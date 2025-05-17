High End 2025: Thorens zeigt Plattenspieler TD 404 DD, Phono Pre-Amp MC 1600 + den neuen tragbaren Plattenspieler COTURN CT-02

Der ikonische Plattenspieler- und Elektronikhersteller Thorens präsentiert aktuell noch bis Sonntag auf der High End in München hochklassige Neuheiten.

Thorens TD 404 DD

Gesamtansicht des neuen TD 404 DD

Ausführung in Hochglanzschwarz mit Logo links vorne

Ansicht von schräg vorne

Anzeige



Geschwindigkeitseinstellung

Holz-Finish

Rückseite

Umschaltmöglichkeit für die Verwendung eines linearen Netzteils

Thorens TP 160 am TD 404 DD

Ansicht von schräg hinten

Anzeige



Seitliche Ansicht des Lagers

Gesamtansicht von schräg vorne

Plattenteller

Direktantrieb von oben

Anzeige



von schräg vorne

Seitliche Ansicht

Plattenspieler-Neuheit (wird Stand jetzt im vierten Quartal 2025 auf den Markt gebracht) ist der edel auftretende TD 404 DD, der auf einen anvisierten Preis von 4.499 EUR kommt. Der Plattenspieler verfügt über einen Direktantriebsmotor (TD 124 DD-Motor) und bringt den Tonarm TP 160 mit SME-Verbinder mit. Auf dem extrem hochwertigen Anschlussfeld finden sich XLR- und Cinch-Terminals. Serienmäßig ist der Plattenspieler mit einem Schaltnetzteil ausgestattet, für 500 EUR Aufpreis kann man das üppig dimensionierte TPN 124 Linear-Netzteil dazukaufen. Der TD 404 DD bietet eine E-Lift-Funktion mit Auto-Stop und die Geschwindigkeiten 33/45/78 RPM sowie eine Pitch Control. Beim ersten Kennenlernen der Vorserienmodelle waren wir sehr angetan von der extrem opulenten Umsetzung, so ist der Plattenteller extrem schwer ausgeführt, darunter sitzt der riemenlose Direktantriebsmotor, der mit einem sehr leisen, extrem ruhigen Lauf im Sinne bestmöglicher Klangqualität auftrumpfen kann. Sämtliche Details sind von überragender Verarbeitungs- und Materialgüte.

Weiter geht es auf Seite 2 mit dem Thorens MC 1600 und dem neuen COTURN CT-02

Anzeige

