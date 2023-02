SPECIAL: Bowers & Wilkins präsentiert neue TWS-Topmodelle mit höherer Reichweite und mehr Akkukapazität in vielen Farben

Im April 2021 hat Bowers & Wilkins die Pi7 und Pi5 eingeführt und sich mit hochwertigen True Wireless-Kopfhörern zweifellos im Marktsegment etabliert. Darauf basierend präsentiert der Hersteller jetzt die zweite Generation mit weiterentwickelten Modellen, neuen Features und längerer Akkulaufzeit: den Pi7 S2 und Pi5 S2. Die Neuzugänge lösen die bisherigen Modelle ab und wollen sich ebenfalls als die True Wireless In-Ear-Headphones der jeweiligen Kategorie mit dem besten Klang glänzen. Beide Modelle liefern bis zu fünf Stunden Spielzeit, wollen mit einer deutlich gesteigerten Bluetooth-Reichweite von bis zu 25 Metern begeistern, ermöglichen Hi-Res-Streaming mit der B&W Music App und sind in zahlreichen Farbvariationen erhältlich.

Bowers & Wilkins Pi7 S2

Beim Pi7 S2 steht zwar die Klangqualität klar im Fokus, dennoch bringt er zahlreiche praktische Features und Komfortfunktionen mit und ist in drei neuen Farben erhältlich. Sowohl das Flaggschiff als auch der Pi5 S2 haben ein optimiertes Antennendesign, mit dem über Bluetooth eine Reichweite von bis zu 25 m möglich sein soll. Die Akkulaufzeit beträgt, wie eingangs erwähnt, fünf Stunden und im Ladecase stecken beim Pi7 S2 zusätzlich 16 und beim Pi5 S2 zusätzlich 19 Stunden. Dank der integrierten Schnellladefunktion reichen 15 Minuten Ladezeit für weitere zwei Stunden Klangwiedergabe aus.

Bowers & Wilkins betont auch die neuen Farbvarianten. Der Pi7 S2 ist in den drei neuen Farben Satin Black, Canvas White und Midnight Blue erhältlich. Der Pi5 S2 wird in der bisher größten Farbauswahl von B&W angeboten, nämlich in Cloud Grey und Storm Grey sowie in den leuchtenden Farben Spring Lilac und Sage Green. Sage Green wird allerdings erst etwas später, voraussichtlich ab Frühjahr 2023 zu haben sein.

Beide Modelle sind kompatibel mit der Bowers & Wilkins Music App und können direkt dort auch eingerichtet werden. Außerdem kann man hier die verschiedenen Geräuschunterdrückungs-Modi konfigurieren und den Tragesensor anpassen. Die App unterstützt zudem direktes Hi-Res-Streaming von Musikdiensten wie Tidal, Qobuz und Deezer.

Der Pi7 S2 bietet "Wireless Retransmission", das es bereits beim Vorgänger gab. Dabei wird das Ladecase per Kabel an eine externe Audioquelle angeschlossen und der Klang dann kabellos an die Ohrhörer übertragen. Praktisch z.B. bei Bordunterhaltungssystemen im Flugzeug.

Bedient werden beide Modelle über eine kapazitive Bedientaste an jedem Ohrhörer. Über die Taste kann man auch den Sprachassistenten am Android oder iOS-Smartphone aufrufen. Sie ist anpassungsfähig und kann über die Bowers & Wilkins Music App konfiguriert werden.

Das Flaggschiffmodel bietet Bluetooth inklusive aptX Adaptive und realisiert in Kombination mit der kabellosen 24-Bit-Verbindung, die zwischen den beiden Ohrhörern herrscht, eine Musikübertragung in besonders hoher Qualität. Er zählt so auch zu den wenigen Kopfhörern, die eine durchgängige Unterstützung von Hi-Res-Audio von der Quelle bis hin zu den Treibern unterstützen. Im Inneren sitzen maßgeschneiderte 9,2-mm-Töner von B&W sowie ein Balanced-Armature-Hochtöner. Der Pi7 S2 ist außerdem mit adaptivem Noise Cancelling ausgestattet und passt sich automatisch an die Geräuschkulisse an. Sechs Mikrofone, drei in jedem Ohrhörer, liefern auch bei Telefongesprächen klaren Sound.

Der Pi5 S2 ist ebenfalls mit den 9,2 mm großen B&W-Treibern ausgestattet, verzichtet aber auf den zusätzlichen Balanced-Armature-Hochtöner und setzt "nur" auf aptX. Die aktive Geräuschunterdrückung ist anpassbar und ein Umgebungsfilter ist ebenfalls integriert. Zwei Mikrofone sitzen in jedem Earbud.

Die neuen In-Ear-Kopfhörer Pi7 S2 und Pi5 S2 sind ab sofort auf bowerswilkins.com und im Fachhandel zu folgenden Preisen erhältlich:

Pi7 S2 in Satin Black, Canvas White und Midnight Blue: 399 Euro

Pi5 S2 in Cloud Grey, Storm Grey, Spring Lilac und Sage Green: 299 Euro

Special: Philipp Kind

Fotos: Bowers & Wilkins

Datum: 09.02.2023

Tags: B&W