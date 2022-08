SPECIAL: Alle Infos zu den neuen LG TONE Free True Wireless-Kopfhörern mit Dolby Atmos und Dolby Head Tracking

LG stellt das neue Line-up der 2022er TONE Free True Wireless In-Ear-Kopfhörer vor und präsentiert drei Modelle, allesamt mit ANC und speziellen MERIDIAN Audio-Technologien sowie natürlich laut Hersteller komfortabler Passform und neuen Funktionen. DT90Q, DT60Q und DTF7Q wollen damit perfekte Alltagsbegleiter sein und geneigte Käufer vollends überzeugen. Klares Highlight ist das neue Topmodell, welches auf den Namen LG TONE Free DT90Q hört. Der Neuzugang ist der weltweit erste kabellose Kopfhörer, der Dolby Head Tracking unterstützt. Außerdem sitzen der Dolby Audio Virtualizer und ein praktisches Voice Pickup Unit im Flaggschiff. Der DT60Q weist nahezu identische Spezifikationen und Merkmale auf, verzichtet aber auf die Dolby-Technologie und einige weitere Goodies. Die TONE Free fit-Reihe, zu der die dritte Neuheit im Bunde zählt, ist 2022 gänzlich neu und empfiehlt sich als zuverlässiger Begleiter bei einem aktiven Lebensstil.

DT90Q

Noch kompakter und leichter in 2022

Wie bereits erwähnt sind die DT90Q True Wireless In-Ears die ersten kabellosen Kopfhörer, die Dolby Head Tracking für alle Inhalte und Geräte unterstützen. Dolby Head Tracking kalibriert den Klang neu, wenn der Nutzer seinen Kopf bewegt. Das soll für ein stets natürliches Klangerlebnis und eine enorme Steigerung der Audio-Immersion sorgen. In Kombination mit nativ in Dolby Atmos codierten Inhalten bietet die Technologie laut Entwickler hohe Detaillierung, Tiefe und Klarheit. Mit dem von Dolby entwickelten Audio Virtualizer ist ein Klang-Upscaler für Stereo-Inhalte integriert, der die räumliche Dimensionalität von konventionellen Klängen erheblich steigern soll.

Erhältlich in Schwarz und Weiß

Die DT90Q sind mit Snapdragon Sound ausgestattet. Damit soll ein Klangerlebnis möglich sein, das bisher nur bei kabelgebundenen Kopfhörern erreicht wird. Die Übertragung erfolgt in 96 kHz/24-Bit. Weitere Vorteile sind eine sehr zuverlässige Verbindungsstabilität, eine klare Sprachqualität und eine geringe Latenz, wodurch sich die Kopfhörer neben Musik auch sehr gut für Sprachanrufe oder für Gaming eignen.

MERIDIAN bringt sich bei den LG TONE Free Kopfhörern mit Headphone Spatial Processing (HSP) ein. Damit wird eine volle, natürlichere Klangbühne mit einem sehr klaren Klangbild in der Mitte und somit ein insgesammt authentisches Stereo-Klangerlebnis geboten, so der britische Entwickler. Auch die Perfect-Balance-Technologie kommt in den DT90Q zum Einsatz und garantiert, dass bei jeder Lautstärke eine gleichmäßige Klangbalance vorherrscht.

DT90Q mit USB-C-auf-USB-A-Kabel

Der DT90Q, wie alle neuen TONE Free Kopfhörer 2022, sind mit aktiver Geräuschunterdrückung ausgestattet. Das verbesserte Adaptive Active Noise Cancelling kommt mit dem "Double Step ANC Algorithmus" und dem "Real Time ANC Optimizer" daher. Ersterer nutzt einen neuen Filter mit höherer Abtastrate sowie einen fortschrittlichen Algorithmus zur Erkennung von Störgeräuschen, um unangenehme und ablenkende Rückkopplungen auszulöschen. Der Real Time ANC Optimizer nimmt automatisch Anpassungen der ANC-Leistung vor, indem die tatsächliche Position der In-Ears im Ohr des Nutzers über die inneren Mikrofone analysiert wird.

UVnano-Case

Beim Design waren sowohl LG als auch das südkoreanische POSTECH Ergonomic Design Technology Lab federführend. Im Fokus stehen ergonomische Präzision und eine optimierte Form, die sich gegenüber den Vorgängermodellen noch angenehmer im Ohr anfühlen soll. Die Neuzugänge sind zudem kleiner und leichter (5,5g) als die frühere Generation. Mit dem Performance Fit des TONE Free soll die richtige Position im Ohr und somit optimales Klangergebnis garantiert werden. Im DT90Q und auch im DT60Q wurde zudem das hochwertige Material Graphen verwendet, um Vibrationen zu reduzieren. Eine neue interne Struktur und größere Treiber (gewachsen von 8 mm auf 11 mm) sorgen dabei LG nach für tiefere und sattere Bässe.

Das UVnano-Lade-Etui ist Teil des Lieferumfangs und dient nicht nur dem Laden der In-Ears, sondern auch der hygienischen Reinigung, mit Hilfe von ultraviolettem Licht, der Ohrstöpsel. Neu in 2022 ist die Sterilisierung aller Teile der Lautsprechermembranen und Aufsätze (Anmerkung von LG: Unabhängige Tests zeigen, dass das UVnano-Lade-Etui 99,9 Prozent der Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumonia-Bakterien auf den Ohrstöpseln innerhalb von fünf Minuten während des Ladevorgangs eliminiert. Die UV-LED-Funktion funktioniert nur während des Ladevorgangs und das Gehäuse muss an eine externe Stromquelle angeschlossen werden.). Die DT90Q bringen medizinische, hypoallergene Aufsätze mit, um das Risiko von Hautreizungen im Gehörgang zu verringern.

