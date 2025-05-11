SPECIAL: audioNEXT zeigt den neuen portablen Hi-Res-Audio-Player Lotoo PAW GT2 auf der High End 2025

Eines ist gewiss: audioNEXT will es auf der diesjährigen High End wissen und geizt defintiv nicht mit Neuheiten - zu denen auch der PAW GT2 von Lotoo für 3.499 EUR gehört, der nicht weniger als ein neuer Meilenstein bei tragbaren Audiogeräten darstellen soll. Premium- Audioleistung und schlanken, kompakten Abmessungen zeichen dieses hochklassige Gerät aus.

Die Mission: Kompakte Schale trifft auf Hochleistungs-Kern

Überragende Verarbeitung

Dank der speziellen "Sandwich-Struktur" maximiert der GT2 die Isolierung bzw. Abschirmung und sorgt so für ein im höchsten Maße authentisches Klangerlebnis. das ganze Finish wirkt ungemein hopchwertig, haltbar und sorgfältig arrangiert, ganz gleich, aus welchem Winkel man das Gerät auch betrachtet.

Rückseite

Beispiellos niedrigen Verzerrungen, kombiniert mit einem außergewöhnlich hohen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 133 dB, stehen für überragende akustische Präzision. Die Ausgangsleistung liegt bei üppigen 1000 mW pro Kanal (4,4 mm Anschluss). Daher lassen sich auch sehr anspruchsvolle Kopfhörer betreiben.

Drahtlose High-Res-Audioübertragung (LTTP)

Bisher konnten ausschließlich Mjölnir-Nutzer die selbst entwickelte Übertragungstechnologie von Lotoo verwenden. Nun ist auch der GT2 LTTP-fähig. Das Lotoo Tele-Transport Protocol (LTTP) ist ein proprietäres Protokoll zur drahtlosen High-Definition-Audioübertragung. LTTP unterstützt die Audioübertragung mit bis zu 1,5 Mbps, wobei entweder hochauflösende 96kHz/24bit oder verlustfreie 48kHz/24bit Audiosignale genutzt werden können. LTTP ist mit allen wichtigen Plattformen kompatibel - iOS, macOS, Android und Windows - und garantiert eine nahtlose Verbindung mit Smartphones, Tablets, PCs und Macs. Von nun an wird die LTTP-Wireless-Technologie in alle kommenden Lotoo-Produkte integriert sein.

Extreme Performance bei jeder Anwendung

Das Ingenieurteam von Lotoo möchte das Potenzial jedes DAC-Chips voll ausschöpfen - und natürlich sind auch die DACs selbst von erlesener Qualität. Der AK4191EQ und die beiden AK4499EX DAC-Chips kommen im GT2 zum Einsatz. Das Hightech-Device unterstützt bis zu 768kHz PCM und bis zu DSD512. Der Upsampling-Chip AK4137EQ ist für das hardwarebasierte Upsampling und die nahtlose Umwandlung zwischen DSD- und PCM-Formaten konzipiert.

Technische Daten in der Übersicht:

DAC Chip: AKM AK4191EQ und 2 x AK4499EX

XRC Chip: AKM4137EQ

Prozessor: Freescale i.MX 6, ADI Blackfin BF706 DSP, Ingenic X1000

Display: 4-Zoll-Touchscreen, 800 x 480 Pixel

Kopfhörerverstärker-Chip: 4 x BUF634A

Kopfhöreranschlüsse

Kopfhöreranschlüsse: 3,5 mm unsymmetrisch und 4,4 mm symmetrisch

USB Port: 1 x USB 3.1 Gen 2, Typ-C OTG, für Speicher und zur Verwendung als DAC/Amp

SDXC-Einschub, USB-C-Slot

Interne Speicherkarte: SD 4.0 UHS-II, max. 2 TB Kapazität, max. 300 MB/s Datenrate

Akku: Li-Po 3,7 V, 8.300 mAh

Bluetooth Audio: SBC, AAC, LDAC

Lotoo Wireless Audio: LTTP (Lotoo Tele Transport Protocol)

WiFi und DLNA

Abmessungen: 70,8 x 132,8 x 32,4 mm (ohne Überstände)

Gewicht: 388g

Unterstützte Audio Datenformate: DSD 64/128/256/512 DFF / DSF, ISO, ALAC, WAV, MP3, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC

Sample Rate: DSD bis DSD512, PCM bis 768 kHz

Symmetrischer Kopfhörerausgang:

Maximale Ausgangsleistung: 1.000 mW / Kanal an 32 Ω Last, 620 mW / Kanal an 100 Ω Last, 210 mW / Kanal an 300Ω Last, 104 mW / Kanal an 600 Ω Last

Kanaltrennung: 122dB

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+0,006 / -0,04 dB)

THD+N: 0,00013 % @ 1 kHz (20 Hz - 20 kHz, A-gewichtet, ohne Last)

Kopfhörerausgang 3,5 mm unsymmetrisch:

Maximale Ausgangsleistung: 460 mW / Kanal an 32 Ω Last, 156 mW / Kanal an 100 Ω Last

Kanaltrennung: 122dB

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+0,004 / -0,05 dB)

THD+N: 0,00020 % @ 1 kHz (20 Hz - 20 kHz, A-gewichtet, ohne Last)

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT/Audiodomain

Datum: 11. Mai 2025