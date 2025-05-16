High End 2025: IAD mit Neuheiten von Quad, Audiolab, Luxman, Wilson Benesh, Soulnote und Wharfedale

Auf der High End 2025 erwartet den Besucher ein gigantischer Neuheiten-Reigen der International Audio Distribution, kurz IAD. In verschiedenen Räumen wird eine Vielzahl an Devices präsentiert, die die Herzen von Audio-Liebhabern höher schlagen lassen.

Quad

Quad 3 Geräte-Front

Lautstärkeregler mit Beleuchtung

Seitliche Ansicht

Quad 3 von oben

Bei Quad findet sich als ein Highlight der brandneue Quad 3 Vollverstärker im 80er Jahre Retro-Look, der auf 1.500 EUR kommt und mit Class AB-Endstufen mit 2 x 60 Watt Leistung ausgestattet ist. Integriert ist ebenfalls ein leistungsfähiger Kopfhörerverstärker. Für eine präzise D/A-Wandlung sorgt ein Chip der renommierten Marke ESS. Das Device ist überdies mit HDMI sowie Bluetooth ausgestattet und weist einen Phono MM-Anschluss auf.

Quad Platina Integrated Geräte-Front

Rückseite

Lautsprecheranschlüsse im Detail

Quad Platina Integrated seitlich

Ansicht von oben

Detailaufnahme

Quad Platina CDT

Rückseite

Detail am Platina CDT vorne

Quad Platina Stream

Display im Detail

Rückseite Platina Stream

Luxuriös wird es bei der Quad Platina-Serie. Hier beginnen wir mit dem Platina M, einem Vollverstärker mit 2 x 150 Watt, der 3.800 bis 4.000 EUR kosten wird. An Bord ist der ESS 9038 Pro DAC, zudem gehört eine hochwertige Phonovorstufe (Phono MM/MC, MC komplett anpassbar) zum Ausstattungsumfang. Die ideale Ergänzung ist das CD Laufwerk Platina CDT, das auf circa 1.700 Euro kommt. Die Serie wird vom Platina Stream vervollständigt, ebenfalls mit ESS Sabre DAC. Der Netzwerkplayer ist vollsymmetrisch aufgebaut inklusive XLR-Anschlüssen und verfügt über hochwertige eigene Streaming Plattform. Der Preis: Um die 3300 - 3400 Euro

Die Platina-Kombination spielt an leistungsstarken, sehr gut auflösenden und räumlich dicht darstellenden Quad 2912 X Lautsprechern. Die aktualisierte Version besitzt eine neue Lackierung, neue Oberflächen sowie Elektrostaten mit dünneren Folien für maximale Impulstreue. Der Preis: Um 17.000 EUR

Wharfedale

Aufbau mit Audiolab-Elektronik und Wharfedale Evo 5.4

Elektronik-Setup

Die neue Wharfedale Evo 5.4

Seitliche Ansicht

Bändchen-Hochtöner

Mitteltöner

Tieftöner einzeln

Gerundete Kanten

Ansicht der Form von oben

Unterer Bereich mit Logo

Sockel-Konstruktion mit Öffnung seitlich

Standfuß rechts hinten

Ansicht von hinten

Anschlussterminals

Die neue Evo Serie, ab Juni bereits verfügbar, feiert auf der High End Premiere, und wer sich für die attraktiven Lautsprecher mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis interessiert, wird nicht enttäuscht werden.

Die Baureihe besteht aus zwei Regalboxen, der Evo 5.1 (2-Wege), und der Evo 5.2 (3-Wege), den beiden Standlautsprechern Evo 5.3 und Evo 5.4 (in der Vorführung), beide 3-Wege, hinzu kommt der Evo 5.C Center. Die Preise (Paarpreise): Evo 5.1 699 EUR, Evo 5.2 949 EUR, Evo 5.3 1.499 EUR, Evo 5.4 1.899 EUR und Evo 5.C (hier Stückpreis) 699 EUR. Die Stands für die Evo 5.1liegen bei 499 EUR/Paar, und die Stands für die Evo 5.2 bei 599 EUR/ Paar.

Zudem gibt es neue Farben bei der Evo-Serie, kein Weiß und Schwarz in Holzoptik mehr, sondern jetzt Matt Schwarz lackiert, Matt Weiß lackiert und neu kommt die sehr elegant wirkende Farbe Lunar Grey hinzu. Die Gehäuse sind an diejenigen der größeren Aura Serie angelehnt, und der Air Motion Transformer stammt ebenfalls aus der Aura Serie, genauso wie das SLPP (Slot Loaded Profiled Port) Bassport System. Anstatt den bisherigen Bi-Wiring-Anschlüssen setzt Wharfedale nun auf ein hochwertiges Single Wiring Terminal.

Vorgeführt wurd die Evo 5.4 mit mit 9000er Serie aus dem Hause Audiolab: Der 9000 N Streamer, die 9000 Q Vorstufe und 2 x 9000 P Endstufen, Mono gebrückt. Komponenten aus der Audiolab 9000er Serie hatten wir auch bereits im Test.

