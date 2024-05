SPECIAL: IAD auf der High End 2024 - Neuheiten von Audiolab, Lumin, Luxman, Mission, Quad, Soulnote und anderen Herstellern

Der deutsche HiFi-Vertrieb IAD präsentiert auf der High End 2024 interessante Neuheiten zum Beispiel von Audiolab, Lumin, Luxman, Mission, Quad und Soulnote. Vom 9. bis zum 12. Mai 2024 macht die High End 2024 das MOC München wieder zur zum Haupt-Anlaufstelle für alle, die sich für gepflegten Klang interessieren. IAD und die dazugehörigen Marken und Hersteller sind gleich an mehreren Ständen im Atrium 4.2 und in Halle 3 vertreten.

Atrium 4.2: Audiolab, Leak, Mission, Quad, Soulnote, Luxman, Wilson Benesch

Zahlreiche Marken aus dem IAD Portfolio sind im Atrium 4.2. zu finden. In den nebeneinander liegenden Vorführräumen E223 und E224 zeigt IAD eine Vielzahl interessanter Produkte von Audiolab, Leak, Mission und Quad. Ein besonderes Messe-Highlight kann Quad aufbieten - in Form der ESL 2912X Lautsprecher. Hierbei handelt es sich um eine neue Version der legendären Elektrostaten-Serie, deren Ursprung sich bis ins Jahr 1957 zurückverfolgen lässt. Audiolab präsentiert die jüngsten Zugänge der 9000er Serie, eine Stereo-Vorstufe mit integriertem DAC und als optimale Ergänzung die passende Stereo-Endstufe - die sich aber ebenso im Mono-Betrieb einsetzen lässt.

Mission 778x Vollverstärker

Rückseite

Markantes Design

Ideal auch fürs optisch anspruchsvolle Wohnambiente

Mission hat zudem die neuen 750er Lautsprecher im Gepäck, sehr gute Spielpartner für den 778x Vollverstärker, der mit einem besonders guten Preis-/Leistungsverhältnis glänzt.

Mission 750

Rückseite

Im gleichen Gang präsentiert sich der japanische Edel-Hersteller Soulnote (E209), hier wartet unter anderem die neue Super-Phono-Vorstufe E3 auf engagierte Vinyl-Liebhaber.

Wilson Benesch Omnium

Hier im Einsatz

Bei der britischen Lautsprecherschmiede Wilson Benesch (E225) sorgen zwei IGX (Infrasonic Generator) im Zusammenspiel mit den Omnium Lautsprechern für große Attraktion.

Wilson Benesch IGX

Rückseite

Einen Gang weiter bei Luxman (F229) finden sich ebenfalls neue Devices: Mit dem DAC DA-07X, der Phono-Vorstufe E-07 und dem Vollverstärker L-505Z treten die Neuentwicklungen gleich zu dritt auf.

Halle 3: Lumin, Silent Angel, TCI und AIM

Weitere Vertriebspartner der IAD finden sich in Halle 3. Bei Lumin (Stand M13) steht die neue Streaming-DAC-Vorstufe P1 Mini im Mittelpunkt, und das ist eine echte Europa-Premiere. Silent Angel als Spezialist für Streamer und Streaming-Zubehör präsentiert Top-Geräte aus dem Portfolio an Stand P07. Bei TCI (R12) und AIM (R13) wird alles rund ums Thema moderne, hochwertige Kabel geboten.

Halle 1: Mission und Quad bei „the sound of gaming“

Quad ERA-1

Im Detail

Das komplette Set

An Stand A10/B09 in Halle 1 bringt der High End Partner konsolenfan.de unter dem Motto „the sound of gaming“ Videospiele und hochwertigen Klang zusammen. Auch zwei Marken aus dem IAD Portfolio sind dort vertreten: Messebesucher können ein Mission LX Connect Lautsprechersystem und einen Quad ERA-1 Kopfhörer im Gaming-Einsatz erleben.

Special: Carsten Rampacher, RTFM Presse

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: RTFM Presse, IAD

Datum: 28. April

Tags: Audiolab