SPECIAL: AVM S-DAC für Ovation Line für die SD, MP und CS Modelle der AVM OVATION.2 und .3 Baureihen.

Neuer DAC-Konverter von AVM

AVM stellt für die Modelle der OVATION-Serie den neuen S-DAC vor – man kann den alten DAC einfach gegen den neuen austauschen, das ist gelebte Nachhaltigkeit, denn man ist in der Lage, das bisherige Gerät zur Gänze weiter zu verwenden, bekommt durch den neuen D/A-Wandler aber kompromisslose State Of The Art-Technologie, die aktuellstem Stand entspricht. Ab September ist der S-DAC für 2.690 EUR zu haben, vorbestellbar ist er bereits jetzt.

Der OVATION S-DAC D/A Converter verfügt über selektierte Bauteile auf komporomisslosem Premium-Level. Zum Einsatz kommt der Flagship D/A-Konverter ESS9038PRO mit Bi-Quad Ausgang aus dem renommierrten Hause ESS. Weitere Merkmale umfassen hochpräzise Metallfilm-Widerstände, audiophile und eng tolerierte Kondensatoren sowie rauschärmste und selektierte Spannungsregler der neuesten Generation. Kennzeichen wie die besonders exakte Takterzeugung und der temperaturstabilisierte und hochgenaue Oszillator (mit geringstmöglichem Jitter) verdeutlichen das außergewöhnliche Niveau der AVM-Lösung.

Absolute Premiumlösung

Ein absolut minimales Phasenrauschen wird durch streng selektierte Bauteile erreicht, und an Bord ist auch eine separate Spannungsregelung mit nachgelagerter mehrstufiger Filterung. Getrennte Versorgungspannungen für die digitalen und analogen Schaltungsteile sichern ebenfalls eine reine, unverfälschte Klangqualität. Weiterhin findet eine mehrstufige Filterung der Versorgungsspannungen statt, um die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Schaltungsteile untereinander auszuschließen.

Die Elektronik

Ein neuer massiver Kühlblock ist ebenfalls Bestandteil des Konzepts und übernimmt umfangreiche und klangrelevante Aufgaben: So stabilisiert die intensive Kühlung die Arbeitspunkte der Spannungsregler. Das Resultat sind deutlich verringerte Rauschanteile auf der Versorgungsspannung. Die Kühlung und die Temperaturstabilisierung der D/A-Wandler und der I/U-(Strom/Spannungs-) Wandler sorgen auch für geringstmögliche Verzerrungen und höchsten Dynamikumfang.

Live-Bild des DACs von der diesjährigen High End

Weitere Punkte wären noch aufzuführen, so die elektrische Abschirmung des Oszillators. Eine gegenseitige Beeinflussung mit den umgebenden Schaltungsteilen wird effektiv ausgeschlossen Der massive Kühlblock führt zu einer Schwingungsdämpfung und reduziert deutlich klangbeeinflussende Mikrophonieeffekte. Die Erhöhung der Lebensdauer aller Bauteile durch deren intensive Kühlung, die dadurch immer im idealen Temperaturbereich betrieben werden, ist ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Langzeitstabilität.

Insgesamt führen diese umfangreichen Anpassungen zu einer verbesserten räumlichen Abbildung und noch detaillierteren Auflösung während der Wiedergabe. Der Tieftonbereich wird überdies mit weiter gesteigerter Präzision wiedergegeben.

OVATION 8.3

Aufgrund der modularen Bauweise der OVATION Line stellt die nachträgliche Aufrüstung der SD, MP und CS Modelle aus den OVATION.2 und .3 Baureihen sicher. Klanglich ergibt dieses Upgrade, wie schon angesprichen, einen großen Fortschritt in allen Belangen: Räumlichkeit, Detailabbildung und eine straffe, höchst authentische Durchzeichnung ermöglichen eine intensive sowie faszinierende Reproduktion. Diese klangliche Verbesserung erschließt ein erweitertes Musikerlebnis und wird möglich durch die streng selektierten D/A-Converter Bauteile der modernsten Generation. Die intelligente Konzeption der OVATION LINE-Geräte macht sich zweifellos bezahlt, da nur ein neuer D/A-Converter eingesetzt werden muss, um klanglich wieder auf dem aktuellen Stand zu sein - das ist äußerst ressourcenschonend.

Einbau in viele OVATION Modelle möglich

Noch eine Ergänzung zum Einbau der neuen Lösung für die OVATION .2 Linie-Devices. Der nachträgliche Einbau des D/A-Konverter S Moduls in OVATION .2 Line Geräte erfordert eine zusätzliche Softwareanpassung, daher sollte der Kunde bei einer Bestellung immer die Seriennummer des Gerätes nennen. Gerne berät AVM jeden Kunden individuell.

Datum: 11. August 2024