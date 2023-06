XXL-TEST: Focal Bathys - luxuriöser Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth, ANC und USB-DAC-Funktion

Für 799 EUR kann man den ersten Focal-Kopfhörer mit Bluetooth und aktiver Geräuschunterdrückung erstehen - den Bathys. Dank unserer Kooperation mit HiFi im Hinterhof in Berlin konnten wir nun ein Exemplar des Over-Ear-Kopfhörers in der Redaktion testen – wer nach dem Test „Appetit“ bekommen hat, kann den Bathys natürlich auch bei HiFi im Hinterhof käuflich erwerben.

Verpackung

Transportbox, hochwertig gemacht

Inhalt der Box - Kopfhörer plus Zubehör

Wenden wir uns zunächst dem ungewöhnlichen Namen zu: „Bathys“ leitet sich von „Bathyscaphe“ ab, dem Namen des ersten Fahrzeug zur Erforschung der Unterwasserwelt. Ruhe, Tiefe und absolute Stille werden von dieser Bezeichnung, so Focal, verkörpert, und inspirierte den Namen dieses Kopfhörers mit aktiver Geräuschunterdrückung, der ja völlig Intimität und Stille als ideale Voraussetzung fürs Musikhören offerieren soll.

Im Inneren der Ohrmuscheln verbergen sich Membranen aus einer leichten Aluminium-Magnesium-Legierung

Natürlich gibt es auch andere Komponenten wie die Membranen aus einer leichten Aluminium-/Magnesium-Legierung, die einem ausgezeichneten Klang zuträglich sind.

Neben der normalen aktiven Geräuschunterdrückung gibt es auch einen Transparenzmodus, der gezielt Umgebungsgeräusche durchlässt. Zudem bietet der Kopfhörer auch einen „USB-DAC-Modus) für Auflösungen von bis zu 192 kHz/24-Bit. Die Akkulaufzeit geht mit 30 Stunden (Bluetooth plus aktive Geräuschunterdrückung) voll in Ordnung. Ergänzend angeboten wird eine Schnellladefunktion, die fünf Stunden Hören nach nur 15 Minuten Laden ermöglicht.

Auf einfachem Wege sind zudem die beiden Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Google Assistant zu verwenden. Die Clear Voice Capture-Mikrofontechnologie steht für kristallklare Telefongespräche, und natürlich gibt es eine App für den Zugriff auf weitere benutzerdefinierte Einstellungen - weiter unten im Testbericht erläutern wir die Einrichtung über die App und die Verwendung der App im täglichen Betrieb.

Als Bluetooth-Version wird Bluetooth 5.1 verwendet. Weitere Optionen sind Klinke oder USB, so dass man die DAC-Funktion auch in der Praxis sinnvoll nutzen kann.

Barthys mit den mitgelieferten Kabeln

Demnach bietet der mit den Codecs SBC, AAC, Apt-X und Apt-X Adaptive kompatible Bathys eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Für ein optimales kabelgebundenes Hörerlebnis liegen dem Kopfhörer zwei Kabel (1,2 m Klinkenkabel und 1,2 m USB-C-Kabel) bei.

Feines Finish und sehr gute Materialqualität

Verstellmechanismus, natürlich aus Metall

USB-C-Anschluss, Modi-Umschaltung (BT/USB-Betrieb)

Bluetooth-Kopplung (Mitte des Funktionselelements länger drücken, dann geht es in den Kopplungsmodus)

Der Bathys sitzt ungemein bequem, ist nicht zu schwer und wurde mit enormer Sorgfalt hergestellt. Er kombiniert edle Materialien wie Magnesium für die Bügel, echtes Leder für das Kopfelement oder Aluminium. Haptisch und optisch tritt er demnach so auf, wie man es in der Liga um 800 EUR auch erwarten dar. Die Gitter der Hörmuscheln, so das Unternehmen, „folgen dem Designcode der Focal-Kopfhörer mit ihren ästhetisch ansprechenden, abgerundeten Formen“.

Focal "Flamme" mit Beleuchtung

Die Flamme in der Mitte der Hörmuschel ist das Markensymbol und verfügt über eine weiße Hintergrundbeleuchtung, die auf Wunsch aktiviert oder deaktiviert und zudem gedimmt werden kann.

