SPECIAL: Bowers & Wilkins präsentiert die neue Serie 600 S3 mit zahlreichen Neuerungen

Bowers & Wilkins stellt die neue Serie 600 vor und greift bei den neuen Einstiegslautsprechern im B&W-Portfolio auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von erschwinglichen und leistungsstarken Lautsprechern zurück. Es handelt sich inzwischen um die achte Generation der beliebten Baureihe aus der britischen Lautsprecher-Manufaktur. An Bord sind umfangreiche Upgrades, unter anderem bewährte und innovative Technologien, die bislang der Serie 700 vorbehalten waren. Laut eigenen Angaben finden sich hier einige der umfangreichsten Upgrades, die die 600er Serie je erfahren hat.

B&W 603 S3 Standlautsprecher in drei Farben

Die neue Serie umfasst mit den Standlautsprechern 603 S3, den Kompaktlautsprechern 606 S3 und 607 S3 sowie den HTM6 S3 Centerlautsprecher insgesamt vier Modelle. Jedes ist in den Ausführungen Schwarz, Weiß und Eiche erhältlich. Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es zusätzlich die Ausführung Kirsche. Für die kompakten Modelle gibt es den neuen FS-600 Standfuß mit passenden Bohrungen auf der Oberseite. Diesen gibt es in Schwarz oder Silber.

Die Lautsprecher arbeiten hervorragend, auch im Heimkinoverbund, zusammen und lassen sich laut B&W auch hervorragend mit den Aktiv-Subwoofern ASW608 oder ASW610 kombinieren.

Highlight: Neuer Titanium-Hochtöner

Titanium-Hochtöner in der Serie 600 S3

Die Entwicklung und Fertigung aller wichtigen Lautsprecherkomponenten findet bei Bowers & Wilkins im eigenen Hause statt. So können innovative Klangtechnologien nach und nach an alle Serien weitergegeben werden. Diesen Ansatz setzt man mit der neuen 600 Serie fort, viele Technologien stammen hier aus der Serie 700 S3 und wurden in die neu gestaltete und verbesserte Gehäusekonstruktion integriert.

Highlight in diesem Bereich ist die völlig neue Hochtonkalotte, die Titanium-Kalotte. Der neue Hochtöner besteht aus einer zweilagigen Konstruktion mit einer sehr dünnen und leichten, aber steifen 25-Mikron-Hauptkalotte, die auf der Rückseite von einem zweiten 30-Mikron-Titanring verstärkt wird. Das neue Design ist in einem deutlich verlängerten Röhrensystem untergebracht, das vom kürzlich in der neuen Serie 700 S3 eingeführten Design inspiriert ist. Das längere Röhrensystem hat eine reduzierte Resonanzfrequenz zur Folge und ermöglicht der Kalotte einen offeneren Klang mit höherer Transparenz. Die Beeinflussung des Klangs durch das Gehäuse ist bedeutend geringer.

Frontansicht

Die Montageplatte in der Größe der Serie 700 trägt ebenfalls zu einer höheren Performance der neuen Titanium-Kalotte bei und ermöglicht ein optimiertes, offeneres Abstrahlverhalten. Es verfügt über das allerneueste, akustisch offenere Hochtöner-Gitterdesign. Dieses wurde direkt von der neuen Serie 800 Signature übernommen.

Die Kombination der Detailoptimierungen garantiert einen besonders feinen und natürlichen Klang der Titanium-Kalotte. Selbst komplexes Klanggeschehen soll hier absolut entspannt aufgelöst und mit allen Details wiedergegeben werden.

Technologietransfer von der Serie 700

Standlautsprecher 603 S3 in Weiß

In der neuen Serie 600 findet man in allen Lautsprechern die exzellenten Continuum-Membranen des Herstellers. Hinzu kommen leistungsstärkere und verzerrungsärmere Magnetantriebe der Serie 700 S3 für die Mitteltöner und Tiefmitteltonchassis. Die Papiermembran-Tieftöner der 603 S3 sind ebenfalls mit den 703 S3-Antrieben bestückt.

Die Frequenzweiche wurde ebenfalls überarbeitet und ist jetzt mit hochwertigen, verbesserten Bypass-Kondensatoren aus der Serie 700 S3 ausgestattet.

Beim Gehäuse hat der Hersteller umfassende Optimierungen vorgenommen. Hochtöner und Hauptchassis sind mit ihren überlappenden Zierringen jetzt näher beieinander angeordnet. Das trägt zu einem verbesserten akustischen Integration und Stereoabbildung bei, so Bowers & Wilkins. Das neue Anschlussterminal kommt ebenfalls von der 700 S3 Serie. Neben hoher Performance fällt die Rückseite dadurch auch steifer aus.

B&W 607 S3 in Eiche

Bowers & Wilkins Kompaktmodell 606 S3

Generell wurde die Steifigkeit verbessert und das Gehäuse mit internen Verstrebungen verstärkt. Die kompakten Modelle 607 S3 und 606 S3 verfügen an der Unterseite über spezielle Metallgewindeeinsätze. Damit können die Lautsprecher passend auf der oberen Platte der neuen FS-600 S3-Ständer befestigt werden.

Nach eigenen Angaben kann Bowers & Wilkins durch die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologien im eigenen Haus die Performance aller neuen Modelle erheblich steigern und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

Dave Sheen, Brand President von Bowers & Wilkins, kommentiert die Markteinführung mit den Worten: „Nach fast 30 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung und Verbesserung sind wir davon überzeugt, dass die neue 600er Serie S3 weiterhin Maßstäbe in ihrer Kategorie setzt. Die Übertragung der Schlüsseltechnologien aus unseren High-End-Lautsprecherserien bedeutet, dass jeder, der die neue 600er Serie erlebt, in den Genuss einer Leistung kommt, die unser Versprechen von True Sound wirklich einlöst und den Zuhörer näher als je zuvor an die Intention des Künstlers heranführt.“

Kurz-Übersicht der einzelnen Lautsprechermodelle

Standlautsprecher 603 S3 in Schwarz

Die leistungsstärkten Lautsprecher der neuen Serie 600 S3 sollen sich perfekt für größere Räume eignen. Sie kombinieren den Titankalotten-Hochtöner mit hoher Transparanz und Präzision des bewährten B&W-Mitteltöners. Dabei handelt es sich um die bekannte Continuum-Membrna mit FST-Technologie. Zwei Tieftöner mit Papiermembranen und starkem Magnetantrieb sind für hohe Bassperformance integriert.

Die 27,5kg schweren Standboxen weisen Abmessungen von 1.020mm x 260mm x 402mm auf (HxBxT, jeweils mit Sockel und Anschlussterminal). Es handelt sich um 3-Wege-Lautsprecher. Die Hochtonkalotte ist mit 25mm, der Mitteltöner mit 150mm und die beiden Bass-Chassis mit 165mm bemessen. Die Empfindlichkeit ist 90dB, das angegebene Frequenzspektrum reicht von 46Hz - 28kHz (+/- 3dB).

Kompaktlautsprecher 606 S3 in der Ausführung Eiche

Der 606 S3 ist laut Hersteller die perfekte Kombination aus Größe und Leistung. Hier kommt die neue Titankalotte in Verbindung mit dem ebenfalls bewährten Tiefmitteltöner mit Continuum-Membran von B&W zum Einsatz. Die Verbundbauweise des Tiefmitteltöners verhindert abrupte ÜBergänge und soll eine offenere, neutralere Performance mit exzellenter Stimmwiedergabe bieten.

Die 606 S3 sind knapp über 7kg schwer und 344mm x 189mm x 328mm (HxBxT) groß. Das 2-Wege-System ist mit 1x 25mm Hochton-Kalotte und 1x 165mm Tiefmitteltöner bestückt. Die Empfindlichkeit beträgt 88 dB und das Frequenzspektrum reicht von 40 Hz bis 33 kHz (-6dB).

B&W 607 S3 in Weiß

Perfekt für kleine Räume eignet sich der B&W 607 S3 in besonders platzsparendem Format. Mit den neuen Technologien will Bowers & Wilkins dennoch mehr Details gegenüber dem Vorgänger aus dem Audiosignal herauskitzeln. Natürlich ist auch er mit der 25mm Titanium-Hochtonkalotte ausgestattet und kommt mit dem Tiefmitteltöner mit Continuum-Membran und FST-Technologie daher.

Der 4,65kg schwere Regallautsprecher misst 300mm in der Höhe, 165mm in der Breite und 235mm in der Tiefe. Der Tiefmitteltöner weist einen Durchmesser von 130mm auf. Der Frequenzverlauf lautet 52Hz - 28kHz (+/-3dB) und die Empfindlichkeit liegt bei 84dB.

Bowers & Wilkins HTM6 S3 Center-Lautsprecher

Der HTM6 S3 weist eine kompakte Größe auf und passt in praktisch jeden Raum. Dennoch soll er aber so leistungsstark sein, dass er auch perfekt mit den Standlautsprechern 603 S3 harmoniert. Er kombiniert den neuen Titankalotten-Hochtöner mit zwei Tiefmitteltönern mit Continuum-Membran.

Der Center ist 7,7kg schwer, die Abmessungen betragen 160mm x 480mm x 283mm (HxBxT). Bestückt ist er neben der 25mm Titankalotte mit 2x 130mm Continuum-Tiefmitteltönern. Die Empfindlichkeit liegt bei 87dB und der Frequenzgang bei 42Hz - 33kHz (-6dB).

Verfügbarkeit und Preise

Die neue Serie ist seit dem 23. August bei bowerswilkins.com und ausgewählten Händlern erhältlich. Es gelten folgende Preise:

B&W 603 S3: 2.300 Euro

B&W 606 S3: 1.000 Euro

B&W 607 S3: 800 Euro

B&W HTM6 S3: 750 Euro

B&W FS-600 S3 Standfuß: 300 Euro (Paar)

600 Serie S3 Theatre (5.1 Set aus 603 S3, 607 S3, HTM6 S3 und ASW610): 4.650 Euro

Eine Bildergalerie mit weiteren Detailaufnahmen der neuen Serie 600 S3 inklusive Lautsprecherständer von Bowers & Wilkins finden Sie auf der nächsten Seite!

