IFA-SPECIAL: Erste Eindrücke zum Sony 4K OLED-TV A95L

Der 2023er Sony Top-4K OLED TV der A95L-Baureihe wurde auf der IFA einem ausgesuchten Publikum präsentiert, und wir hatten die Gelegenheit, gleich einige Informationen plus erste Bild- und Toneindrücke zu sammeln. Die drei Modelle in 55, 65 und in 77 Zol besitzen ein ultrahelles QD-OLED-Display, das die Vorzüge von Quantum Dot-Technologie und OLED-Technologie vorteilhaft miteinander verbindet, die Folge ist ein enorm helles, farbreines Bild mit exzellentem Schwarzwert. Die neueste Generation offeriert, so Sony, nochmals das Doppelte an Helligkeit.

An Bord befindet sich die dritte Generation des kognitiven XR-Bildprozessors, der, was z.B. Rauschunterdrückung und Upscaling angeht, nochmals besser agieren soll. Bereits die Vorgänger konnten bei beidem überzeugen, was unsere Tests immer wieder unter Beweis stellten. XR Triluminos Max für beste Farbwiedergabe ist an Bord, akustisch gibt es, typisch für Sonys Spitzen-OLED-Serien, ein Acoustic Surface-Audio+ Soundsystem mit 60 Watt Systemleistung. Was bei Samsung und LG funktioniert,, geht nun auch bei Sony: Das Soundsystem des TVs und eine komparible Sony-Soundbar können nun zusammenarbeiten und ein besonders intensives, dichtes Klangbild anbieten.

Wie üblich, läuft der A95L unter Google TV, daher ist die Bedienung einfach für diejenigen, die bereits mit Google/Android TV-Betriebssystemen Erfahrungen sammeln konnten - aber auch Neueinsteiger finden sich schnell zurecht. Sonys Bravia Core Streamingdienst, bei dem es unter anderem auch IMAX Enhanced Inhalte gibt, ist vorhanden und streamt mit bis zu 80 Mbit/s.

Neues Fußkonzept im Detail

Aus seitlicher Perspektive

Optisch gibt es ein neues Fußkonzept im Vergleich zum Vorgänger A95K, nun kann eine Soundbar vor den TV gestellt werden. Der Fuß ist höhenverstellbar, bei den Modellen in 55 und 65 Zoll kommt ein anderer Standfuß als beim 77-Zoll-Modell zum Einsatz. Letzteres bietet noch etwas mehr Flexibilität.

Schnellmenü "Audioausgabe"

Schnellmenü "Bildfelder"

Sonys aktuelle TVs bieten auch ein überarbeitetes Schnelleinstellungsmenü, von dem wir bereits einige Screenshots anfertigen konnten.

"Professionell" und "Ruhig"

Weitere Merkmale umfassen das Öko-Dahsboard, ein Gaming-Menü, neue Gaming-Modi sowie zwei neue Bildfelder: "Professional" reizt die Möglichkeiten des vorkalibrierten A95L voll aus, während der Bildmodus "Ruhig" sich besonders für Kinder eignen soll. Kinder sehen häufig grelle und farblich intensive Trickfilme, um die Augen zu schonen, nimmt der "ruhige" Bildmodus dem Material die Aggressivität. Zusätzlich kündigt Sony an, Dolby Vision für Gaming mittels eines entsprechenden Updates angeboten wird.

Schnellmenü "Inhaltstyp"

Neu ist auch in den Schnelleinstellungen die Rubrik "Inhaltstyp". Hier kann man wählen zwischen Video/Bilder, Spiel und PC.

Zur Bildgüte.

Fotos in 4K HDR

Plastisches Bild

Bei Fotos in 4K erscheint das Bild extrem dynamisch und lebendig, alle Inhalte wirken ehr plastisch und zudem farbecht. Durch das Mehr an Helligkeit wird auch ein im Vergleich zum Vorgänger A95K deutlich verbesserter 3D Effekt sichtbar.. Dem neuen 2023er Sony gelingt eine exzellente Differenzierung kleiner Details

Beim Spiderman "No Way Home" Trailer bewundern wir das enorm helle Bild, selbst bei starkem Lichteinfall wie auf der IFA. Auch kleine Details in dunklen Sequenzen sind klar zu sehen und weisen nachvollziehbare Strukturen auf. Das gedamte Bild erscheint zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Trailers scharf und detailliert, Farben wirken authentisch, und die Tiefenschärfe erweist sich als exzellent

Und wie sieht es mit dem Ton aus?

Akustisch erstaunlich gut

Wie bereits erwähnt, fungiert der Bildschirm als Lautsprecher (Acoustic Surface-Technologie, die Sony seit dem ersten OLED Bravia A1 von 2017 nutzt, natürlich stetig verbessert). Die Verstärker setzen 60 Watt Systemleistung frei. Die Audio-Performance gefällt durch hohe Klarheit, bei einer weiblichen Gesangsstimme freuen wir uns über eine erstaunliche vokale Dynamik und über eine gute Loslösung des Klangs vom Screen. Nimmt man eine entsprechend geeignete Sony Soundbar als Ergänzung hinzu, punktet das System mit einem kräftigen, fundierten Klang, frisch, natürlich und mit guter Detaillierung.

Erstes Fazit

Der Sony A95L bietet viel mehr als nur ein schickes und zugleich praktisches Design. Er beeindruckt mit enormer Bildhelligkeit - das können andere Hioghend-OLEDs auch, aber der Sony setzt alles enorm natürlich und direkt um, was für ein äußerst realistisches, fein gestaffeltes Bild sorgt. Klanglich hat uns das Acoustic Surface-Lautsprechersystem in der neuesten Generation ebenfalls überzeugt. Viel Klarheit und eine gute Detaillierung stehen hier auf der Habenseite. Dank erweite4rter Bildfelder und Gaming-Optionen erfreut auch die Ausstattung, der Video-EQ ist umfangreich, die zahlreichen Schnelleinstellungen sind praktisch.

Preview und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 01. September 2023

