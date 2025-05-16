High End 2025: Econik Speakers führt den neuen Top-Aktivlautsprecher Eleven vor

Econik Speakers führt aktuel den neuen Referenzlautsprecher ELEVEN auf der High End 2025 vor. Der vollaktive Standlautsprecher hat es sich zur Mission gemacht, neue Maßstäbe in seiner Klasse zu setzen, dafür kombiniert das Spitzenmodell innovative Technologien und audiophile Präzision, so der Hersteller.

Econik ELEVEN

Was hat der Schallwandler technisch zu bieten? Der ELEVEN baut auf einem 3,5-Wege-Konzept mit einer innovativen D'Appolito-Anordnung der beiden Mitteltöner auf. Das sorgt, wie auch unsere Hörchecks belegen,l für ein präzises Abstrahlverhalten und exzellente Sprachverständlichkeit. Zwei Tiefmitteltöner sowie zwei rückwärtige, ebenfalls aktiv angesteuerte Tieftöner garantieren einen linearen Tiefgang bis tief hinunter auf 19Hz. Das Ergebnis ist, so haben wir es auch wahrgenommen, ein außergewöhnlich dynamisches sowie vielschichtiges Klangbild.

Econik verwendet eine vollaktive DSP-Steuerung für eine exakte Klangabstimmung in Kombination mit einer automatischen Raumeinmessung, die äußerst effektiv arbeitet, wir kennen das System bereits aus anderen Berichten. An Bord ist auch WiSA-Technologie, um den ELEVEN in hochauflösender Qualität kabellos betreiben zu können. Individuell konfigurierbare Klang-Presets sind ebenfalls ein wertvolles Merkmal, und es stehen optionale Streaming-Hubs für Stereo- oder Surround-Anwendungen zur Verfügung.

Rückseite, unterer Bereich

Anzeige

Zur Markteinführung gibt es außerdem eine exklusive Aktion:

Die ersten elf Käufer erhalten den ELEVEN mit einem Einführungsrabatt von 1.100 Euro. Es lohnt sich also, schnell zu sein und sich den Einführungspreis von 7.249 Euro / Paar (UVP 8.349 Euro/Paar ) zu sichern. Die Auslieferung soll Ende Juni 2025 erfolgen.

Das Setup

Seitliche Ansicht, oberer Bereich

Fein auflösender AMT-Tweeter

Nun zu unseren Klangeindrücken - doch halt: Schon optisch, bevor der erste Ton wiedergegeben wird, überzeugt der elegant-zeitlose Econik ELEVEN. Er wird aus hochwertigen Materialien mit klarem, zeitlosen Design in Deutschland gefertigt und macht einen sehr gediegenen Eindruck, auch genauer kann man hier hinschauen. Für unsere Klangeindrücke wurden per Streaming über den Econik Stereo-Hub Titel von TIDAL zugespielt. Die ELEVEN war nur im Bassbereich manuell eingemessen. Hier nun unsere Höreindrücke.

Anzeige



"Keep the wolves away", von Uncle Lucius: Wir notieren eine hohe Klarheit und Transparenz, hinzu kommt die exzellente Stimmwiedergabe, feingeistig und raffiniert. Abgerundet wird die Vorstellung von einem klaren, straffen Bass, Saitenanschläge können klar nachvollzogen werden.

"Brothers in Arms" - Joan Baez: Die weibliche Stimme nehmen wir als sehr fein detailliert und charaktervoll wahr, was ihr eine enorme Präsenz verleiht. Trotz der kritischen Messeumgebung freuen wir uns über die exzellente Dynamik und die feingeistige, sehr kultivierte Wiedergabe.

Auch das spezielle Layout der Schallwand sorgt für eine exzellente Akustik

"Bungee Jump" von Captain Hook: Elektronische Musik liegt den Lautsprechern exzellent, das erkennen wir an der ausgeprägten Räumlichkeit mit klar ortbarer Effektplatzierung. Auch für akustische Euphorie sorgt die weitläufige Bühne, der Bass ist extrem knochentrocken, aber zugleichkraftvoll und nachdrücklich, erfreulicherweise stets sauber differenziert.

Anzeige



Game of Thrones Titelmusik: Erneut hören wir eine saubere Differenzierung und eine exakte Staffelung der einzelnen Instrumente, die schwierig akkurat zu handhabenden Streicher wirken sehr harmonisch und angenehm.

Durch die Standfuß-Konstruktion steht die Econik ELEVEN sicher und generiert einen reinen Klang

"Riverside", Agnes Obel: Das hätten wir fast schon erwartet: Eine exzellente Abbildung des Pianos, die leicht warme Klangtemperatur mit sehr feinem Detailgespür erfüllt souverön auch enorme Ansprüche. Die Stimmwiedergabe erweist sich als hervorragend, leicht gehaucht, samtig, und kommt daher sehr authentisch zum Auditorium.

"Power-Haus", P.I.M.P: Auch hier wieder stellen wir fest:Eine erstaunliche Dynamik für die Messe-Umgebung, wir lauschen weiter und nehmen seidige, sehr klare und detaillierte Streicher wahr. Vervollständigt wird alles vom abgrundtiefen, nachdrücklichen Bass, trotzdem wird das komplexe Geschehen jederzeit klar strukturiert.

Unshaken, D'Angelo: Percussioninstrumente kommen bei diesem Titel hervorragend heraus, die männliche Stimme ertönt kräftig, zentral und absolut authentisch sonor, auch ist sie räumlich sehr ausgeprägt. Der Chor im Hintergrund wird sehr passend platziert und strukturiert dargestellt.

Anzeige



"Witchdoctor" - Cameo & Crooked: Die gesamte Akustik wirkt sehr klar, aber nie scharf, Der ELEVEN reagiert äußerst schnell & impulstreu, er hat mit hoher Geschwindigkeit nie ein Problem. Auch loben wir bei diesem Titel die weitläufige Bühne, die ausgeprägte Räumlichkeit und exakt platzierte Details.

Erstes Fazit

Die Econik ELEVEN ist ein fabelhafter aktiver Standlautsprecher, der nachhaltig produziert wird und äußerst hochwertig verarbeitet ist. Er weist zahlreiche innovative technische Merkmale auf und lässt sich mit verschiedenen Hubs perfekt kombinieren. Klanglich ist er ein Meisterwerk, brachiale, zugleich extrem trockene, präzise Bässe treffen auf fein umrissene, impulstreue Mitten und sehr klare, zugleoch homoge Höhen.

Special: Philipp Kind und Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 16. Mai 2025