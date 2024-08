XXL-AVM-SPECIAL: Unsere Favoriten aus der badischen Edel-HiFi-Manufaktur

In diesem Special stellen wir Ihnen unsere favorisierten Produkte aus dem AVM-Portfolio vor - die Wahl fiel auf die Marke aus dem badischen Malsch, weil sie sehr gut das verkörpert, wohin der aktuelle Trend zeigt: Immer mehr Zweikanal-Liebhaber wünschen sich eine hochwertige, optisch edle, zeitlose Kette, die aber zugleich sämtlichen modernen Anforderungen entspricht. Genau hier setzt AVM an, und verbindet zeitgemäße Technik mit viel Sorgfalt.

AVM betreibt für jedes einzelne Produkt aus der Manufaktur einen enormen Aufwand, denn AVM-Geräte werden in reiner Handarbeit im Werk in Malsch mit höchster Präzision zusammengesetzt. Und die Firma denkt weiter, denn auch der weit größte Teil der Lieferanten ist in der unmittelbaren Umgebung ansässig.

Um einen optimalen Qualitätsstandard zu garantieren, gibt es wiederholte, intensive Qualitätskontrollen während allen Fertigungsschritten und eine mehrtägige Einspielzeit für jedes einzelne Gerät. Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie, bei Online-Registrierung 2 zusätzliche Jahre.

AVM PAS 30.3 Stereo-Vorstufe und AVM MA 30.3 Monoblöcke

Herausragende Vor-/Endstufenkombination: PAS 30.3 und Monoblöcke MA 30.3 MK2

Salopp würden wir schlichtweg formulieren: "Was für ein geiles Zeug". Aber das ist natürlich viel zu umgangssprachlich und oberflächlich, möchte man diese legendäre Kette aus dem traditionsreichen Hause AVM richtig beschreiben. Denn diese Vor-/Endstufenkombination zeigt uns eigentlich alles, wofür AVM steht, und das zu einem wirklich fairen Preis.

Anzeige



Im typischen AVM-Design

Die Vorstufe PAS 30.3 ist mit AVM X-STREAM® Technologie, HDMI-ARC sowie weiteren digitalen und analogen Eingängen ausgestattet. Die vom Design und von der akustischen Signatur her optimal passenden Monoendstufen MA 30.3 MK2 sorgen dafür, dass die Qualitäten der Vorstufe optimal umgesetzt werden. Selbstverständlich ist die Vorstufe fürs AVM Multiroom System Room ConneXion® vorbereitet, und eine Fernbedienung aus Vollaluminium befindet sich im Karton.

Fernbedienung

Selektierte, hochwertige Baugruppen wie ein hochwertiger DAC in der Vorstufe (als Digital/ Analog Wandler kommt ein selektierter ESS-Chip aus der neuen Generation 9038 Q 2 M zum Einsatz) und ein großer Ringkerntransformator pro Monoblock sichern AVM-typische Tugenden.

AVM-eigene App

Ein erstklassiger Kopfhörerverstärker und eine hochklassige Phonovorstufe (Phono MM/MC) sind weitere Merkmale der PAS 30.3. Neben wahlweise drahtlosem oder kabelbasiertem Netzwerk-Streaming verfügt die PAS 30.3 auch über ein Bluetooth-Modul. Die Streaming-Funktionen der X-Stream Engine beinhalten beispielsweise Spotify Connect, Tidal, Qobuz, eine Internet Radio-Plattform, das Roon ready-Zertifikat plus die Wiedergabe von DSD256.

Anzeige



Rückseite

Die zwei Monoblöcke

Wie es bei AVM üblich ist, können die Komponenten der AVM 30.3 Serie in den Farben silber, schwarz und gegen Aufpreis auch im typischen AVM Cellini Chrom erworben werden, Zu den Preisen. Die Hightech-Vorstufe PAS 30.3 gibt es für 2.990€, die Monoblöcke MA 30.3 MK2 kosten ab 3990€ (Paar). Der komplette Preis beläuft sich auf insgesamt 6.980 EUR.

Einer der Monoblöcke

Anzeige



Innenleben

Mit 300 Watt bringt jeder Monoblock sehr hohe Leistungsreserven mit. Zusammen mit der sehr fein detaillierenden, zugleich sehr lebendig aufspielenden Vorstufe wird hier eine enorme Performance bei jedem Musikstil offeriert. Die klanglichen Eigenschaften der AVM Vor-/Endstufenkombination sind klar auf höchstem Level, und für dieses Maß an akustische Kultur, an Detailfreude und an klanglicher Homogenität ist der Kaufpreis absolut fair.

Weitere Modelle der AVM 30.3-Serie

AS 30.3

Der AVM AS 30.3 ist ein nobel auftretender Stereo-Vollverstärker mit 125 W/Kanal, zahlreichen flexiblen Streaming-Funktionen, Phono MM/MC, digitalen Ein- und Ausgängen plus einem HDMI ARC Eingang. So ausgestattet, eignet sich der Vollverstärker perfekt als Partner für hochwertige Plattenspieler, und ist zugleich fester Bestandteil der Streaming-Ära. Auch freundet er sich, dank HDMI-ARC, zügig mit dem Smart-TV an. In silberner oder schwarzer Version wechseln 3.590 EUR den Besitzer, in Cellini Chrom sind es 4.390 EUR.

MP 30.3

Anzeige



Die Serie vervollständigt der Mediaplayer MP 30.3, der auf 3.490 EUR in den beiden Standardausführungen und auf 4.290 EUR in Cellini Chrom kommt. AVM sieht in diesem Device "die modernste Inkarnation eines High Performance CD-Players in Kombination mit allen Streaming Funktionen." Der MP 30.3 besitzt ebenfalls einen HDMI-Eingang. Mit dem Device steht der perfekte Ersatz für ältere CD-Player zur Verfügung, der zugleich auch den komfortablen Einstieg in die Streaming-Welt mit der zuverlässigen RCX APP ermöglicht und neben dem erwähnten HDMI ARC Eingang noch mit weiteren digitalen Verbindungsmöglichkeiten aufwartet.

AVM CS 30.3

AVM CS 30.3

Der AVM CS 30.3 ist ein modernes & hochwertiges All-In-One-Gerät und ist natürlich wieder mit der von AVM selbst entwickelten X-Stream Engine® ausgestattet. Zudem verfügt die exzellent verarbeitete Komponente über eine hohen Ansprüchen genügenden Phono-Vorstufe (MM/MC). Der HDMI/ARC Eingang erlaubt zudem die Integration des Smart-TVs.

In Cellini Chrom

An Leistung sind 2 x 125 Watt vorhanden. Die schon angesprochene AVM X-Stream Engine wird per App (RC X App) bedient. Unter anderem findet sich Unterstützung für Spotify Connect, Qobuz, und für Tidal Connect. Der CS 30.3 ist kompatibel zu AirPlay 2 und Roon (Roon ready). Bluetooth 4.2 sorgt für noch flexiblere Streaming-Optionen. Zudem vorhanden ist eine Internet Radio-Plattform, die AVM Room ConneXion stellt Multiroom-Funktionalität bereit.

Rückseite

Ein optischer sowie ein koaxialer Digitaleingang ist ebenfalls Bestandteil der langen Ausstattungsliste. Für externe NTFS und FAT-Festplatten verbaut AVM einen USB-A-Anschluss. An der Front stoßen wir noch auf einen Kopfhörer-Ausgang.

Die interne Signalverarbeitung bietet ein Upsampling bis hoch auf 192 kHz/24-Bit, für eine enorm exakte D/A-Wandlung steht der selektierte DAC. An Bord befinden sich auch eine Klangregelung und eine parametisch arbeitende Loudness-Schaltung. Die edle All-in-One-Lösung ist mit voreingestellten Presets ausgestattet, um die Einflüsse der Aufstellungsposition zu kompensieren (Corner, on Stand, in-room, near wall).

AVM glänzt einmal mehr mit einem makellosen Finish

Das Konzept sieht auch umfangreiche Menüfunktionen inklusive einer anpassbaren Eingangsempfindlichkeit und individueller Bennenung der Eingänge vor. Das Gerät erweist sich als äußerst kompakt: Lediglich 34 cm breit, 32 cm tief und 10 cm hoch. Die hochwertige RC-3 Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Zu haben ist die Premium-Komponente "serienmäßig" in Aluminium-Silber oder Aluminium-Schwarz. Gegen Aufpreis verfügbar ist eine "Cellini" Version mit Chrom-Frontblende. Die Preise: In silbern oder schwarz 3.990 EUR, in Cellini Chrom 4.790 EUR.

Anzeige



Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: All-In-One-Gerät