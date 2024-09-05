IFA 2024 XXL-SPECIAL: Technics trumpft mit zwei Neuheiten auf - flexible aktive Lautsprecher und High-End-Plattenspieler

Auf der IFA 2024, die für die Presse heute bereits zugänglich ist, präsentiert die japanische HiFi-/Stereo-Brand Technics zwei neue, äußerst interessante Devices - einmal aktive Lautsprecher in hochwertigem Gewand und einmal einen nach allen Regeln der Kunst konstruierten neuen Plattenspieler.

Wir starten mit den Aktivboxen durch.

Technics SC-CX700

Im Farbton Terracotta Brown

In silberner Variante

Es hat eine Weile gedauert, aber nun schließt sich auch Technics dem Trend an, vollaktive Lautsprecher anzubieten. Das System hört auf den Namen SC-CX700, sind in 2-Wege-Bassreflexbauweise ausgeführt und heben sich durch ihre sehr noble optische Erscheinung von zahlreichen Produkten der Konkurrenz ab.

„Musikliebhaber wünschen sich eine außergewöhnliches Musikerlebnis, wollen aber keine Kompromisse bei Stil und Bedienkomfort eingehen. Das SC-CX700 erfüllt diese Anforderungen und vereint komplexe Soundtechnologien mit elegantem Design sowie einer einfachen Verbindung zu verschiedenen Unterhaltungsplattformen und Medienquellen,“ kommentiert Frank Balzuweit, European Technics Product Manager. „Kurz gesagt, das SC-CX700 ist ein Game Changer und setzt einen neuen Standard für die Kategorie der Wireless-Lautsprechersysteme.“

Edle Velours-Beschichtung

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Bedienelemente oben

Das Aussehen ist klassisch, nicht zu progressiv, angereichert mit geschwungenen Kanten und einer "Dinamica" Mikrofasermaterial-Beschichtung.

Alle beweglichen Teile wurden optimiert. Die Acoustic Solitude-Konstruktion löst laut Hersteller das Problem der Interferenzen zwischen Lautsprecher und Verstärker, indem sie zwischen Lautsprecher und Verstärker einen gezielte räumliche Trennung belässt. Dadurch haben die Vibrationen der Lautsprecher keinen Einfluss auf die Signalverarbeitung oder den Verstärker.

Die Gehäusekonstruktion ist mit der von Technics entwickelten Balanced Driver Mounting Architecture (BDMA) ausgestattet, die schädliche Vibrationen der vorderen Schallwand verhindern soll, indem sie die Treiber an einer zweiten Innenwand fixiert. So werden unkontrollierte Bewegungen des Chassis vermieden und ein reinerer Klang erzielt.

Vorne befindet sich die Smooth-Flow-Bassreflexöffnung.

Drei lieferbare Farbausführungen

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Die neuen aktiven Technics-Schallwandler werden in drei Farbgebungen (Charcoal Black, Silky Gray und Terracotta Brown) auf den Markt kommen. Weitere Schwerpunkte umfassen Technics-exklusive JENO-Verstärkertechnologie und koaxiale Lautsprecherchassis mit Smooth Flow-Membran. Die neu entwickelte Koaxialeinheit verfügt außerdem über einen Leichtbau-Ringhochtöner, der besonders flink agieren soll.

Die neue Model Based Diaphragm Control (MBDC)-Technologie bietet zudemeine, so Technics, revolutionäre Auslenkungsregelung des Treibers für ultimative Klangreinheit - selbst bei sehr hohen Schalldruckpegeln.

Schnittmuster

Elektronik

Hinzu kommt eine enorme Vielseitigkeit hinsichtlich der angebotenen Terminals. Technics hat es klar erkannt, dass solche Aktivlautsprecher-Systeme auch gerne mit dem Smart-TV verbunden werden. Denn nicht jeder setzt auf ein Soundbar-System, gerade Anwender, die Wert auf eine ausgezeichnete Performance bei Musik legen, greifen lieber, im Sinne eines besser wahrnehmbaren Stereo-Effekts, zu einem Lautsprecher-Paar. Darum hat Technics ein HDMI-ARC-Terminal eingebaut. Weitere Anschlüsse umfassen USB-C, und, weil es bei Technics-Kunden erfahrungsgemäß viele Vinyl-Fans gibt, ist auch ein Phono MM-Eingang vorhanden.

Anschlussauswahl. Über Phono-MM findet auch ein Plattenspieler Anschluss

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Streamen können die Universaltalente aus erfahrener Hand ebenfalls. Dass Technics hier einiges anbieten kann, haben verschiedene Streaming-Verstärker und Komplettsysteme aus unterschiedlichen Technics-Serien schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit Google Chromecast sowie Airplay 2 plus einer Bluetooth-Schnittstelle zeigt man sich auch bei den CX-700 großzügig. Zu den kompatiblen Streaming-Services gehören Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Amazon Music sowie Deezer. Auch eine Internetradio-Plattform ist vorhanden.

Fernbedienung

Im Lieferumfang befindet sich, zur komfortalen Steuerung, eine Fernbedienung, ebenso aber kann man auf die schon gut bekannte und geschätzte Technics Audio Center App zurückgreifen.

Teil 1 der Space Tune-App

Und Teil 2

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Wie man es von der App kennt, ist auch die Space Tune-Raumkorrektur-Technologie integriert, inklusive exakt abgestimmtem Mikrofon an den Boxen. Hier kann man stets den passenden Klang genießen, das System mindert Schwächen der Hörumgebung und ermöglicht einen strafferen Bass, insgesamt mehr Kontrolle und eine verbesserte Hochtondarstellung. Als erstes bestimmt man, ob die Schallwandler frei aufgestellt oder direkt an der Wand, in einer Ecke oder einem Regal untergebracht wurden. Erfreulich ist, dass diese Einstellungen für jeden der beiden Lautsprecher separat vorgenommenw erden können. Ist dies erledigt, startet die automatische, Mikrofon-basierte Einmessung, die über die App gesteuert und kontrolliert wird. Voreinstellte Presets bietet Technics ebenfalls an.

Der Lautsprecher in schwarzer Variante

Zum getriebenen Aufwand passt das sorgfältige innere Layout der aktiven Schallwandler. Die Basis bildet die hohe Wandstärke des Gehäuses, hinzu kommen innere Verstrebungen und eine kompromisslose Abschirmung der Verstärkersektion von anderen Baugruppen, damit es nicht zu störenden gegenseitigen Signalbeeinflussungen kommt.

Nicht vergessen möchten wir, gerade in diesen Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit immer mehr im Fokus stehen, dass Technics auf eine nachhaltigere Verpackung setzt und fast komplett auf Kunststoff und Styropor verzichtet. Für den sicheren Versand im Paket verwendet man solide Kartonagen und zusätzliches Verpackungsmaterial aus Papier. Alles, was an Zubehör mitgeliefert wird, ist separat verpackt. Daher kann man beim Auspacken nichts vergessen.

Das SC-CX700 Wireless Aktiv-Lautsprechersystem ist ab Oktober 2024 zu einem Preis von 2.499 Euro (UVP) im autorisierten Technics-Fachhandel erhältlich.

Nun folgt der neue Plattenspieler.

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