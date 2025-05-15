SPECIAL: DREI H Vertriebs GmbH präsentiert den neuen Lyngdorf Verstärker TDAI-2210 auf der High End 2025

Drei H, der deutsche Vertrieb der Edel-Marke Lyngdorf, präsentiert auf der High End den neuen TDAI-2210. Er stellt das mittlere von nun drei TDAI-Modellen dar und verfügt über einen neuen Farb-Touchscreen, die hochentwickelte digitale Verstärkung von Lyngdorf Audio und die präzise arbeitende RoomPerfect-Raumkalibrierung.

Wenden wir uns nun der ausführlichen Produktbeschreibung zu.

Anschlusssektion

Der TDAI-2210 ist der aktuellste integrierte Streaming-Verstärker von Lyngdorf Audio. Mit zahlreichen digitalen Eingängen wie USB-C, HDMI 2.1, analogen Eingängen, optionalen modularen Upgrades, einem integrierten Musik-Streaming-Player und der besonders exakt arbeitenden RoomPerfectTM-Kalibrierung ist der TDAI-2210 äußerst ansprechend ausgestattet.

Der kräftige Verstärker arbeitet auch mit Lautsprechern souverän zusammen, die gern einiges an Leistung geliefert bekommen

Anzeige



Der Verstärker leistet 2 x 210 Watt an 4 Ohm und besitzt so gute Reserven, um auch mit Lautsprechern, die nach Leistung verlagen, problemlos zusammen zu arbeiten.

Touch-Display

Der Touchscreen und das Bedienmenü sorgen für eine komfortable Bedienung. Der Bildschirm führt durch die erste Einrichtung, hilft bei der Verwendung aller Funktionen, ermöglicht eine individuelle Anpassung des Verstärkers und macht Musikstreaming besonders einfach. Große Aufmerksamkeit haben die Lyngdorf Entwickler der Auswahl des Bildschirms geschenkt: Eine seidenglatte Echtglas-Oberfläche ist für bestes Fingergefühl verantwortlich, es kommt kaum zu sichtbaren Fingerabdrücke und die Darstellung ist farblich echt sowie brillant.

Lautstärkeregelung

Kurz zur Abkürzung: TDAI steht für "True Digital Amplifier Integrated". Die Verstärkung erfolgt zu 100 % digital, ohne analoge Wandlung bis kurz vor die Lautsprecherausgangssektion. Das digitale Signal versorgt die Lautsprecher direkt, während das Lautstärkerad die Verstärkungsspannung in der Ausgangsstufe regelt.

Innenleben

Anzeige



Diese besonders exakt und sauber arbeitende Lyngdorf Technologie eliminiert mehrere analoge Komponenten und Signalwege, die eine störende Quelle für Grundrauschen, Übersprechen und Verzerrungen sind. Dieses Verstärkerprinzip gewährleistet somit eine reine, dynamische und authentische Klangqualität bei allen Lautstärken.

Perfekt für nahezu jede Hörumgebung

Der neue TDAI-2210 fühlt sich in allen Hörumgebungen wohl, sogar in akustisch komplexen Locations - denn er hat Lyngdorfs exklusives RoomPerfect™ an Bord. Das ausgeklügelte System ist eine der ausgefeiltesten Lösungen für die Anpassung von Lautsprechern an den Raum. Die Kalibrierung erfasst zahlreiche unterschiedliche raumakustische Probleme, zum Beispiel Bassdröhnen, Bassmangel, ungleichmäßiger Bass, und diffuse Klangbbildung. RoomPerfect™ korrigiert diese Probleme im digitalen Bereich und ermöglicht es den Lautsprechern, in jedem Raum bestmöglich ihre Stärken auszuspielen - ohne dass der Klang einfach nur linearisiert wird. Zudem ist RoomPerfectTM mit der Lyngdorf App sehr einfach zu bedienen - kein Computer, keine Software und keine Kalibrierungskenntnisse sind erforderlich.

Hochwertige Qualität bis ins Detail

Anzeige



Der TDAI-2210 wird nach den höchsten Qualitätsstandards bei Lyngdorf Audio in Dänemark gefertigt. Jedes Gerät wird einem 24-stündigen Test unterzogen, bei dem alle Eingänge und Ausgänge verwendet werden und beide Verstärkerkanäle unter Last betrieben werden, um exakt zu prüfen, ob alle angegebenen Messwerte erfüllt werden. Dies garantiert bei jedem TDAI-2210 höchstmögliche Leistung, beste Qualität und langlebige Zuverlässigkeit. Wir sind schon gespannt, das interessante Device "live" zu erleben.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: 3 H Vertriebs GmbH, Lyngdorf

Datum: 15. Mai 2025