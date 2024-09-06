IFA 2024: Erste Eindrücke vom LG-4K-OLED-TVs OLED M4 (97 Zoll) und vom Posé LXT1 in 55 Zoll (2024er Modell)

Wir haben bereits über den neuen OLED M4 von LG berichtet und ein Special dazu angefertigt. Nun haben wir auf der IFA 2024 in Halle 18 die Gelegenheit, uns den M4 in gigantischen 97 Zoll genauer anzuschauen, und nicht nur das: Auch der LG Posé LXT1 aus der "Objet Collection" in der 2024er Version steht bereit. Wir starten aber mit dem OLED M4.

OLED M4 in 97 Zoll

OLED M4 in 97 Zoll

Zunächst zu den Preisen.

Teil des 2024er OLED evo M4-Portfolios ist zum ersten Mal auch ein 65-Zoll-Modell. Zusätzlich stehen wie schon bei der Vorgänger-Serie M3 die Größen 77, 83 und 97 Zoll bereit. Die Geräte der 2024er M4-Generation sind in Deutschland ab sofort im Handel verfügbar. Der UVP für das 65 Zoll-Modell liegt bei 4.499 Euro, die Varianten in 77 und 83 Zoll liegen bei einem UVP von 5.999 Euro beziehungsweise 9.199 Euro. Das Serien-Flaggschiff mit einer Bildschirmdiagonale von 97 Zoll wird mit einem UVP von 30.499 Euro in den Handel starten.

Zur Preispolitik muss man sagen, dass die drahtlose Signalübertragung des M4 65-Zöllers im Vergleich zum 65-Zöller der G4-Baureihe faire 500 EUR mehr kostet. Das geht definitiv in Ordnung. Wichtig aber für Anwender, die viele Peripheriegeräte über HDMI anschließen möchten: An der Zero Connect Box finden sich drei HDMI 2.1 Terminals, während die Modelle der OLED G4 Serie über vier HDMI 2.1 Slots verfügen.

Zero Connect Box

Die LG OLED evo TVs der M4-Serie sind, so LG, die ersten Fernseher überhaupt, die drahtlos übertragene Video- und Audiosignale in 4K bis zu 144 Hz anzeigen können - was für passionierte Gamer wichtig ist. Um dies zu realisieren, sendet die Zero Connect Box unter Nutzung einer proprietären 60-GHz-Funkverbindung (circa der 5-fache Datendurchsatz im Vergleich zum derzeit schnellsten WLAN-Standard) verlustfrei Video- und Audiodaten an den OLED-Bildschirm. Alle LG OLED evo M4 Serienfernseher von 2024 bis zu einer Bildschirmgröße von 83 Zoll unterstützen 4K@144Hz im Gaming Mode. Der OLED evo M4 in 97 Zoll, den wir hier ansehen konnten, unterstützt 4K@120Hz.

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Neben 97 Zoll gibt es den M4 unter anderem auch in 83 Zoll, dann mit Brightness Booster Max und MLA

Merkmale der neuen M4 Generation in 83 Zoll sind der Brightness Booster Max und Micro Lens Array-Technik beim Panel (MLA). Zudem, und das ist ein Unterschied zu den G4 OLED-Modellen, liegt die Premium Magic Remote im Aluminium Style den OLED-TVs bei.

Kabelmanagement

Detail hinten

Optionale Standfüße des 97-Zöllers im Detail

Standfüße komplett

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Die M4 OLEDs sind für die Wandmontage gedacht, daher befindet sich auf der Rückseite der Displays ein durchdachtes Kabelmanagement, sodass die Kabel bei der direkten Wandmontage nicht stören. Nur für den M4 in 97 Zoll führt LG optional solide und elegante Standfüße im Programm. Übrigens sind die M4 Modelle zusätzlich auch mit VESA Vorbereitungen für entsprechendes Zubehör zur Aufstellung versehen.

Praktische Zero Connect Box

Transmitter am Rahmen des TVs

TV und Box

Die Zero Connect Box ist sehr kompakt und gut verarbeitet. Die Antenne befindet sich oben auf dem Device und sollte in etwa auf den Transmitter des M4-Displays ausgerichtet sein. Der Transmitter befindet sich unten am Display an der Rahmenleiste mittig. LG gibt als Reichweite zwischen Display und Box 10 Meter an, das ist, so haben interne Versuche ergeben, aber das absolute Minimum, manchmal dürfte in der Praxis mehr gehen. LEDs in verschiedenen Farben zeigen an, wie es um die Empfangsqualität des Signals bestellt ist. Leuchtet die LED blau, ist das Signal ideal. Leuchtet sie grün, ist die Signalqualität sehr gut. Gelbes Leuchten bedeutet, dass das Signal ok, aber nicht wirklich gut ist, während Rot anzeigt, dass man lediglich eine schlechte Signalqualität vorfindet.

Breiter Blickwinkel, starker Alpha 11 Prozessor

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Wie schon erwähnt, bringt der M4 ebenso wie der G4 den Alpha 11 Prozessor des Jahrgangs 2024 mit, das ist LGs stärkster Prozessor derzeit. Zum Prozessor an sich kommen viele Features.

So optimiert Dynamic Tone Mapping Pro die räumliche Tiefe und ermöglicht eine erstklassige Detaillierung. Bei dieser Prozedur erfolgt die Einteilung des Bildes in Blöcke und jeder einzelne Bloxk wird in Echtzeit analysiert. Darauf folgt die Feinjustierung bezüglich Helligkeit sowie Kontrast, damit eine exakte HDR-Optimierung erzielt wird. Die AI Brightness Control erkennt ebenso die Lichtverhältnisse im Raum und gleicht das Bild entsprechend aus. Die KI hilft natürlich auch beim Upscaling und generiert ein scharfes, rauscharmes und farbauthentischen Bild.

AI Picture Wizard

Der alpha11-Prozessor setzt an zahlreichen Parametern an, arbeitet aber - gemäß dem AI Director Processing" - immer im Sinne einer authentischen, kino-gerechten Abbildung, wie sie vom Produzenten und vom Filmemacher vorgesehen wurde. Man kann man auch den "AI Picture Wizard" durchführen. Dabei wählt man aus verschiedenen Möglichkeiten jeweils die favorisierte Bilddarstellung aus. Der AI Picture Wizard kreiert dann ein passendes Bild, das genau auf den persönlichen Vorlieben basiert und speichert es im Profil ab.

Es wird aber nicht nur die visuelle Komponente, sondern auch die Klangqualität optimiert. Zum einen passt der Fernseher mittels Kalibrierung die Akustik an die Gegebenheiten des Raumes an, zum anderen kann AI Sound Pro Stereo-Sound auf bis zu 11.1.2 virtuellen Surround-Sound aufbohren. Mittels AI Voice Remastering ist dann auch beim mitreißenden Action-Spektakel zu jeder Zeit eine hohe Sprachverständlichkeit möglich.

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Die maximale Bildhelligkeit ist natürlich ebenfalls ein enorm wichtiger Faktor bei HDR-fähigen OLED-TVs. Der LG OLED evo M4 4K Smart TV offeriert bis zu 150% mehr Spitzenhelligkeit, ebenso wie der G4. Dafür zeichnen ein optimierter Light-Boosting-Algorithmus und die Light Control Architecture verantwortlich. Die anderen Parameter wie Schwarzwert und Kontrast sind aufgrund den technologischen Eigenschaften eines OLED-Panels, jeder Pixel ist selbstleuchtend und einzeln steuerbar, auf nahezu optimalem Niveau. Die Farbauthentizität und das Farbvolumen steht, auch weil wir die LG OLEDs seit Jahren kennen, auch beim M4 außer Frage. Dennoch hat sich der Hersteller dies nochmals durch unabhängige Institute (z.B. Intertek) zertifizieren lassen.

Dass LG enormes Vertrauen in die Langlebigkeit ihrer Produkte haben, beweist die 5-jährige Panel-Garantie. OLED Care+, eine integrierte automatische Panelpflege beugt Burn-In zusätzlich vor.

Rückseite der Zero Connect Box

Der LG OLED M4 bringt, wie bereits erwähnt, drei HDMI-Schnittstellen mit, die sich an der Zero Connect Box finden. Allesamt sind es HDMI 2.1-Slots mit allen relevanten Features und einer davon kann für ARC/eARC verwendet werden. Der LG TV unterstützt also 4K mit einer Bildwiederholrate von 120 Bildern pro Sekunde an allen Anschlüssen. Auch VRR, ALLM und QMS wird unterstützt. Bei den USB-Slots handelt es sich um USB 2.0. Zusätzlich zur Kabelverbindung kann man den LG OLED-TV auch per WLAN einbinden. Hier ist Wi-Fi 6/802.11ax integriert. Aus Kompatibilitätsgründen ist noch ein optischer digitaler Audioausgang verbaut.

webOS 24

Noch erwähnen möchten wir das webOS Re:New-Programm kurz erwähnt. LG stellt damit bei vielen Modellen sicher, dass die Geräte software-seitig über einen langen Zeitraum aktuell bleiben. Alle Fernseher, die Teil des webOS Re:New-Programms sind und die M4-Serie ist dies natürlich, werden über einen garantierten Zeitraum von fünf Jahren die jeweils aktuellste webOS-Version erhalten. Der Alpha 11 Prozessor des M4, so LG, schafft es souverän, auch neue und von den Funktionen erweiterte zukünftige webOS-Betriebssysteme zu handhaben.

Mit dem Renwéw-Programm auch für zukünftige Updates und webOS-Versionen geeignet

Die Aktualisierungen umfassen natürlich relevante Sicherheitsupdates, sorgen aber auch dafür, dass man bei Apps von Content-Anbietern und sonstigen Applikationen und Angeboten stets auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt.

LG setzt mit webOS auch auf ein personalisiertes TV-Erlebnis und erlaubt mehrere Nutzerprofile. Hier werden dann nicht nur die favorisierten Bildeinstellungen gespeichert, sondern jeder Anwender erhält auch einen personalisierten Home-Bildschirm mit Empfehlungen auf Basis der konsumierten Inhalte. Natürlich nur, wenn man der entsprechenden Datenerfassung zustimmt.

Mit dem riesigen Bild und dem exorbitanten Preis ist der M4 in 97 Zoll natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Die anderen, kleineren Bilddiagonalen dürften sich auf die Stückzahlen bezogen größerer Beliebtheit erfreuen, die Preise sind selbst bei diesen beiden ebenfalls großen 4K OLED-TVs vergleichsweise human. Die Faszination, die der XXL-97-Zöller ausstrahlt, ist aber immens, die klaren, plastischen Bilder, die er produziert, wirken in der enormen Größe natürlich noch beeindruckender.

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