einiges an Zeit, aber nicht zu viel für den doch recht großen Stromspeicher. Der Akku ist fest integriert, kann aber in einem Servicecenter von Teufel ausgetauscht werden. Alternativ ist es auch möglich, den Teufel Boomster direkt per Netzteil am Stromkreis anzuschließen und zu betreiben.

Für eine weitläufige und lebendige Klangcharakteristik verfügt der Boomster über Teufels hauseigene Dynamore Klangtechnologie. Die Technik erweitert das Stereo-Panorama deutlich und der Klang löst sich besser von den Lautsprecher-Chassis. Funktioniert klasse, AC/DC scheint sich direkt auf einer weitläufigen Bühne vor den zuhörenden Fans zu befinden.

Damit die Inhalte vom Smartdevice auch auf den Boomster wiedergegeben werden können, verfügt das Radio über Bluetooth 5.0 mit aptX Codec. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwei Boomster miteinander zu koppeln und als Stereopaar zu betreiben.

Frontgitter mit AC/DC-Schriftzug

Die Treiber werden von einem Lautsprecherabdeckgitter aus Metall vor unerwünschten Berührungen geschützt. Der Boomster verfügt über zwei 20 mm Hochtöner, zwei 65 mm messende Mitteltöner, einen 110 mm großen Tieftöner sowie über je eine Bassradiator pro Seite und arbeitet nach dem geschlossenen 3-Wege-Prinzip. Die Treiber können einen Frequenzbereich von 44 Hz-20 kHz abbilden und werden von einem digitalen 2.1 Class-D Verstärker versorgt. Dieser erzielt eine RMS-Leistung von 42 Watt. Klingt nicht nach extrem viel, da der Boomster aber in unserer Redaktion schon zahlreiche Grillabende beschallt hat, ist die Leistung definitiv ausreichend, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Das saubere, kräftige und dynamische Spiel gefällt in jeder Situation richtig gut. Gerade für Rockmusik ist er bestens geeignet, gibt er die nachdrücklichen Rhythmen doch mit Verve und Durchsetzungsvermögen wieder. Vokale Elemente bringt er ebenfalls gekonnt zum Ausdruck.

Bedienelemente auf der Geräteoberseite sowie Tragegriff, inkl. AC/DC-Logo

Das Handling gestaltet sich einfach und komfortabel. Über dem Display positioniert, befinden sich die Taster für eine direkte Bedienung am Gerät. Nun erläutern wir die Bedienelemente und starten mit den Tastern von links nach rechts. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Boomsters zuständig. Der Knopf "Bass" ist für die Einstellung der Bassintensität zuständig. Diese kann von -6 bis +6 dB verändert werden. Wichtig dabei ist: Der Bass-Button muss gedrückt und gehalten werden, mittels der Plus- und Minus-Taster wird die Intensität erhöht bzw. verringert. Der nächste Knopf ist für den Bluetooth-Eingang bzw. das Koppeln mit einem Smartdevice zuständig. Um den Kopplungsmodus zu starten, muss das Bedienelement einige Sekunden gedrückt werden. Neben dem Bluetooth-Bedienelement befindet sich die Eingangswahl, hier können die Quellen DAB/UKW sowie AUX-In ausgewählt werden. Die darauf folgenden Tasten mit Pfeil können z.B. bei der Bluetooth Wiedergabe fürs Skippen vor- und rückwärts benutzt werden. Während der DAB-Wiedergabe übernehmen die Bedienelemente ein Springen zum nächsten oder vorherigen Sender. Zwischen den beiden Pfeiltastern sitzt der Wiedergabe/Pause-Knopf. Danach folgen drei Favoriten-Taster, mit der sich DAB/UKW-Sender abspeichern und aufrufen lassen.

Signalgeber im Scheckkartenformat

Um den Boomster auch aus der Ferne zu bedienen, liegt im Lieferumfang eine Remote aus schwarzem Kunststoff bei. Die Remote besitzt Bedienelemente mit einem knackigen Druckpunkt und selbst die gespeicherten Favoriten lassen sich damit abrufen und abspielen. Um den Boomster komfortabel transportieren zu können, verfügt er auf der Oberseite über einen massiven Tragegriff aus Metall. Die Unterseite des Metallbügels ist perforiert, dadurch kann er nur schwer aus der der Hand rutschen. Da wir gerade beim Outdooreinsatz sind, der Boomster ist gemäß der IPX5 Klassifizierung geschützt. Das bedeutet, dass ihm auch plötzlich einsetzender Regen nichts anhaben kann - das private Rock-Konzert am Weier im Wald kann problemlos auch bei Schmuddelwetter stattfinden, und gestandene Rockmusik-Liebhaber hält eine unsichere Witterungslage bestimmt nicht vom Feiern ab.

Massiver Metall-Tragegriff, inklusive AC/DC Schriftzug

Die Rückseite eines "normalen" Boomster

Auf der Rückseite des Radios befindet sich die Stabantenne, um einen guten Empfang bei DAB+ und UKW-Empfang zu gewährleisten. Um die Anschlüsse auch effektiv vor Regen und Staub zu schützen, befindet sich über den Anschlüssen eine gummierte Abdeckkappe. Hinter der Abdeckkappe befindet sich ein AUX-In Anschluß, um z.B. ein analoges Quellgerät anzuschließen. Daneben ist die Anschlussbuchse für das im Lieferumfang enthaltene externe Netzteil untergebracht. Weiterhin verfügt der Boomster über einen Mini-USB-Anschluß, der für Aktualisierungen genutzt werden kann. Erfreulicherweise verfügt der Boomster über eine Powerbank-Funktion, mit der ein Laden vom Smartdevice während der Wiedergabe möglich. Dafür zeigt sich der USB-A Anschluß zuständig.

Bilanzierend ist der streng limitierte Boomster ein Top-Angebot für den AC/DC- und Rock-Fan. Praktisch, robust und solide ausgeführt, erfüllt er auch aus akustischer Persoektive sämtliche Voraussetzungen und lässt mit seiner dynamischen, kräftigen Wiedergabe des Herz jedes AC/DC-Fans höher schlagen.

Seitliche Ansicht des limitierten Boomster

Special: Sven Wunderlich

Fotos: Leidseplein Presse B.V., Lautsprecher Teufel, Sven Wunderlich

Redaktion: Carsten Rampacher

Datum: 07. Mai 2024

