SPECIAL: audioNEXT mit großem Aufgebot auf der World Of Headphones in Essen

Der renommierte Vertrieb audioNEXT wird am kommenden Samstag, dem 30.08.2025, auf der World Of Headphones (WOH) interessante Neuzugänge und spezielle Highlights aus dem Kopfhörer- und Zubehör-Sortiment der audioNEXT GmbH präsentieren.

Wir geben schon jetzt einen Überblick, welche Produkte und Marken im Fokus der Präsentation von audioNEXT stehen:

Eversolo - Europa-Premiere des Streaming Transport T8

Eversolo T-8

Rückseite

Auf der World Of Headphones ist der Streaming-Transport Eversolo T8 zum ersten Mal auf einer Messe in Europa zu hören. Der Eversolo T8 ist in seiner Funktion als digitaler Zuspieler, für den, aufgrund seiner Qualität und seines Funktionsumfanges, rasant populär gewordenen Kopfhörerverstärker-DAC Luxsin X9 im Einsatz.

Luxsin X9 (1.199 EUR)

Der DMP-T8 ist mit dem Ziel entwickelt worden, digitale Signale in unverändert höchster Qualität auszugeben und fungiert damit in erster Linie als Transport für den Einsatz zusammen mit einem DAC. Die Markteinführung des Eversolo DMP-T8 Streaming Transport startet voraussichtlich im September 2025.

Lottoo Gungir - Referenz-DAC und Kopfhörerverstärker

Lotoo Gungir

Hier wenden wir uns zunächst den Key Features zu.

Verbaut sind duale AK4499 DACs und AK4191 Chips. Das komplett symmetrische Layout mit völlig unabhängigen linken/rechten Kanälen und speziellem Schaltungsdesign liefert, so verspricht der Hersteller, reinen Klang mit hervorragender Kanaltrennung und kompromissloser Signalintegrität. Einzeln isolierte und abgeschirmte Module sind der Garant für ein äußerst geringes Rauschen, auch bei maximaler Leistung. Die hervorragende, umfassende Konnektivität ist der nächste wichtige Punkt. Und das ganze High-Tech-Feuerwerk ist in ein sehr individuelles, zugleich kompaktes und edles Design verpackt.

Der Gungir (Odins Speer) ist nach dem Mjölnir (Thors Hammer) das zweite Produkt des Pekinger High-End-Audio-Herstellers Lotoo, mit einem Namen aus der nordischen Mythologie. Im Unterschied zum Mjölnir fehlt dem Gungnir der integrierte Digital-Audio-Player (DAP). Er arbeitet daher als Referenz-Vor- und Kopfhörerverstärker mit extrem präziser, sauberer Digital zu Analog-Wandlung. Der Gungnir ist als batteriebetriebenes Produkt ebenso stationär als auch unterwegs zu verwenden, und auch der Gungnir unterstützt die von Lotoo entwickelte, verlustfreie Funktechnologie LTTP. Die Markteinführung des Lotoo Gungirist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

Fosi Audio - neu bei audioNEXT

Fosi Audio GR70

Fosi Audio ZH3

Fosi Audio i5

Kaum ein anderer Hersteller hat sich in letzter Zeit so stark dem Thema HiFi mit neuen, preiswerten Audiolösungen gewidmet wie Fosi Audio. Das junge, engagierte Team mit Sitz in Shenzhen, China sorgt damit für neues Interesse an Produkten, die viele Menschen bislang als kaum finanzierbar ansahen. Im September 2025 startet audioNEXT den Vertrieb einer Auswahl aus dem Fosi-Audio-Portfolio über den HiFi-Fachhandel in Deutschland und Österreich. Die World Of Headphones beginnt mit der ersten öffentlichen Präsentation des nagelneuen DAC-Vor- und Kopfhörerverstärkers ZH3 und des ersten Kopfhörers i5 in der aktuellsten Version sowie des Röhren-Kopfhörerverstärkers GR70.

Weitere Fosi Audio Produkte folgen im Laufe der kommenden Monate.

SIVGA - neu bei audioNEXT

SIVGA QUE UTG

SIVGA Peng

SIVGA Anser

Die Handwerkskunst in Bezug auf das Naturmaterial Holz steht bei der Firma SIVGA bei der Produktion von Kopfhörern im MIttelpunkt. In Erweiterung der ebenfalls von SIVGA stammenden besonders hochwertigen Marke Sendy Audio sind seit kurzer Zeit auch sämtliche Ohr- und Kopfhörer der preislich darunter angesiedelten Marke SIVGA bei audioNEXT und damit künftig auch im Fachhandel zu bekommen. Auf der World Of Headphones konzentriert sich audioNEXT auf drei der jüngsten Modelle von SIVGA und zwar dem In-Ear QUE (109 EUE), bei den Glasmembranen zum Einsatz kommen, sowie dem geschlossenen ganz neuen Model Peng und dem Anser, einem offenen Kopfhörer, der mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis (249 EUR) zu überzeugen weiß.

ZÄHL H1, Kopfhörerverstärker der Referenzklasse, präsentiert von Michael Zähl persönlich

Zähl H-1 (7.739 EUR)

Rückseite

Die Entwicklerlegende Michael Zähl startete mit dem HM1 (9.939 EUR) in die Welt der Kopfhörer Aficionados durch. Innerhalb kurzer Zeit erspielte sich der HM1 den Ruf als vermutlich bester Kopfhörerverstärker der Welt. Die speziell für Pro-Audio-Anwendungen vorgesehene Mixerfunktion fehlt dem günstigeren und nicht limitierten Modell H1. Abgesehen davon sind beide Modelle klanglich als auch von der gebotenen Leistung praktisch identisch konstruiert. Wer daher keinen Mixer benötigt, kann zum H1 greifen. Auf der World Of Headphones kann man sich von den Qualitäten des Devices direkt in Gegenwart von Michael Zähl überzeugen. Der H1 ist ab Anfang September bei audioNEXT erhältlich.

Warwick Acoustics, Aperio GSE, präsentiert von Martin Roberts

Die Golden Sound Edition ist ein Sondermodell des Referenz-Kopfhörersystems Aperio (normales Modell: 36.999 EUR, bestehend aus Kopfhörer + Kopfhörerverstärker) aus dem Hause Warwick Acoustics. Wer schon einmal Kopfhörersysteme von Warwick Acoustics gehört hat, kann sich gut vorstellen, dass dies immer ein besonderes Erlebnis ist. Die Option, das Aperio-GSE-System erstmals nach der „High End“ im Mai dieses Jahres wieder in Deutschland hören zu können, sollte man sich daher nicht entgehen lassen. Martin Roberts (Leiter der Headphone Business Unit) reist mit dem Aperio GSE persönlich aus England an und steht am Tag mit seinem ganzen Wissen und seiner Erfahrung zur Verfügung.

