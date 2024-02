SPECIAL: Der Samsung Innovation Room auf der World Of Samsung 2024 mit den fortschrittlichsten Samsung-Technologien

Auf der World Of Samsung in Offenbach gab es auch eine Führung durch den exklusiven "Innovation Room". An insgesamt sechs Stationen konnte man sich besonders fortschrittliche Technologien und Produkte anschauen.

Station 1: AI Upscaling, Vergleich 2023 zu 2024, QN900C versus QN900D

AI-Upscaling

Das neue 8K AI Upscaling Pro sett auf den NQ8 AI Gen3 Prozessor für besonders performantes 8K-Upscaling und skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung mit enormer Detailtreue und Rauscharmut hoch. Nur in der QN900D Serie kommt dieser Prozessor zum Einsatz. Beim neuen Modell finden sich noch mehr Details, mehr 3D, noch stabiler, bessere Bewegungsschärfe (Baseball-Wurf als Beispiel), Laufschriften sehen verbessert aus (Bei Nachrichten etc.).

Highend-Prozessor

Krass: Es wurde 8K Material auf 720p heruntergerechnet dann vom TV-Prozessor hochgerechnet - Skyscraper, Autoverkehr etc. waren zu sehen. Saß man nicht direkt vor dem QN900D, dachte man niemals, dass 720p Material hochgerechnet wurde. Keine Treppenstufen, keine Pixelbildung, keine sonstiten Artefakten, praktisch kein sichtbare Scalingrauschen. Das 8K AI Upscaling Pro funktioniert in den Bildmodi Standard Dynamik Eco. Nicht aktiv ist es im Movie-Modus oder im Filmmaker Mode. Zur Funktion: Generative AI ergänzt beim Upscaling fehlende Informationen. Dedizierte neuronale Netzwerke (insgesamt 512) nur dafür zuständig (QSR, Quantum Super Resolution). Es handelt sich beim verwendeten Chip um eine relativ frei programmierbare Plattform, es können neue Muster für das Erkennen von Bildinhalten und deren Fehlern darauf geladen werden. Dadurch wird die Bildanalyse stets genauer. Neue Muster können bei einem Firmware ausgerollt werden.

Zweite Station: Der AI Energy Save Mode 2023 zu 2024er Version, Neo QLED 8K-Modell

Der überarbeitete AI Energy Save Mode ist für alle 2024er QLED und Neo QLED-Serien ab dem Q60D. Der Modus überzeugt mit besserem Bild und geringerem Stromverbrauch. Das Bild erscheint farblich besser (mehr Farb-Facetten), heller, kontrastreicher (Beispielsequenzen aus der Tierwelt: Tiger, Füchse, Zebra, Giraffe, Braunbären). Was an Energie gespart wird, hängt natürlich vom Content ab, wir schätzen circa 15 Prozent, was natürlich immer schwer zu verallgemeinern ist. Unsere Schätzungen beziehen sich auf den QN900D im Vergleich zum QN900C.

Dritte Station: Samsung Tizen OS

Tizen OS 2024

Das Tizen OS 2024 setzt das schnelle und umfassende Finden von Inhalten noch stärker in den Fokus. Dafür sorgen personalisierter Content und zugehörige Services für diejenigen Accounts, die zuvor auf dem Smart TV eingerichtet wurden. Damit erhalten alle Mitglieder eines Haushalts ein eigenes Profil für personalisierte Empfehlungen und weitere individualisierbare Funktionen.

Samsung TV Plus wurde ebenfalls überarbeitet Die aktualisierte Benutzungsoberfläche (UI) bekommt einen neuen Home Screen mit einer Übersicht über die verfügbaren Inhalte spendiert, wobei weitere Kategorien für eine schnellere Suche eingefügt wurden. Dieses Feature kann mit einzelnen Samsung Accounts gekoppelt werden, damit man komfortabel und zügig auf die Lieblingskanäle und -inhalte zugreifen kann. Der Anwender bekommt dabei gleichzeitig individuelle Inhaltsvorschläge auf Basis der jeweiligen Sehgewohnheiten. Bei Samsung TV Plus kann man (mit Samsung Konto, Anmeldung/Erstellung kostenlos) viele Inhalte umsonst aus nahezu allen Sparten genießen. Zudem unterhält Samsung Partnerschaften mit zahlreichen renommierten Content-Anbietern.

Gaming Hub

Integriert in Tizen OS (2024) ist auch der Samsung Gaming Hub (z.B. für Cloud Gaming).

Neu in Tizen 2023 ist Samsung Daily + (smartes Zuhause):

Daily +

Mit Samsung Daily+4 als neuem Hub, der viele Alltagsroutinen unterstützt, kann die Vernetzung im smarten Zuhause optimiert werden. Samsung Daily+ offeriert eine breite Palette von Diensten und Funktionen – von Personal Training bis hin zu Remote-PC-Lösungen – über eine einzige Schnittstelle. Eine neue Funktion ist beispielsweise Multi Control. Es ermöglicht effizienteres Arbeiten von zuhause aus. Damit können alle Bildschirme – einschließlich Fernseher, Smartphones und Monitore – mit einer Bluetooth-Tastatur oder -Maus gesteuert werden.

Das 2024er TV- und Bildschirm-Line-up bietet außerdem noch mehr Barrierefreiheit. Zu den Funktionen gehören:

Audio-Untertitel: Überträgt Untertitel in Echtzeit in gesprochene Sprache. Es ist die weltweit erste in den TV integrierte Funktion von Samsung, die dafür auf AI und optische Zeichenerkennung (OCR5-Technologie) setzt.

Remote for Barrier Free: Eine App, die für Menschen mit Seh-, Hör- oder körperlichen Beeinträchtigungen entwickelt wurde. Sie garantiert die nahtlose Steuerung des TVs via Smartphone. Die individuell anpassbare App erlaubt die intuitive Platzierung von Tasten, nutzt Farben für eine einfache Handhabung und gibt taktiles Feedback. Sie integriert gleichzeitig die aktuellen Accessibility-Funktionen von Samsung, wie Sprachbefehle für die Steuerung über das Smartphone.

Relumino Together Mode: Relumino ist eine Technologie, die es Menschen mit Sehbeeinträchtigung ermöglicht, Fernsehsendungen, -filme und -spiele vor ihrem TV in besserer Qualität zu erleben. Relumino verwendet eine von Samsung entwickelte künstliche Intelligenz, um die Bildschirmmotive dynamisch zu umreißen und Farben so auszubalancieren, dass praktisch alle Objekte auf dem Bildschirm besser zu sehen sind. Im Relumino Together Mode können jetzt zwei Inhalte – im üblichen Modus und im Relumino Modus – nebeneinander und gleichzeitig angeschaut werden.

