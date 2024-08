High End 2024: AVM präsentiert erstmals die Power Conditioner PC 3.3 und PC 5.3 im Driver's Club der Motorworld München

Die HiFi-Manufaktur AVM hat auf im Driver's Club der Motorworld München direkt gegenüber von der High End zwei aktive Power Conditioner inklusive informativem Display präsentiert, die auf die Namen PC 3.3 (4.000 EUR) und PC 5.3 (6.000 EUR) hören.

Mit den beiden Power Conditionern bietet der badische Tradtionshersteller erstmals äußerst hochwertige Stromfiltersysteme an. Netzstromfilterung sowie Netzstromsäuberung wurden, so AVM, neu gedacht. Tief- und hochfrequente Störungen werden so effektiv von der erlesenen Audio-Kette ferngehalten und auch Interferenzen zwischen den Devices wird nachhaltig unterdrückt, dank der4 für jeden Ausgang separat vorhandenen HF-Filter. Umfangreiche Sicherheitsfunktiomnen gehören natürlich ebenfalls zum Konzept.

Zwei neue Power Conditioner

Damit werden die teuren HiFi-Bausteine vor Überspannung geschützt und es kann auch eine korrekte Speicherung der Metadaten durch ein zeitverzögertes Power-Down-Verfahren erfolgen. AVM hat diese neuen Geräte zur Serienreife gebracht, damit exakt die Probleme angegangen werden können, die hochwertige HiFi-Komponenten davon abhalten, ihr volles Potential entfalten zu können. Denn die bereits vom Stromnetz stammenden Verunreinigungen der zum Betrieb der HiFi-Kette notwendigen Versorgungsspannung führen schon zu erheblichen Verlusten bei der möglichen Klangqualität. Und genau diese Schwierigkeit eliminieren die clever konstruierten AVM Power Conditioner.

Wenden wir uns der Netzaufbereitung zu.

Ein DG-Filter direkt am Geräteeingang der Power Conditioner entfernt unerwünschte DC-Anteile aus dem Strornnetz, mechanisches Trafobrummen wird dadurch auf ein Minimum reduziert Die individuelle HF-Netzfilterung mit Gleichtaktdrosseln und Folienkondensatoren ist separat für jeden Anschluss ausgeführt und unterdrückt wirkungsvoll unerwünschte gegenseitige Beeinflussung der angeschlossenen Geräte. Das Übersprechen von Störungen der angeschlossenen Geräte untereinander wird effizient unterdrückt

Kommen wir zur Bedienung.

PC 3.3 mit großem Display

Die Conditioner Aktivität wird im Display angezeigt (0-100%) und kann auf Tastendruck auch akustisch dargestellt werden. Die anliegende Netzqualität unterliegt einer fortlaufenden Analyse und wird angezeigt (Mains Voltage & Frequenz, DC- Offset, HF). Die Bedienung aller Funktionen erfolgt über 5 Tasten unter dem Display. ON/ STANDBY ist bedienbar über die AVM RC3 oder die RC 5: Die angeschlossen Geräte werden zeitlich versetzt eingeschaltet. Der IR Sensor ist deaktivierbar, falls die Fernbedienungsoption nicht gewünscht ist. So arbeitet die Power Down Sequenz über die Fernbedienung: Power down wird zeitlich verzögert, damit Einstellungen der angeschlossenen Geräte noch abgespeichert werden können - das ist sehr praktisch. Zu erwähnen wäre noch der rücksetzbare RCD (Residiual Current Device = Fehlerschutzstromschalter), der sich unter dem Gerät bwfindert (leicht ertastbar). Der Hauptnetzschalter ist auf der Rückwand (Mains switch) untergebracht.

Zum Netzeingang kurz die Fakten:

16A Hochstrom Netzbuchse

Netzspannung 230VAC / 50-60 Hz

Maximaler Strom 16A (3680W bei 230V AC) • Standby-Leistungsaufnahme << 0,5W

An die Sicherheit wurde natürlich auch gedacht.

Auch umfangreiche Sicherheits-Features gehören dazu

Zu nennen wäre hier die aktive Phasen Erkennung am Eingang: Eine Aktivierung der Ausgänge ist nur möglich, wenn PE (Schutzleiter) angeschlossen und die Netzphase korrekt ist, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung auf dem Display. Vorhanden ist ein Überspannungsschutz für N und L gegen PE (Schutzleiter). RCD circuit breaker, bedienbar zum Zurücksetzen auf der Unterseite des Gerätes (Fehlerstromschutz, Überstromschutz), wenn er ausgelöst wurde, erfolgt die Anzeige im Display. Die LO-Power Ausgänge für Quellgeräte sind über externe zugängliche Schmelzsicherungen zusätzlich abgesichert. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehört auch ein Überspannungsschutz gegen bis 6000 A in 30 msec.

Die Ausgänge des kleineren PC 3.3:

2 Power Outlets belastbar bis 16A für Voll- und Endverstärker

4 LO-Power Outlets belastbar bis 2A für Quellgeräte separat abgesichert (zugänglich auf der Geräterückseite)

Die Ausgänge des größeren PC5.3:

4 Power Outlets belastbar bis 16A für Voll- und Endverstärker

8 LO-Power Outletes belastbar bis 2A für Quellgeräte separat abgesichert

Ausgänge sind sequentiell geschaltet, um Einschaltströme zu begrenzen, diese verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen der Haussicherungen

High Power Netzteil als Plattenspieler-Versorgungsanschluss 15V/4A (maximal mit 60 Watt belastbar), galvanisch getrennt

Die Anzeige ist ein weißes Grafik-OLED mit 256 x 64 Segmenten. Die Netzspannung wird kontinuierlich gemessen und angezeigt. Ebenfalls erfolgt ein kontinuierliches Monitoring der Netzqualität auf DC in/out, in Form einer Balkengrafik dargestellt. HF-Anteile werden gemessen und ebenfalls als Balkengrafik fortlaufend angezeigt. Eine numerische Anzeige der Aktivität des Conditioners (0 bis 100 Prozent) weist auf die momentane Belastung der Korrekturschaltung hin. Akustische Anzeige der Aktivität ist ebenfalls möglich, und erfolgt über einen Tongeber. Demo-Tasten für DC und HF: Überbrückt den DC-Filter und HF-Filter zum direkten Hörvergleich.

Die Daten

Outputs

Outputs: 2+4 (PC 3.3) 4+8 (PC 5.3). Belastbar mit maximal 3600W (limitiert durch 16A Haussicherung)

Voltage Version verfügbar, 240V 50/60Hz

15V DC (PC 5.3) zur Versorgung eines Plattenspielers, galvanisch getrennt

Allgemeines

Versorgung 230V/50Hz

Leistungsaufnahme maximal: 3,65 kW

Standby: Weniger als 1 Watt

Sicherung träge (slowblow), T3, 15A H

Fehlerstrom Sicherung mit manuellem Reset

PC 3.3 (4.000 EUR)

Abmessungen 430 x 115 x 380 mm, (B x H x T), Gewicht 9 kg

PC 5.3 (6.000 EUR)

Abmessungen 430 x 150 x 380 mm (B x H x T), Gewicht 13 kg

Garantie

2 Jahre+ 2 Jahre bei Online-Registrierun (Garant1eze1ten kennen In anderen Vertnebslandern variieren)

Fazit

Die beiden Power Conditioner von AVM sind zwar alles andere als günstig, dafür aber auch kopromisslos bezüglich Konzeptionsansatz und Aufbau. Für Besitzer extrem hochwertiger HiFi-Ketten lohnt sich ein Blick auf die zwei AVM-Neuheiten garantiert, denn mit deren Hilfe kann die Anlage ihr akustisches Potential voll ausschöpfen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 11. Mai 2024

Tags: AVM