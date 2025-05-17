High End 2025: Thorens zeigt Plattenspieler TD 404 DD, Phono Pre-Amp MC 1600 + den neuen tragbaren Plattenspieler COTURN CT-02

17.05.2025 (Carsten Rampacher)

Thorens Td 404 Dd Thorens Headshell Logo

Der ikonische Plattenspieler- und Elektronikhersteller Thorens präsentiert aktuell noch bis Sonntag auf der High End in München hochklassige Neuheiten.

Thorens TD 404 DD

Thorens Td 404 Dd Von Schraeg Vorne

Gesamtansicht des neuen TD 404 DD

Thorens Td 404 Dd Schwarz Hochglanz Logo

Ausführung in Hochglanzschwarz mit Logo links vorne

Thorens Td 404 Dd Seitlich Schraeg

Ansicht von schräg vorne

Thorens Td 404 Dd Geschwindigkeit

Geschwindigkeitseinstellung

Thorens Td 404 Dd Logo Holzfinish

Holz-Finish

Thorens Td 404 Dd Rueckseite

Rückseite

Thorens Td 404 Dd Umschaltmoeglichkeit Auf Lineares Netzteil

Umschaltmöglichkeit für die Verwendung eines linearen Netzteils

Thorens Td 404 Dd Tp 160

Thorens TP 160 am TD 404 DD

Thorens Td 404 Dd Tp 160 Von Hinten

Ansicht von schräg hinten

Thorens Td 404 Dd Tp 160 Seitlich

Seitliche Ansicht des Lagers

Thorens Td 404 Dd Schwarz Hochglanz Von Schraeg Vorne

Gesamtansicht von schräg vorne

Thorens Td 404 Dd Plattenteller

Plattenteller

Thorens Td 404 Dd Direktantrieb

Direktantrieb von oben

Thorens Td 404 Dd Direktantrieb Seitlich 2

von schräg vorne

Thorens Td 404 Dd Direktantrieb Seitlich

Seitliche Ansicht

Plattenspieler-Neuheit (wird Stand jetzt im vierten Quartal 2025 auf den Markt gebracht) ist der edel auftretende TD 404 DD, der auf einen anvisierten Preis von 4.499 EUR kommt. Der Plattenspieler verfügt über einen Direktantriebsmotor (TD 124 DD-Motor) und bringt den Tonarm TP 160 mit SME-Verbinder mit. Auf dem extrem hochwertigen Anschlussfeld finden sich XLR- und Cinch-Terminals. Serienmäßig ist der Plattenspieler mit einem Schaltnetzteil ausgestattet, für 500 EUR Aufpreis kann man das üppig dimensionierte TPN 124 Linear-Netzteil dazukaufen. Der TD 404 DD bietet eine E-Lift-Funktion mit Auto-Stop und die Geschwindigkeiten 33/45/78 RPM sowie eine Pitch Control. Beim ersten Kennenlernen der Vorserienmodelle waren wir sehr angetan von der extrem opulenten Umsetzung, so ist der Plattenteller extrem schwer ausgeführt, darunter sitzt der riemenlose Direktantriebsmotor, der mit einem sehr leisen, extrem ruhigen Lauf im Sinne bestmöglicher Klangqualität auftrumpfen kann. Sämtliche Details sind von überragender Verarbeitungs- und Materialgüte.

