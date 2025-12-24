PREVIEW: dCS Lina DAC X - D/A-Wandler, Vorverstärker und Streamer der Luxusklasse

Audio Reference hat den dCS Lina DAC X erstmals auf der High End 2025 in München präsentiert. Der Name führt ein wenig in die Irre, denn der DAC X ist nicht nur ein DAC, sondern auch ein Stereo-Vorverstärker und Netzwerkplayer/Streamer. Der Preis fürs wahlweise in Schwarz oder Silbern lieferbare Audio-Multitalent liegt bei 16.880 EUR - für uns schon definitiv Luxusklasse, aber beim Highend-Hersteller dCS aus Großbritannien ist dies der Einstiegsbereich. Zusätzlich zum Gerät, einer Fernbedienung und dem Stromkabel liefert dCS noch 2 x XLR-Kabel (jeweils 0,5 Meter lang), ein 2 Meter langes Ethernet-Kabel sowie ein "Power Link"-Kabel für dCS-interne Anwendungszwecke in 0,5 Meter Länge mit.

Physischer Lautstärkeregler

Der dCS Lina DAC X ist mit dem identischen Funktionsumfang wie der Lina Netzwerk-DAC, ist vom Gehäuse her größer und darüber hinaus aber noch mit einem physischen Lautstärkeregler, einer IR-Fernbedienung, sowie mit der Möglichkeit, CD-/SACD-Laufwerke für die Wiedergabe von Silberplatten zu verbinden, ausgestattet.

Unterstützung von TIDAL Connect (im Bild), Qobuz Connect sowie Spotify Connect

Als vollwertiger Netzwerkplayer unterstützt der Lina DAC X hochauflösendes Streaming von vielen gängigen Plattformen wie zum Beispiel TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect und QQ Music. Auch Roon (Roon ready) wird unterstützt, an Bord befindet sich darüber hinaus ein MQA-Decoder.

Der Lina DAC X kann an jeden Verstärker angeschlossen werden, ebenfalls natürlich direkt an Endstufen oder Aktivlautsprecher. Die flexible Architektur offeriert, so verspricht es der Hersteller, viel Spielraum für zukünftige Upgrades, sodass dCS die Performance kontinuierlich verbessern und neue Funktionen hinzufügen kann.

Akustisch, so dCS, erzielt der Lina DAC X souverän ein hohes Niveau. Ermöglicht wird dies durch dCS-eigene Technologien, darunter der natürlich auch der dCS Ring DAC – das extrem präzise arbeitende Digital-Analog-Wandlersystem – und die rechenstarke Digital Processing Platform.

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Nun möchten wir genauer auf verschiedene Merkmale & Funktionen des dCS Lina DAC X eingehen.

dCS Ring DAC

Der Ring DAC ist ein hochentwickeltes Digital-Analog-Umwandlungssystem, das das Herzstück sämtlicher dCS-Produkte bildet. Das System nutzt eine Kombination aus leistungsstarker Hardware und optimal darauf abgestimmter Software, um ein in jeder Beziehung vollumfängliches Klangbild präsentieren zu können. Aufgrund der spezialisierten Architektur und der außergewöhnlich großen Bandbreite ist der Ring DAC in der Lage, auch überdurchschnittlich anspruchsvolle Aufnahmen mit untadliger Genauigkeit zu verarbeiten und gleichzeitig Signalfehler und -Signalschwankungen, die zu Verzerrungen führen können, auf ein absolutes Minimum herabzusetzen. Das Resultat ist laut dCS eine Darbietung, die sich bezüglich Präzision, Tiefe, Bandbreite und Musikalität auf höchstem Niveau befindet.

Verarbeitung

Exakte Verarbeitung

Großer, präzise geführter Lautstärke-Drehregler

Massives Aluminium auch hinten, wo sich auf der linken Seite der Netzkabelanschluss und der Haupt-Netzschalter befinden

Gesamte Rückseite im Überblick - alles ist erstklassig verarbeitet

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Der Lina DAC X ist in einem Gehäuse aus massivem Aluminium untergebracht, das bei unserem Testgerät bis ins Detail hochwertig und langzeitstabil auftritt - der Preis des dCS Lina DAC X ist zwar wirklich enorm, dafür aber bietet der britische Edel-Hersteller auch ein Finish vom Feinsten. Wie alle dCS-Produkte wird der Lina DAC X im Firmen-Hauptsitz in Cambridgeshire hergestellt. Dass der Lina DAC X nicht günstig ist, dürfte klar sein: Vieles wird im Haus entwickelt, es werden keine praktisch fertigen Lösungen zugekauft, die Fertigstellung eines jeden dCS-Produktes erfolgt von Hand. Im Anschluss testen die dCS-Techniker noch jedes Gerät auf Herz und Nieren, damit es in der Praxis auch den Besitzer begeistern kann.

Anschlüsse

An Anschlüssen hinten sind verschiedene digitale Eingänge vorhanden. Wer beginnen mit AES/EBU 1, AES/EBU 2. Hier werden pro Anschluss bis zu 192 kHz/DSD64 im DoP-Format unterstützt. Wenn man "Dual AES" aktiviert hat, kann an AES 1 und AES 2 als ein duales AES-Paar verwenden. Dann werden die folgenden Formate unterstützt: PCM bis zu 384 kHz/24-Bit, spezielle dCS-verschlüsselte Daten von dafür geeigneten dCS-Geräten und DoP-Daten (bis zu DSD128 über PCM). Der koaxiale und der BNC-Digitaleingang ist kompatibel bis zu 192 kHz beziehungsweise DSD64 im DoP-Format. Der optische Digitaleingang unterstützt bis zu 96 kHz.

Kommen wir zum USB-B-Anschluss. Er ist kompatibel zu Class 1 bis 96 kHz sowie zu Class 2 bis 384 kHz beziehungsweise DSD128 im DoP-Format. Nutzt man ein Apple Macbook, so werden ab macOS 10.6.3 keine zusätzlichen Treiber benötigt. Bei Windows braucht man ab Windows 10 keine separaten Treiber zu installieren. Es folgt das USB-A-Terminal, das Unterstützung für PCM bis zu 384 kHz/24-Bit und bis zu DSD128 bietet

Vorhanden auf der Rückseite sind noch zwei Word Clock-Eingänge. Beide akzeptieren Standard-Word Clock (44,1, 48, 88,2, 176,5 oder 192 kHz von einer Master Clock. Die Anschlüsse übertragen keine digitalen Audiodaten, sondern sind nur für die Synchronisierung zuständig.

Zudem stoßen wir auf einen RJ45 Ethernet-Anschluss, Hinzu kommen symmetrische (XLR) oder asymmetrische (RCA) Ausgänge und zwei Power Link-Terminals. Die Power Link-Anschlüsse sind für die Systemverbindung mit anderen kompatiblen Komponenten aus der dCS Lina-Serie zuständig. Hier kann man sämtliche Lina-Geräte zusammen ein- und ausschalten.

Clocking

Um störende Zeitlauffehler im digitalen Signal (Jitter) auf das geringstmögliche Niveau zu reduzieren, verfügt der dCS Lina DAC X über verschiedene Taktgeber (Clocking) Modi. Der Clocking Sync Mode Master über die Eingänge Netzwerk (RJ45) und USB verwendet den geräteinternen Taktgeber um die angelieferten Daten aus dem Netzwerk, vom PC/Notebook oder vom USB-Speichermedium zu kontrollieren. Beim Clocking Sync Mode Audio (über AES/EBU und SP/DIF) synchronisiert sich der Lina DAC X mit dem Datenstrom von der zuspielenden Quelle. Zusätzlich gibt es noch die Mode Word Clock Auto, Word Clock 1 und Word Clock 2. Bei Netzwerk und USB-Zuspielung synchronisiert sich der Lina DAC X mit einem Master-Taktgeber und kontrolliert die Datenanlieferung aus dem Netzwerk, vom PC/Notebook oder einem USB-Speichermedium. Über AES und SP/DIF synchronisieren sich der Lina DAC X und die zuliefernde Quelle mit einem Haupttaktgeber. Wichtig ist hier, dass der Word Clock-Eingang der zuspielenden Quelle mit einem Haupttaktgeber-Ausgang mit der korrekten Frequenz verbunden sein muss.

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