XXL-SPECIAL: Drei neue Panasonic OLED TV-Serien 2023 im großen Überblick

Panasonic hat für 2023 verschiedene neue 4K-OLED-TV-Serien präsentiert. Während die MZW2004-Baureihe bereits auf der CES 2023 präsentiert wurde, kommen noch drei neue Baureihen hinzu, die wir in diesem Special vorstellen.

Das Flaggschiff war ebenfalls zu sehen - Panasonic MZW2004

Bildriese in 77 Zoll

Schmaler Rahmen

MZ1500er Serie

Die Fernseher aus der neuen MZ1500-Serie machen hier bei uns den Anfang und kombinieren die auf professionellem Level angesiedelte OLED-Technologie mit einem praktischen drehbaren Standfuß. Perfekt geeignet für Filminhalte, Fernsehgenuss auf Spitzen-Niveau und für engagiertes Gaming, werden die MZ1500er Modelle die führende Position von Panasonics OLED-TVs auch 2023 wieder bestätigten.

Panasonic MZ1500, hier in 42 Zoll

Anzeige



Schrägansicht des 42-Zöllers

Seitliche Ansicht

Standfuß-Detail beim 42"-Gerät

Mit ihrem Bild-Tuning nach Hollywood-Standards und ihrer hervorragenden Farbgenauigkeit gelten Panasonic OLED-Fernseher seit einigen Generationen als besonders gute Wahl für die Wiedergabe von Filmen, Fernsehsendungen und Spielen. Die Modelle der neuen MZ1500-Serie sind in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll zu haben und bieten Flexibilität bei der HDR-Wiedergabe, eine außergewöhnlich gute Kontrastdarstellung plus eine Vielzahl exklusiv von Panasonic entwickelten Bildverarbeitungs-, Gaming- und Audioverbesserungen.

Das Ergebnis ist ein außerordentlich lichtstarkes OLED-Display, das eine hervorragende visuelle Perfomance garantiert. Hinzu kommt ein kräftiger, lebendiger Klang des im TV verbauten Lautsprechersystems. Auch beim Gaming kann die neue Serie punkten.

Optimale Helligkeit in jeder Szene ist alles, wenn es darum geht, ein passendes, dynamisches HDR-Bild zu liefern. In der MZ1500-Serie bringt Panasonic das Thema OLED-Panels mit Master OLED PRO auf die nächste Stufe. Die in Japan entwickelten Master OLED PRO-Panel-Module bieten eine weiter optimierte Helligkeit, was zu einem hervorragende dynamischen Kontrast und einem daraus resultierend eindrucksvollem Seherlebnis führt. Zusätzlich analysiert der HCX Pro AI-Prozessor das laufende Bild in Echtzeit und perfektioniert Farbgenauigkeit, Kontrast und Klarheit. Auf diese Art unf Weise wird sichergestellt, dass selbst Szenen mit schnellen Bewegungen makellos und natürlich aussehen. Um für jede Art von Bildmaterial eine optimale Wiedergabequalität zu liefern, verwendet der MZ1500 die Auto-AI-Funktion von Panasonic, um das eingehende Signal zu analysieren und Bild- und Toneinstellungen für Sport-, Musik- oder Filmszenen anzupassen. Für exellent aussehende Streaming-Inhalte identifiziert der Streaming 4K Remaster-Algorithmus die Auflösung und analysiert Texturen in einzelnen Bildbereichen, um durch adaptive Signalverarbeitung noch detailliertere, klarere Bilder zu liefern.

Anzeige



Der MZ1500 in 65 Zoll

Panasonic TX-65MZ1500 von links

Professionelle Hollywood-Qualität auch zu Hause: Mit enormen Detailreichtum dank verbesserter Bildverarbeitung und noch mehr Helligkeit auch bei Spitzenwerten von HDR-Signalen bieten die MZ1500-Modelle Filmgenuss auf höchstem Niveau. Dazu kombinieren die Panasonic OLED-Topmodelle japanisches Know-how und Engineering mit dem professionellen Erfahrungsschatz des Hollywood Film-Koloristen Stefan Sonnenfeld bei der Farbabstimmung.

Stefan Sonnenfeld, Gründer und CEO von Company 3, ist ein stark nachgefragter Mitarbeiter der renommiertesten Filmemacher. Er gehört zu den wenigen Ausnahme-Künstlern, welche die Farbkorrektur praktisch in Perfektion beherrschen. Mehrfach als „da Vinci der Filme“ bezeichnet, hat Sonnenfeld seine Fähigkeiten als Kolorist auf viele der großen Blockbuster des letzten Jahrzehnts angewendet: A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the Beast, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 und viele mehr. Wie viele andere führende Koloristen verwendet er OLED-Bildschirme von Panasonic als großformatige Referenzmonitore in seinem täglichen Arbeitsablauf. OLED-Fernseher von Panasonic werden zudem weltweit in vielen Studios und Postproduktionshäusern eingesetzt.

Anzeige



Die MZ1500-Serie unterstützt wie bereits die Vorgängermodelle eine Vielzahl von HDR- Formaten, darunter Dolby Vision IQ® und HDR10+ Adaptive. Zusätzlich wurde der Filmmaker Mode nochmals verbessert. Kino-Enthusiasten können Filme genau so genießen, wie vom Regisseur beabsichtigt. In den MZ1500-Modellen kommen intelligente Sensoren zum Einsatz, um die Farbtemperatur des Umgebungslichts zu erkennen und das Bild detailliert anzupassen. So lässt sich sowohl tagsüber als auch beim nächtlichen Filmeschauen eine natürlichere Bilddarstellung erreichen. Diese Sensoren sorgen im Filmmaker-Modus für eine feinfühlige Anpassung von Farbtemperatur und Helligkeit je nach Umgebungslicht und korrigieren sogar die durch Lichtreflexion entstehende Farbänderungen bei dunklen Bildinhalten.

Die präzise Erfassung der Farbtemperatur des Umgebungslichts ist wichtig, da Anwender beispielsweise „Weiß“ je nach Umgebungslicht unterschiedlich wahrnehmen. So verwenden die meisten europäischen Haushalte abends eher warmes Licht, was bedeutet, dass die weißen Farben auf dem Bildschirm als bläulich und zu kalt wahrgenommen werden können. Mit dieser automatischen Funktion wird sichergestellt, dass der Fernseher unter allen Lichtverhältnissen die beste Farbwiedergabe liefert, ohne dass die Einstellungen für Tageslicht oder abgedunkelten Raum manuell angepasst werden müssen. Wer selbst die Kontrolle über alle Bild- und Toneinstellungen behalten möchte, kann diese Funktion natürlich abschalten und alle Settings wie gewohnt manuell vornehmen.

Gaming auf höchstem Niveau

Das Thema "Gaming" hat sich in den letzten Jahren enorm erfolgreich entwickelt. Spielehandlungen sind wie Hollywood- Blockbuster geschrieben, 3D-Welten sind größer und realistischer als je zuvor und es gibt unzählige Gaming-Universen zu entdecken, auch aufgrund der vielfältigen Streaming-Optionen. Um bestmöglich in diese wachsende Welt der Gaming-Unterhaltung einzutauchen, setzt Panasonic bei der MZ1500-Serie auf spezielle Features, damit passionierte Gamer die maximale Leistung aus ihren leistungsstarken Konsolen und PCs herausholen können.

Panasonic ist offizieller TV-Partner von Diablo IV

Mit voller Unterstützung für die wichtigsten Funktionen von HDMI 2.1, voller 4K-Auflösung, bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz, extrem niedriger Latenz und Eingangsverzögerung, VRR und AMD Freesync® Premium ist die MZ1500-Serie die richtige Lösung auch für anspruchsvolle, erfahrene Gamer. Die MZ1500-Modelle sind dazu NVIDIA G-SYNC-kompatibel. Bei Anschluss an ein System mit einer kompatiblen NVIDIA RTX-Grafikkarte erkennt der Fernseher diese automatisch und optimiert selbsttätig Input-Lag und VRR-Einstellungen, um Gaming-Sessions ohne störendes Tearing und Bildruckeln zu ermöglichen.

Um sicherzustellen, dass jedes Spiel optimal aussieht, bringt der neue True Game Mode alle für Filme verfügbaren Features für eine akkurate Farbwiedergabe nun auch in die Welt des Gaming, während das verbesserte HDR Tone Mapping eine originalgetreue Darstellung der von der Spielkonsole gelieferten HDR-Inhalte garantiert. Zusätzlich ist der True Game Mode kalibrierbar und bietet eine perfekte Anpassung mit der Calman® Color-Kalibrierungssoftware von Portrait Displays – dem De-facto-Standard in der Welt der Filmemacher, Studios und TV-Hersteller. Das bedeutet, dass dank des True Game Mode Spiele exakt so reproduziert werden, wie von ihren Entwicklern beabsichtigt. Darüber hinaus ermöglicht Dolby Vision® die Wiedergabe der feinsten Bilddetails und zeigt, was das Spiel visuell zu bieten hat.

Drehbarer Standfuß

Neben einem perfekten Bild gehört noch etwas mehr dazu, ein großartiges Spielerlebnis zu schaffen. Neu hinzugefügte Gaming-Soundmodi ermöglichen es, sich auch akustisch vollständig im Gameplay zu verlieren, indem sie neue Ebenen von Intensität, Spannung und Realität beisteuern, die speziell auf den jeweiligen Titel zugeschnitten werden können. So kann zum Beispiel ein RPG (Role-Playing Game) Sound-Modus im aktualisierten Game Control Board der MZ1500-Modelle eingerichtet werden. Damit wird dem Gamer verstärkt das Gefühl gegeben, direkt in die virtuelle Welt des Spiels einzutauchen. Mit dem FPS (First-Person Shooter) -Modus werden exakte Audiodaten reproduziert, welche die Position des Spielegegners erahnen lassen. Gamer können subtile Geräusche wie Schritte viel besser hören und sich so einen wertvollen, taktischen Vorteil verschaffen.

Auch beim Thema Filmklang überzeugend: Zum besten Bild gehört auch immer der passende Ton. Panasonic setzt bei den MZ1500- Modellen das Soundsystem "Dynamic Theater Surround Pro" ein. Es liefert realistischen und dynamischen Klang, der den Zuschauer auf dem Sofa mitten ins Geschehen einbindet, ohne dass ein zusätzliches, platzraubendes Lautsprechersystem erforderlich ist. Der MZ1500 verfügt darüber hinaus über einen neu entwickelten Frontlautsprecher sowie einen integrierten Subwoofer für eine beeindruckende räumliche Klangbühne mit Dolby Atmos®. Mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Klangmodi liefert der MZ1500 bei jeder Art von Filmmaterial tadellose Bässe sowie stets bestens verständliche, kristallklare Dialoge.

Detail unten rechts, sichtbar auch das Soundsystem

Smart-TV: Die MZ1500-Serie verfügt mit „My Home Screen 8.0“ über die aktualisierte Version des anerkannt erstklassigen Panasonic Smart-TV-Betriebssystems, welches alle wichtigen Video-Streaming-Dienste unterstützt und einige Neuerungen bei der Bass Booster Funktion, der Barrierefreiheit und der "myScenery"-Funktion mitbringt. Panasonic hat mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenbund zusammengearbeitet, um die Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen weiter zu verbessern. Über ein Schnellmenü kann auf alle zugehörigen Einstellungen für Hör- und Sehgeschädigte Anwender zugegriffen werden, welches dann ganz einfach per Sprachausgabe durch die Grundeinstellung des Gerätes leitet.

Darüber hinaus bietet es eine Funktion für sehbehinderte Benutzer, um die Tastenbelegung der Fernbedienung durch akustisches Feedback zu erlernen. Neben diesen wichtigen Verbesserungen der Barrierefreiheit hilft der MZ1500 auch beim Entspannen. Die "myScenery"-Funktion, mit der eine Auswahl an erholsamen Bildern und Videos ausgewählt werden kann, bietet eine Vielzahl neuer Naturgeräusche der Joy Foundation, Inc. nun auch im Dolby Atmos® Format. Darüber hinaus lässt sich der MZ1500 per Sprache über Geräte mit integrierter Alexa-Funktion10 oder Google Assistant11-fähigen Geräten steuern.

Mit Penta Tuner für alle Empfangswege bestens vorbereitet: Panasonic macht den Fernsehempfang beim MZ1500, wie wir es schon kennen, besonders vielseitig und setzt den komfortablen Penta-Tuner mit Twin-Funktion ein, den es in dieser praktischen und flexiblen Art nur bei Panasonic gibt. Er ist für alle heute denkbaren TV-Empfangswege perfekt gerüstet. Eine externe Set-Top-Box, auch bei einer Änderung des Empfangsweges beispielsweise durch einen Umzug, ist nicht notwendig. Für den Empfang von Kabel, Satellit und Antenne bietet das Twin-Konzept erstklassigen Komfort.

So kann ein Programm live geschaut werden, während ein zweites auf eine verbundene externe USB-Festplatte aufgezeichnet wird. Zwei CI-Slots erlauben die Entschlüsselung von Pay TV-Programmen. Während der Installation erkennt der TV automatisch, welche Signalquelle angeschlossen ist, und wählt nur diejenige, für die ein Sendersuchlauf Sinn macht.

Panasonic TX-65MZ1500

Mit dem bereits seit einigen Jahren bei Panasonic eingesetzten TV>IP Server & Client sowie dem neuen IPTV stehen zwei weitere TV-Empfangswege zur Verfügung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das TV-Programm wird über das Heimnetzwerk oder Internet empfangen, so dass der Zuschauer den Aufstellort des Gerätes unabhängig von einem Antennenanschluss wählen kann. Lediglich eine Steckdose und ein Netzwerkzugang per LAN oder kabellos per WLAN ist notwendig. Als TV>IP Client empfängt der MZ1500 alle TV-Programme aus dem Heimnetzwerk, in das sie mit einem Server oder einem Panasonic TV-Gerät mit TV>IP Server eingespeist werden. Gegenüber DLNA-Streaming bleibt der gesamte TV-Komfort inklusive EPG, Videotext, USB-Recording und Pay TV-Entschlüsselung erhalten. Eine weitere Möglichkeit des TV- Empfangs beim MZ1500 ist IPTV, dass die Fernsehprogramme direkt aus dem Internet streamt.

Der HbbTV Operator App Standard stellt einen Teil der TV-Benutzeroberfläche bereit und kombiniert so das normale Fernsehprogramm mit Online-Inhalten. So bietet der Panasonic TV absolute Flexibilität beim TV-Genuss mit der HD+ Komfort-Funktion (Neustart, Mediatheken, UHD-Switch). Schon bei der Installation des Fernsehers wird eine HbbTV Operator App des IPTV-Anbieters wie beispielsweise Zattoo oder HD+ IP aktiviert, die zukünftig bei jedem Einschalten automatisch startet, sich perfekt in die Panasonic Bedienphilosophie einfügt und alle TV-Programme mit ihren Zusatzfunktionen bereitstellt.

Preise und Verfügbarkeit:

TX-42MZ*150*, voraussichtlich erhältlich ab August 2023, Preis (UVP): 1.999,- Euro

TX-48MZ*150*, voraussichtlich erhältlich ab August 2023, Preis (UVP): 2.099,- Euro

TX-55MZ*150*, voraussichtlich erhältlich ab August 2023, Preis (UVP): 2.699,- Euro

TX-65MZ*150*, voraussichtlich erhältlich ab August 2023, Preis (UVP): 3.499,- Euro

Exklusiv-Serien: MZX1509, MZN1508, MZF1507 und MZT1506

Auf der nächsten Seite folgr die Serie MZW984!

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: OLED TV