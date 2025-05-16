High End 2025: Erste Live-Bilder und weitere Daten zur ELAC Concentro M 807 mit VXe-Technologie

Auif der High End 2025 präsentiert ELAC den neuen edlen Lautsprecher Concentro M 807. Es handelt sich um einen Vierwege-Lautsprecher mit ELACs neuer VXe-Technologie. Er stellt Frequenzen zwischen 22 Hz und 50 kHz dar, eignet sich somit auch bestens für Hi-Res-Audio-Material mit erweitertem Frequenzbereich. Verbaut ist der ELAC JET 6c Bändchenhochtöner für höchste Klarheit und enormen Detailreichtum bei der Wiedergabe hoher und höchster Frequenzen. Basstreiber sind seitlich montiert.

Lautsprecher von oben aus gesehen

Rückseite komplett

Seitlich abstrahlender Basstreiber

Sockel im Detail

Terminals

Unter dem Lautsprecher ist ein sehr solider Sockel montiert, der für einen sicheren Stand der pro Stück 22.000 EUR kostenden Box sorgt. Verfügbar ist der Lautsprecher serienmäßig, ganz klassisch, wahlweise in weißem oder schwarzem Hochglanz-Finish.

Die Verarbeitung und die Gehäuseform gerieten hochklassig: Jeder Radius, jede Fläche und jede Krümmung dienen nicht nur optischer Schönheit, sondern vor allem der akustischen Perfektion. Die dreidimensionale, allseitig fliehende Schallwand mit ihrer klaren Kontur ist ein Eye-Catcher, die zueinander gewinkelten Seitenflächen manifestieren den eleganten Auftritt, während die gebogene Rückwand und das charakteristische Top den dynamischen Auftritt vervollständigen. Hochwertigste Hochglanzlackierungen in, wie erwähnt, schwarz, oder weiß, alternativ auch in individuellen Farbtönen bilden die Oberflächen der aufwändig aus Holzwerkstoffen gefertigten Gehäuse. Für eine weitere optische Veredelung sorgen Applikationen aus Aluminium, druckgegossenen oder aus dem Vollen gefräst, welche die Schallführungen der Lautsprecherchassis oder auch die massive Bodengruppe bilden.

Schnittmodell

Aufwändiger Aufbau innen

Hier das Layout im Detail

Auf der High End ist ein Schnittmodell ausgestellt, das auf der einen Seite offen ist und den aufwändigen Aufbau der Frequenzweiche ebenso zeigt wie die sorgsame Verteilung des Dämmmaterials und die hochwertige Van den Hul-Innenverkabelung.

An technischen Merkmalen weiterhin zu nennen wären der Push-Push/Pull-Pull Aufbau der Woofer und die Aluminium Sandwich Technologie AS-XR für die Membranen, Besonders wichtig ist die kurz schon angesprochene revolutionäre VXe-Technologie von ELAC: Nahezu kein Raum bietet in der Praxis die Option, die Lautsprecher in perfekt symmetrisch aufzustellen.

Im Zentrum der neuartige koaxialen Konstruktion liegt der JET 6c Hochtöner

Schalter hinten

Mit Hilfe der erstmals in München präsentierten VXe-Technologie (Variable Coax Electric) offeriert ELAC nun die Möglichkeit, dass für jeden der beiden Lautsprecher eigene Einstellungen vorgenommen werden können, um die Ausprägung der akustischen Richtwirkung anzupassen und zu optimieren. Wenn beispielsweise auf einer Seite durch Möbel im Hörraum mehr Schallanteile absorbiert werden, ist es möglich, punktgenau einzugreifen. Insgesamt bietet das VXe-System 25 Kombinationsmöglichkeiten bezüglich der Schaltereinstellungen – das bedeutet: Passender authentischer Klang in jeder Hörumgebung.

Gehen wir noch etwas ins Detail.

Vielfach-Anordnung

Die ELAC VXe - Technologie setzt auf eine Vielfachanordnung besonders kompakter Lautsprecher-Chassis für die Wiedergabe des akustisch besonders sensiblen, für die räumliche Wirkung von Musik und Ortung von Schallereignissen elementar wichtigen Mitteltonbereiches, der sich zwischen 800 und 3000 Hz bewegt. Durch eine spezielle, elektrische Verschaltung kann die Richtcharakteristik - und somit das Verhältnis von Direkt- zu Diffusschall am Hörplatz - gezielt an raumakustische Anforderungen und den persönlichen Geschmack mittels des rückwertig positionierten Drehschalters (bei uns auch im Bild) in fünf Stufen angepasst werden. Das in der CONCENTRO M 807 eingesetzte VXe ist ein zwei-dimensionales, kreisförmig angeordnetes Lautsprecher-Array, das aus 6 ultra-kompakten und hoch-performanten Mitteltönern in A-XR Technologie (Aluminum - eXtended Range) zusammengesetzt ist. Die Chassis bilden einen akustisch perfekten Ringstrahler und in Verbindung mit dem zentral angeordneten, renommierten JET 6c Hochtöner entsteht ein nahezu ideales, koaxiales Mittel-Hochtonsystem. Neue Möglichkeiten in der Anpassung und Perfektionierung der räumlichen Abbildung, selbst in asymmetrischen räumlichen Begebenheiten und Aufstellungssituationen, werden dank VXe nun möglich.

Fazit

Mit dem neuen Concentro M 807 hat ELAC einen innovativen Lautsprecher geschaffen, der sogar bezüglich der Abmessungen recht kompakt ausfällt und daher komplett "Wohnraum-kompatibel" ist. Die aufwändige Technik hat natürlich ihren Preis - 22.000 EUR/Stück -, aber dafür bekommt man einen optisch exklusiven, eleganten Schallwandler, der mit modernster Technik für ein erstklassiges Hörvergnügen sorgt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 16. Mai 2025