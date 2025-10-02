SPECIAL: Arcam erweitert die Radia-Serie um drei neue Verstärker - A5+, A15+ und A25+

Mit drei neuen Verstärkermodellen erweitert ARCAM die schicke Radia-Serie. Die neuen Geräte sollen allem voran mit optimierter Leistung und Konnektivität überzeugen.

Das Trio umfasst den neuen A5+, A15+ und A25+. Verbesserte Schaltungstechnik, Bluetooth der nächsten Generation und ein nochmals verfeinertes Design sind an Bord. Die Basis bleiben natürlich die bisherigen Radia-Komponenten, die Arcam seit 2023 im Portfolio führt, was sich schon allein aus der Namensgebung erschließt. Im Folgejahr 2024 hat Arcam die Radia-Serie um einen Streamer und zwei neue Streaming-Verstärker ergänzt, diese bleiben von einer Überarbeitung aber erst einmal unangetastet.

Optimiertes Schaltungsdesign, hier im Arcam Radia A25+

In der Pressemitteilung gibt Arcam als wichtigste Optimierungen für die neuen Modelle verbesserte Schaltungen, verfeinerte Komponenten und intelligentes Strommanagement für noch mehr Leistung an. An Bord ist dafür bei jedem Verstärker die neueste ARCAM Bluetooth 5.4-Plattform mit Snapdragon Sound (aptX Lossless) für bitgenaues Streaming in CD-Qualität und LE Audio. Außerdem ermöglicht Auracast die drahtlose Wiedergabe von einem Gerät an mehrere Empfänger.

Der Radia A15+ und der Radia A25+ sind jetzt außerdem mit HDMI eARC ausgestattet. Der mit Class G-Endstufen versehene A25+ versteht sich als perfekte Ergänzung zum ST 25 Streamer: Dank dem neuen Transformator mit spezieller Wicklung für die digitale und DAC-Schaltung, einer doppelten linearen Regelung in den analogen Stromversorgungen sowie weiteren Verbesserungen bei der Strom- und Netzfilterung erhält der A25+ das umfassendste Update der drei neuen ARCAM Kandidaten. Höhere Klarheit und Transparenz sowie erweiterte Dynamik sind die Folgen aus akustischer Sicht. Zudem soll er mit der präzisionsgeschliffenen Glasfront mit hellerem und schärferem Display überzeugen und der A25+ ist mit einem ESS ES9018 DAC speziell für die SPDIF-Eingänge ausgestattet.

Elegantes Designmerkmal der Radia Komponenten

Auch die Standfüße sprechen die typische Radia Designsprache

Die Fernbedienung für A5+, A15+ und A25+ nimmt den ästhetischen Charakter der Verstärker wieder auf

Mit den neuen Trafos in A25+ und auch A15+ werden unerwünschte Ströme im Gehäuse zusätzlich reduziert, so der britische Hersteller. Der A5+ profitiert ebenfalls von Komponentenverfeinerungen, welche die PCB-Interferenzen reduzieren und die Impedanz der Stromversorgung senkt.

Die Geräuschreduzierung spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Radia Komponenten. Inaktive Schaltkreise und Bauteile im Inneren werden selektiv abgeschaltet, was das Gesamtrauschen deutlich reduzieren soll. Die DAC-Platine beispielweise wird komplett deaktiviert, wenn man einen analogen Eingang verwendet. Auch die Bluetooth- und HDMI-Module werden ausgeschaltet, wenn die Autoswitch-Funktionen aus sind. Der Trigger-Eingang wird abgeschaltet, wenn kein Kabel angeschlossen ist. All das trägt zu einer erstaunlich sauberen Stromversorgungsumgebung bei.

„Mit dem A5+, A15+ und A25+ haben wir alles, was die Menschen an den Radia-Verstärkern lieben, beibehalten und die Leistung auf das nächste Level gebracht. Von der verbesserten Schaltung und Bluetooth der nächsten Generation bis hin zur erweiterten Konnektivität verbessert jede Änderung das Nutzererlebnis“, so Scott Campbell, Director of Sales and Marketing bei ARCAM. „Diese Verstärker sind dafür konzipiert, wie Menschen heute Musik genießen und noch viele Jahre lang genießen werden.“

Die drei neuen Modelle in der Übersicht

Arcam Radia A5+

Rückseite Radia A5+

Als Einstieg liefert der A5+ 2 x 50 Watt Leistung per Class AB-Verstärkung und zeigt sich bezüglich der Anschluss-Sektion bereits sehr flexibel. Er bringt auch einen MM-Phonoanschluss mit, verfügt natürlich ebenfalls über die Bluetooth 5.4 mit Auracasst und Unterstützung für aptX Lossless sowie eine rauschärmere Stromversorgung.

Frontansicht des Arcam Radia A15+

Anschlüsse am A15+

Das schärfere und hellere OLED-Display am A25+ ist klar erkennbar

Rückseite des neuen Arcam Radia A25+

Der Arcam Radia A15 liefert mit 2 x 80 Watt Class-AB-Verstärkung nochmal mehr Leistung und bringt jetzt den HDMI eARC-Eingang mit. Das Topmodell Arcam Radia A25+ setzt auf Class G-Endstufen und liefert satte 2 x 100 Watt an die angeschlossenen Lautsprecher. Außerdem gibt es einen zusätzlichen DAC für SPDIF-Eingänge, einen USB-C-Eingang, HDMI eARC und ein optimiertes OLED-Display hinter einer Glasfront, die perfekt zum ST25 passt.

Preis und Verfügbarkeit

Die drei neuen ARCAM-Modelle werden ab September 2025 im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 899 EUR für den ARCAM Radia A5+, 1.399 EUR für den ARCAM Radia A15+ sowie 1.999 EUR für den ARCAM Radia A25+.

