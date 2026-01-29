EXKLUSIV-SPECIAL: Das Ultra High End-Stereo-Setup von Audio Reference auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Wir sind jetzt bereits im Bilde, mit welchem Stereo-Setup der renommierte Hamburger High End-Vertrieb Audio Reference bei den Nordeutschen HiFi-Tagen am 31. Januar und am 01. Februar im Hamburger Hotel Le Meredién aufspielen wird. In diesem Special möchten wir die beteiligten Komponenten vorstellen - die wir schon alle genau kennen, nur beim Plattenspieler wissen wir zwar, dass es sich um ein Modell von SME handelt.

Hier geht zum SME-Sortiment bei Audio Reference

Wilson Audio Alexx V

Ab 220.000 EUR pro Paar gibt es die exklusive Wilson Audio-Box. Sie ist kaum mit dem zu vergleichen, was man ansonsten auch von außergewöhnlich hochwertigen Lautsprechern kennt. Ein modularer Aufbau, der Einsatz modernster Materialien aus der Luft- und Raumfahrtindustrie und eine perfekte Fertigungsqualität zeichnen den US-Schallwandler, der in Handarbeit gefertigt wird, aus.

Bei der letzten grundlegenden Überarbeitung nahm sich das Ingenieursteam vor.

Hier geht es zur Wilson Audio Alexx V bei Audio Reference

Viele der innovativsten und der Klangqualität zuträglichsten Technologien finden im absoluten Flaggschiff von David A. Wilson, der WAMM Master Chronosonic, Verwendung.

Hier unser Bericht zur WAMM Master Chronosonic

Anzeige

Fünf Jahre nach der enormen Entwicklungsleistung des Spitzenmodells profitiert der Alexx V daher von diesem Ausnahmetalent, und es erfolgte eine komplette Überarbeitung für eine weiter gesteigerte Leistungsfähigkeit, ohne den Platzbedarf und die Grundfläche des Vorgängers deutlich zu erhöhen. Der Standlautsprecher ist lediglich rund 2,5 cm tiefer und höher, die Breite konnte identisch bleiben. Komponenten, Bauteile sowie verwendete Materialien wurden komplett optimiert.

Seitliche Ansicht

Dem kumulativen Ansatz hinsichtlich der Lautsprecherentwicklung geht Wilson Audio schon seit seiner Unternehmensgründung vor fünf Jahrzehnten nach. Aufgrund der konsequenten Integration modernster Hochtechnologie, der technischen Effizienz plus neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Materialwissenschaften offeriert der Alexx V ein weiter gestiegenes Auflösungsvermögen und führt die aktuelle Designsprache von Wilson Audio konsequent fort, die mit dem WAMM Master Chronosonic ihr Debut feierte.

Modularer Aufbau

Das sogenannte offene Gantry-Design garantiert nicht nur mehr strukturelle Steifigkeit sowie Aufstellungsflexibilität, sondern auch ein Aussehen mit noch mehr optischem Wiedererkennungwert. Akustisch wird ein extrem präziser, zugleich aber emotionaler sowie ausdrucksstarker Klang fokussiert. Besonders die praktisch perfekte Zeitrichtigkeit des sensiblen Audiosignals liegt Wilson Audio am Herzen. Daher kann man den Alexx V Lautsprecher perfekt auf den Hörer durch Feinjustage ausrichten, damit exakt alle Anteile des Audiosignals zeitgleich eintreffen.

Mono-Endstufe VTL Lohengrin

Mit dem Lohengrin Monoblock fügt die US-amerikanische Edelschmiede VTL seinem High-End-Portfolio einen neuen Röhren-Leistungsverstärker hinzu. Das in rund fünf Jahren entwickelte Modell hat es sich zur Mission gemacht, extrem lebendig, direkt, musikalisch und atmosphärisch dicht aufzuspielen.

Anzeige



Hier geht es zum Lohengrin Monoblock bei Audio Reference

Dass der Lohengrin erneut im typischen VTL-Design die Bühne betritt, ist ebenfalls spezielles Merkmal. Basierend auf VTLs Reference-Technologien wie Auto-Bias, Fehlererkennung sowie exakt geregelter Stromversorgung präsentiert sich der Lohengrin als Garant für besonders hohe Kontrolle, ausgeprägte Feindynamik sowie eine authentische, in Weite und Tiefe grandiose Raumabbildung.

Seitliche Ansicht

Eine weit überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit bringt der Lohengrin mit Klangkultur und Schnelligkeit zusammen. Das kennen wir schon von VTL: Es handelt sich nicht um typischem, etwas träge antretende und warm klingende Röhrengeräte - sondern es wird eine angnehme Klangcharakteristik mit hervorragender Dynamik und Natürlichkeit kombiniert.

Lohengrin von oben, offen mit gut sichtbaren Röhren

Der Lohengrin-Verstärker besitzt eine aus acht Röhren bestehende Konfiguration und liefert 400 Watt Ausgangsleistung. Der VTL Lohengrin ist ab März 2026 im Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 125.000 Euro pro Paar erhältlich.

Anzeige



VTL Vorverstärker VTL 7.5 Serie III

Mehr als acht Jahre nach der allgemein gefeierten Einführung des TL-7.5 Referenz-Vorverstärkers stellte VTL die neueste Version, die TL7.5 Serie III (schwarz oder silbern, Preis 50.000 EUR), vor. Das System besteht aus Audioeinheit und Steuernetzteil, daher handelt es sich um zwei separate Geräte. Das aktuelle Modell bietet verschiedene technologische Fortschritte, zugleich jedoch behält gleichzeitig die besten Elemente der TL-7.5-Plattform bei. Zu bewährten Pluspunkten der ursprünglichen Systemarchitektur gehören zum Beispiel ein komplett symmetrisches Differentialdesign, eine Hybridschaltung, die Röhren in der Verstärkungsstufe für Spannungslinearität (weniger als 2dB NFB) mit einem MOSFET-Puffer für höhere Stromkapazität kombiniert, eine hochauflösende Lautstärkeregelung und eine Clean-Box/Dirty-Box-Architektur mit mehreren exakt gesteuerten Stromversorgungen.

Hier geht es zum VTL Vorverstärker 7.5 Serie III

Die Serie III baut auf den Verbesserungen der Serie II auf, um ein noch höheres Leistungsniveau zu erreichen. Was kennzeichnet die Serie III? Zu nennen wäre hier zum Beispiel ein umfassend überarbeitetes Netzteil, das auf der stromgeführten Shunt-Regulator-Technologie basiert. Diese setzt durch Eliminierung der Hochspannungsverstärkung die Auswirkungen auf das Audiosignal auf ein Minimum herab. Eine nochmals präzisere Leistungsregelung steht für eine deutlich verbesserte Unterdrückung von Rauschen sowie Wechselstromschwankungen.

Die komplett überarbeitete Hochstromverstärkungsstufe arbeitet mit moderner FET-Technologie, die für umweltfreundliche Produkte wie Solarpaneele und Elektroautos entwickelt wurde, die einen normal eingeschalteten Zustand erfordern. Die Hochstromverstärkungsstufe haben die VTL-Ingenieure weiter auf Linearität ohne globale Gegenkopplung in der Schaltung optimiert. Die aktuelle Spezifikation beinhaltet zudem speziell ausgewählte Kondensatoren in audiophiler Qualität und eine bidirektionale RS-232-Steuerschnittstelle für beste Kompatibilität mit modernen Heimkinosystemen. Laut VTL haben die Verbesserungen der Serie III einen noch klareren, detailreicheren, transparenteren und zugleich nochmals angenehmeren Klangcharakter zur Folge.

VTL Phono-Vorstufe TP-6.5 Series II

Die extrem hochwertige Phonostufe (schwarz oder slbern, 25.000 EUR komplett mit zweitem MC-Step-Up-Übertrager) setzt auf eine hybride JFET/Röhren-Schaltung für besonders geräuscharmen Betrieb, verschiedene rauscharme kaskadierte Regler sowie abgeschirmte Netzteile im Sinne exzellenter Dynamik. Hinzu kommen eine präzise passive 4-Ecken-RIAA-Entzerrung und eine 68 dB-Verstärkung der symmetrischen Ausgänge, und alles in einem einzigen Chassis. Eine umfangreiche Auswahl hinsichtlich Last- und Verstärkungseinstellungen sind sowohl über die Frontplatte als auch über die Fernbedienung leicht zugänglich.

Anzeige



Hier geht es zur VTL Phono-Vorstufe 6.5 direkt bei Audio Reference

Eine Besonderheit beim TP-6.5 II ist der Shunt-Regler in der Stromversorgung, der eine hervorragende Regelung sowie Welligkeitsunterdrückung bietet. Dadurch werden die klanglichen Auswirkungen auf das Audiosignal aufgrund der verringerten Verstärkung im Regler beinahe komplett eliminiert. Kaum Hintergrundrauschen, mehr Finesse, mehr Facetten - das sind die Auswirkungen in der akustischen Praxis.

Neu bei der TP-6.5 Serie II ist ein massiver niederohmiger Stromversorgungsspeicher in der aktiven MC-Stufe, der mit mehreren kaskadierten Reglern und Kapazitätsvervielfacherschaltungen zusammenarbeitet. Das Ergebnis sind starre Stromversorgungen mit niedriger Impedanz. Sie verhindern, dass sich die Welligkeit der Stromversorgung sowie andere Störungen auf das empfindliche MC-Signal auswirken. Die neue Gelkondensator-Technologie, die eine deutlich höhere Kapazität in deutlich kompakterer Bauform offeriert, ist ein weiteres Merkmal.

Der TP-6.5II ist außerdem mit einer hochwertigen Transformator-Moving-Coil-Aufwärtsstufe versehen, die eine rauscharme MC-Aufwärtsstufe und eine zweite MC-Stufe beinhaltet. Der zweite MC-Eingang wird anstelle des früheren Hochpegeleingangs verbaut und dient dem Anschluss einer zweiten Plattenspielerquelle. Ein USB-Terminal auf der Rückseite lässt zukünftige Software-Updates zu. Das Layout der Hauptplatine ist vollständig neu, um die Bodenführung zu verbessern und Interferenzen zwischen den Kanälen herabzusetzen.

dCS Rossini APEX Player

Der dCS Rossini APEX Player (in schwarz oder silbern, 40.380 EUR) vereint CD/SACD-Laufwerk, High-End DAC und Netzwerkstreamer in einem Gerät. Er nutzt die Ring DAC™ APEX-Technologie von dCS, um ein Höchstmaß an Transparenz, Musikalität und Detailauflösung zu realisieren. Der Rossini APEX Player unterstützt zahlreiche Streaming-Dienste sowie hochauflösende digitale Formate und ist für anspruchsvollste Audiophile konzipiert.

Hier geht es zum dCS Rossini APEX Player bei Audio Reference

Ein CD/SACD-Laufwerk wurde integriert, die hauseigene dCS Ring DAC™ APEX Technologie sorgt für eine maximal präzise D/A-Wandlung. Netzwerk-Streaming, inklusive Roon Ready, Tidal, und Spotify Connect, gehört auch zum Ausstattungsumfang, ebenso wie der Support für DSD, PCM, und MQA.

dCS Mosic App, Quellwahl (Screenshot aus unserem dCS Lina-Bericht)

Die Steuerung ist auch über die dCS Mosaic App möglich. Das extrem solide Gehäuse sorgt für optimale Schirmung und mechanische Stabilität, ideal für hochwertige High-End-Anlagen.

Verkabelung Nordost - Serie Valhalla 2

Valhalla 2 ist bei Nordost der Einstieg in die Referenzklasse der Audiokabel. Wie sämtliche Nordost-Kabel punktet auch Valhalla 2 mit einer vorbildlichen Materialqualität sowie mit verschiedenen technischen und konstruktiven Besonderheiten, die typisch für Nordost sind. Daher finden sich versilberte OFC-Leiter mit massivem Kern, eine extrudierte FEP-Isolierung, eine mechanisch exakt feinjustierte Konstruktion sowie eine asymmetrische Erdung zum Einsatz.

Hier geht es zu den Nordost Valhalla 2-Kabeln

Nordosts Valhalla 2-Kabel setzen darüber hinaus auf die für zahlreiche Nordost-Kabel typische Dual-Mono-Filament-Technologie. Dies ist ein von Nordost patentiertes Verfahren zur Separierung des Leiters von der FEP-Isolierung. Während der Produktion wird jeder Leiter mit maximaler Genauigkeit und Fertigungspräzision von einem verdrillten Paar FEP-Monofilamenten umwickelt. Danach wird er von einer extrudierten Schicht aus hochwertigem FEP umhüllt.

Jeder Leiter wird von einem eigenen Luftdielektrikum umgeben, was Pluspunkte hinsichtlich einer enormen Steigerung der Signalgeschwindigkeit und einer hervorragende mechanische Dämpfung des Kabels bringt. Diese Technologie ist elementar wichtig für höchste Performance – gerade zusammen mit den innovativen, von Nordost entwickelten HOLO:PLUG®-Steckern, die als das nahtlos passende Bindeglied zwischen Kabel und Komponente ausgelegt sind.

Unser Fazit

Natürlich werden wir noch ausführlich und mit Vor-Ort-Bildern vom Audio Reference -Auftritt bei den Nordeutschen HiFi-Tagen berichten. Schon jetzt sind wir enorm gespannt, zu welchen akustischen Leistungen das hier vorgestellte Setup in der Praxis fähig ist.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Audio Reference, dCS, Wilson Audio, VTL, dCS

Datum: 29. Januar 2026