SPECIAL: ELAC auf der High End 2025 in München: Neue aktive Lautsprecher, neue Debut 3.0 Subwoofer und Concentro M 807

In Kürze startet die High End in München. Natürlich ist auch ELAC mit neuen Produkten vor Ort auf der High End in München. Im Atrium 4.1, in den Räumen F102/F103, kann man „The life of sound“ erleben – und sich die Neuheiten anschauen.

Wir starten mit dem aktiven Lautsprecher-Paar Debut ConneX DCB61 als konsequenter Weiterentwicklung des erfolgreichen DCB41-Systems. Die kompakt bauenden, leistungsstarken Regalboxen sollen mit einem dynamischen und kräftigen Klang bei der Musik- und auch bei der Filmtonwiedergabe punkten. Ein Dolby Digital-Decoder gehört zur Ausstattung, ebenso ein umfangreiches Angebot an Anschlüssen, das unter anderem auch HDMI-ARC und Analog/Phono umfasst. Typische ELAC-Merkmale wie die belastbaren Treiber sowie die leistungsstarke Elektronik vervollständigen das Gesamtkonzept der per iOS- und Android-App steuerbaren Soundlösung.

Die nächste Premiere spricht die Liebhaber einer nachdrücklichen Basswiedergabe besonders an, und zwar in Form der neuen Auflage der ELAC Debut 3.0 Subwoofer. In München stehen die 2025er Modelle in 10-, 12- oder 15 Zoll, und sie eignen sich als die passende tieffrequente Unterstützung zu allen Lautsprecher-Modellen der Debut 3.0-Serie. Maßgeschneiderte Treiber, besonders effizient arbeitende Class D-Verstärker und auch enorm steife, robuste sowie schicke Gehäuse stehen für ein tadelloses Leistungsvermögen.

Der neue Luxus-Lautsprecher ELAC CONCENTRO M 807 steht ebenfalls auf der High End 2025 - damit der gesamte Auftritt eine Überraschung wird, veröffentlicht ELAC jetzt nur das oben gezeigte Detail. Die erste CONCENTRO wurde vor neun Jahren zum 90. ELAC-Geburtstag vorgestellt. Und neun Jahre später folgt jetzt die CONCENTRO M 807, passend zum 99. Geburtstag der renommierten Brand aus Norddeutschland. Und auch die neue CONCENTRO M 807 punktet erneut durch das spezielle Design, weiß aber auch mit hochkarätiger Technik zu überzeugen. Hier zu nennen wären der Push-Push/Pull-Pull Aufbau der Woofer, die Aluminium Sandwich Technologie AS-XR, der brillant auflösende JET 6c Hochtöner und nicht zuletzt die Van den Hul-Innenverkabelung mit großen Querschnitten für perfekte Signalqualität. Besonders erwähnenswert ist die revolutionäre VXe-Technologie von ELAC: Praktisch kein Raum bietet in der Praxis die Option, die Lautsprecher in perfekt symmetrisch aufzustellen. Mit Hilfe der erstmals in München präsentierten VXe-Technologie (Variable Coax Electric) bietet ELAC nun die Option, dass für jeden Lautsprecher eigene Einstellungen vorgenommen werden können, um die Ausprägung der akustischen Richtwirkung anzupassen. Wenn z.B. auf einer Seite durch Möbel im Hörraum mehr Schallanteile absorbiert werden, ist es möglich, gezielt einzugreifen. Insgesamt offeriert VXe 25 Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich der Schaltereinstellungen – das heißt passender authentischer Sound in jeder Hörumgebung.

Fazit: Es lohnt sich defintiv, bei ELAC vorbeizuschauen und die Neuheiten "live und in Farbe" zu erleben.

Anzeige



Special: Carsten Rampacher

Fotos: ELAC

Datum: 09. Mai 2025