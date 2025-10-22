Deutsche HiFi-Tage 2025: Pro-Ject mit Werkschau "Vinyl & Stereo seit 1991" - wir zeigen unsere Plattenspieler-Highlights

Auf den deutschen HiFi-Tagen 2025 gab es beim renommierten Plattenspieler- und Elektronik-Hersteller Pro-Ject etwas ganz Besonderes zu sehen: Nämlich eine Ausstellung mit besonders interessanten Pro-Ject-Produkten seit 1991, dem Jahr der Unternehmensgründung.

Hier geht es direkt zu Pro-Ject

Damit steht Pro-Ject seit mehr als drei Jahrzehnten für feinen analogen Klang - genau der Art Sound, die der HiFi-Kenner schätzt, und auf den er nicht verzichten möchte. Pro-Ject ließ sich auch von der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung von Musikdaten nicht irritieren, sondern blieb der Maxime analoger Klangkultur treu verbunden - zurecht, wie sich heute zeigt, denn schon seit Jahren boomt das Business mit Plattenspielern und Vinyl-Tonträgern, eine wahre Wiedergeburt der Schallplatte durchflutet die HiFi-Branche.

Heute ist Pro-Ject völlig zurecht einer der elementaren Impulsgebeber einer weltweiten Vinylkultur, die europäisches Handwerk, Stereo-Klangkunst sowie technologische Innovation für alle Käuferschichten vereint: Freude eines extrem guten Preis-/Leistungsverhältnisses kommen bei Pro-Ject ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen HiFi-Gourmets, für die das Beste gerade gut genug ist.

Zur diesjährigen großen Werkschau „Vinyl & Stereo seit 1991“ auf den Deutschen HiFi-Tagen zeigte Pro-Ject, wie eingangs erwähnt, einen breiten Querschnitt der Unternehmenshistorie: Plattenspieler sowie Komponenten der Box-Design-Elektronik, das Ganze garniert mit Sondermodellen, Einzelstücken und Prototypen, berichten von Ideen, Experimenten und Entwicklungen, die den Hifi-Zeitgeist geprägt haben. Und natürlich von den immesen Erfolgen des Österreichnischen Unternehmens mit seinem CEO Heinz Lichtenegger. In Deutschland hat Pro-Ject einen sehr angesehenen Vertriebspartner - nämlich Audio Trage (ATR) mit dem erfahrenen sowie erfolgreichen Geschäftsführer Markolf Heimann.

Anzeige

Hier nun unsere persönlichen Plattenspieler-Favoriten aus mehreren Jahrzehnten Pro-Ject in der Galerie (wir müssen zugeben, uns etwas stark auf die letzten Jahre fokussiert zu haben - die ausgestellten Vinylexperten waren einfach zu attraktiv):

The Dark Side Of The Moon (2023)

Hinterer Teil des Tonarms

2023 erschien, inspiriert vom Pink Floyd Albumcover, dieser Plattenspieler, der als echtes Design-Highlight einen transparenten Acryl-Tonarm aufweist. Weitere Merkmale umfassen einen Glas-Teller sowie einen Aluminium Sub-Teller. Das Prism ist zudem LED-unterleuchtet.

Legendär: Metallica-Turntable aus 2022

Hinterer Teil des Tonarms

Anzeige



Aus dem Jahre 2022 stammt der Metallica-Plattenspieler in streng limitierter Sonderedition. Im charakteristischen Metallica "Ninja" Design gehalten, bringt er einen S-förmigen Tonarm, einen Glas-Plattenteller sowie einen Aluminium Sub-Teller mit.

2021: Pro-Ject Automat A1

Klassisches Design

Made in Germany und der erste Automatik-Plattenspieler von Pro-Ject: Der Automat A1 besitzt einen besonders leichten Tonarm, ein Subchassis-Laufwerk und ist mit Technologie aus dem Schwarzwald veredelt.

Anzeige



Eine Hommage an die Beatles: Plattenspieler "Yellow Submarine" (2018)

Glasteller

Yellow Submarine aus dem Jahr 2018 ist sicherlich eines der auffälligsten Exponante. Wer ein solches Exemplar besitzt, ist sich der Aufmerksamkeit eines jeden Besuchers sicher. Designed mit Apple Recorders, Glasteller, Yellow Sub-Teller, S-Shape Tonarm sowie dem Sonar-Tonabnehmer, ist der Plattenspieler aber weit mehr als ein Kunstwerk - er spielt Vinylschätze in hoher Qualität ab.

Und wieder eine Hommage an die legendären Beatles

Aufwändiges Layout

Anzeige



Gehen wir zurück ins Jahr 2016. Der "Beatles 1964" Plattenspieler markiert einen Meilenstein, denn es handelt sich um den ersten Pro-Ject-Beatles-Plattenspieler überhaupt. Die individuelle Optik basiert auf dem Ticket-Design von 1964. Der Vinyl-Experte verfügt über einen Acryl-Plattenteller und einen 8,5 Zoll Tonarm aus Carbon.

Ebenfalls aus dem Jahr 2016: Der VT-E BT L

Ein ganz neues Konzept führte Pro-Ject im Jahr 2016 ein. Der VT-E BT L ist eine vertikale Design-Ikone. An Bord ist auch Bluetooth, und das Bild zeigt eine Linkshänder-Version. Ebenfalls war die Montage an der Wand möglich.

Pro-Ject Studie 1

Aus seitlicher Perspektive

Nun geht es ins Jahr 2002 zurück. Dabei handelt es sich um eine Design-Studie von CEO Heinz Lichtenegger. 10 Stück wurden von diesem edlen Exponat gebaut, 12 Zoll und optional 9 Zoll, gefederte mit Silikon bedämpfte Füße und ein entkoppelter Motor waren hier die Schwerpunkte.

1998: "Perspective"

Hinterer Bereich des Tonarms im Detail

Im Jahr 1998 erschien der "Perspektive", und der Name kommt nicht von ungefähr, bestand die Zarge doch aus Perspex (Acrylglas). Ein gedämpftes 3-Punkt-Subchassis aus Corian-Stein zeichnet diese absolute Design-Ikone aus. Zu den weiteren Spezialitäten gehören wechselbare Motoren für 33/45/78, und im Jahr 2023 gab es eine Fina Edition.

Damit begann alles: Pro-Ject 1 aus dem Jahr 1991

Seitliche Ansicht

Der Pro-Ject 1, basierend auf dem Tesla NC-500, war im Jahre 1991 der erste Pro-Ject-Plattenspieler überhaupt. Er legte den Grundstein für die Wiedergeburt analoger Musik und bewies, wie treffsicher das Pro-Ject-Design ist.

Fazit

Pro-Ject steht für hochklassige Plattenspieler - und nicht nur das. Durch exklusive, einmalige Sondereditionen hat man sich weltweit einen Namen gemacht - oder, besser: Den bereits exzellenten Namen nochmals erweitert. Pro-Ject ist eine wahre Vinyl-Ikone, eine wesentliche treibende Kraft hinter dem nicht enden wollenden Trend der Wiedergabe klassischer, wunderschön klingender Vinylschätze. Wir wünschen dem Unternehmen aus Österreich für die nächsten Jahrzehnte weiterhin nur das Beste!

Special: Carsten Rampacher

Datum: 22. Oktober 2025