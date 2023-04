XXL-TEST: Philips OLED+ 937 in 65 Zoll - Maßstäbe setzend bei Bildqualität, Klang und Verarbeitungsgüte

Der Philips OLED+ 937 im beliebten 65-Zoll-Format arbeitet unter Android TV 11 und kommt derzeit auf knapp 3.000 EUR - ein stolzer Betrag, für den der Käufer zurecht einiges erwarten darf. Das Modelle ist, wie unser Testsample, erhältlich in 65 und auch in großen 77, aber nicht in 55 Zoll. Merkmale des OLED+ 937 beinhalten die 6. Generation der Philips P5 AI Intelligent Dual Engine Bildverarbeitung und ein Soundsystem von Bowers & Wilkins mit seitlich gerichteten Lautsprechern, 95 Watt Leistung und einer 5.1.2-Konfiguration. Der OLED+ 937 ist zu allen relevanten HDR-Formaten kompatibel und arbeitet mit einem performanten Quand Core-Prozessor. 16 GB sind als Flash-Speicher zudem an Bord.

Die leistungsstarke P5 AI Dual Engine wird in Kombination mit einem besonders hochwertigen „Royal“ OLED EX-Panel angeboten, das dank seiner Heatsink-Technik eindrucksvolle Spitzenhelligkeiten von 1.300 Nits bietet - wie wir auch in den Testreihen sehen, reicht dies selbst für eine ansprechende HDR-Darstellung bei Tageslicht aus.

Zusätzlich zu den bisherigen leistungsstarken AI-Elementen der Bildverarbeitung verfügt die 2022er Version der P5 AI Intelligent Dual Engine über Advanced HDR, das auf gänzlich neue Weise die HDR-Wiedergabe durch Tone Mapping optimiert, und zwar Bild für Bild und nicht durch gemittelte Werte nur für jede Szene.

Soundsystem

Das kraftvolle Soundsystem von Bowers & Wilkins wurde für die nach wie vor erhältliche 2022er Generation weiterentwickelt. Zum ersten Mal verfügt es über nach links und rechts gerichtete Treiber für eine realistische 5.1.2-Wiedergabe. Die höhere Ausgangsleistung von 95 Watt ermöglicht eine verbesserte Pegelfestigkeit und eine erhöhte Souveränität. Unterstützt werden als Codecs AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD sowie Dolby Digital.

Der OLED+937 gehörte bei seinem Erscheinen zu den ersten TVs mit Philips Ambilight Next Generation, bei dem jetzt jede einzelne Ambilight-LED auf der Rückseite einzeln angesteuert wird, um mit noch mehr Farben das Ambilight noch genauer dem Bild auf dem Display anzupassen. Zuvor waren die Ambilight-LEDs in Gruppen zusammengefasst. Ambilight Next Generation führt das Bild sozusagen über die Grenzen des Displays hinaus, das geschieht beim OLED+937 an allen vier Seiten.

Aurora

Wer sich eine visuelle Attraktion im Wohnzimmer unabhängig vom TV-Programm wünscht, wird das Feature Aurora zu schätzen wissen. Der Fernseher bringt eine umfangreiche Galerie an Fotos und Videos mit, die gemeinsam mit Ambilight wiedergegeben werden.

Mit seiner Kompatibilität zu G-Sync und FreeSync Premium sowie der On-Screen Game Bar ist der OLED+937 auch für Gaming-Liebhaber eine hervorragende Wahl. Hinzu kommt noch der sehr hilfreiche VRR Shadow Enhancer, der die Gaming-Performance im Hinblick auf die Aktualisierungsrate des Panels optimiert.

Verarbeitung

Sauber verarbeiteter Rahmen, hier oben links

Unten rechts

Der Philips OLED+ 937 hat, wie eingangs erwähnt, einen durchaus stolzen Kaufpreis. In Anbetracht dieser Tatsache kann man eine gediegene Verarbeitung also definitiv erwarten. Philips selbst legt auch stets Wert auf das "europäische Design" und die damit verbundene hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Diesen Erwartungen wird der Philips auch gerecht und präsentiert sich in hervorragender Verfassung, was man zum Beispiel an der sehr guten Verarbeitung, auch an den Ecken, des extrem dünnen Rahmens sieht

Seitliche Ansicht

Ambilight-LEDs

Aus seitlicher Perspektive präsentiert sich der OLED+ 937 als typischer OLED-TV, das heißt: Im oberen Bereich fällt die Bautiefe äußerst gering aus, weiter unten, wo die LEDs für das Philips-spezifische Ambilight verbaut sind sowie die Anschlussplatinen montiert wurden, ist der Fernseher deutlich tiefer. Die Rückseite ist clean gehalten, natürlich kann die Anschlusssektion abgedeckt werden. Die erforderliche Abdeckung wird mitgeliefert.

B&W Soundsystem

Tweeter On Top im Detail

Detail oben links

Detail oben rechts

Seitliche Treiber

Das Soundsystem wirkt sehr elegant

Standfuß-Konstruktion

Das Lautsprechersystem wurde in Partnerschaft mit Bowers & Wilkins entwickelt und befindet sich, optisch wie eine Soundbar gestaltet, im eigenen Gehäuse. Auch dieses ist von exzellenter Qualität. Der für hochwertige B&W-Systeme typische "Tweeter On Top" - der Hochtöner im eigenen Gehäuse - wirkt in seiner anthrazitfarbenen Ausführung edel, und auch der völlig faltenfrei aufgezogene Kvadrat-Bezugsstoff kann punkten.

Fernbedienung

Elegante Fernbedienung

Lederbezogene Rückseite

Die mitgelieferte Fernbedienung ist vorn in silbern und hinten in Anthrazit/Schwarz gehalten. Sie ist komplett beleuchtet (allerdings geht die Beleuchtung unserer Meinung nach zu schnell wieder aus), während die Rückseite mit edlem Leder bezogen ist und dadurch der Hand schmeichelt. Reichweite und Arbeitswinkel sind tadellos. Zum Layout: Der Aufbau erweist sich als praktisch und durchdacht. Ganz oben ist der Anschaltknopf, darunter die Ambilight-Taste.

Durchdachtes Layout

Es folgen dedizierte Bedienelemente für den direkten Zugriff zum Beispiel auf Netflix und Amazon Prime Video. Darunter befindet sich die Taste, um ins Menü für die Schnelleinstellungen (z.B. Bild/Ton/Netzwerk) zu kommen, es folgt die Google Assistant-Taste und der Pair/Sources-Button. Darunter wiederum findet sich das von der Position her nahezu perfekt untergebrachte Navigationskreuz. Alle Tasten, dies sei zwischendurch erwähnt, überzeugen durch den tadellosen Druckpunkt. Weiter im Text. Unterhalb, zentral unter dem Navigationskreuz, befindet sich die Home-Taste, mit der man auf de Startbildschirm des Android TV-Menüs des Philips gelangt. Links von der Home-Taste ist das 2Zurück"-Bedienelement und rechts davon die List-/TV Guide-Taste. Es folgt eine Reihe Tasten für den elementaren Wiedergabebetrieb (Play, Pause, etc.) sowie eine Record-Taste, wie üblich erkennbar am roten Punkt. Darunter angesiedelt sind die vier Farbtasten, die man zum Beispiel für die Bedienung der Mediatheken der Fernsehsender benötigt. Dann - wichtig - Lautstärkeregelung, TV Exit-/Mute-Taste sowie die Taste fürs Schalten durch die Tuner-Kanäle. Darunter kommt eine 10er Tastatur, die "0" wird eingerahmt von der Taste "Text" (links) und der Taste "Options" (rechts).

Anschlüsse

Erster Teil der Anschlüsse

Zweiter Teil der Anschlüsse

Es finden sich vier HDMI-Anschlüsse sowie drei USB-Terminals. Das WLAN-Modul ist ein 802.11ac, 2x2 Dualband-Bautelil. Ebenfalls vorhanden ist Bluetooth 5.0. An HDMI 2.1 Funktionen (HDMI-Slots 1 und 2) finden sich maximal 48 Mbit/s an Datenrate, eARC auf HDMI 2, sowie der Support von VRR und ALLM. HDMI 1 + 2 liefertn die volle Bandbreite von 48 Gibt/s, und unterstützen zudem 4K HFR (120 Hz). HDMI 3/4 entsprechen dem Standard 2.0. HDR-mäßig werden Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+A Adaptive, HLG sowie UHDA unterstützt.

HDCP 2.3 ist ebenfalls auf allen Anschlüssen vorhanden. Weitere Anschlüsse umfassen ein Common Interface Plus (CI+) Moduleinschub, einen optischen Digitalausgang, Ethernet LAN RJ45, und die Tuneranschlüsse für den Triple-Tuner.

Wiedergabeformate

Welche Formate gibt der Philips wieder? Hier die Übersicht.

Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Unterstützte Untertitelformate: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA

Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10), FLAC

Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-Grad-Fotos, HEIF

