XXL-TEST: Apple AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung - potentieller Bestseller für unter 200 EUR?

Für 199 EUR gibt es die neuen Apple AirPods 4 erstmalig auch mit aktiver Geräuschunterdrückung. Alternativ steht die Version ohne ANC für 149 EUR bereit. Die aktive Geräuschunterdrückung war bis zur dritten AirPods-Generation den Pro-Modellen vorbehalten. Apple verspricht bei den AirPods 4 generell "Sound in Bestform". Wodurch kommt dieser Optimismus zustande? Die Optik und die Verarbeitung sind, wie schon immer bei Apple, "outstanding" und daher nicht zu kritisieren. Gut, das Hochglanz-Case ist etwas kratzempfindlich, aber dazu gibt es auf dem Zubehörmarkt eine Vielzahl an Silikon-Cases. Auch "typisch AirPod" ist, dass die AirPods 4 entweder passen oder eben nicht, im Gegensatz zu den Pro-Versionen gibt es keine Ohrpassstücke. Aufgeladen werden können die AirPods 4 mit ANC mittels USB-C, oder durch die Apple Watch sowie ein Qi-zertifiziertes Ladegerät (normale AirPods 4 ohne ANC: Aufladen mittels USB-C).

Neue akustische Architektur und H2-Chip

Im Inneren werkelt der leistungsstarke H2-Chip, der laut dem kalifornischen Hersteller für die überragende Klangqualität verantwortlich ist. Ganz gleich, ob Musik, Filmton, Hörbücher oder ein Anruf - die Steigerung der Audioqualität stand bei der Entwicklung der AirPods 4 klar im Fokus. Dank einer Stimmisolation werden während eines per Anruf geführten Gespräches störende Hintergrundgeräusche auf ein Minimum herabgesetzt. Und die Earbuds verfügen, so Apple, "über eine völlig neue akustische Architektur". Der zum Einsatz kommende Treiber, von Apple selbst entwickelt, hält Verzerrungen auf einem absoluten Minimum. Er wird von einem Verstärker gespeist, der dank des hohen darstellbarenn Dynamikbereichs kräftige Bässe, klare Mitten und transparente Höhen ermöglichen soll.

3D-Audio

Viel Wert legt Apple bei den AirPods 4 auf ein immersives Audio-Erlebnis.

Dolby Atmos-Material kommt dank Apples 3D-Audio-Personalisierung besser zum Ausdruck als bei anderen TWS-Modellen, die, sofern das wiedergebene Gerät die Tonspuren aufbereitet, auch Atmos wiedergeben können.

3D Audio

Anzeige



Wenn man die 3D-Audiopersonalisierung bereits mit kompatiblen AirPods (mit Einmessen der Ohren) erledigt hat, muss man diese nicht nochmals ausführen - da wir es schon bei den AirPods Pro 2 gemacht hatten, mussten wir es diesmal nicht nochmal neu durchführen.

Kommen wir kurz zur aktiven Geräuschunterdrückung.

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert normalerweise am besten bei TWS, die über Ohrassstücke verfügen, sodass die Earbuds dicht im Gehörgang abschließen. Dies ist bei den AirPods 4 nicht möglich. Daher sind wir gespannt, wie gut oder schlecht die aktive Geräuschunterdrückung später in der Praxis arbeitet.

Weitere Neuerungen bei den AirPods 4

Neues Design, von hinten

Und von vorne

Die Earbuds selbst weisen ein neues Design mit Drucksensor auf. Der H2 Prozessor und die Akkus bringt Apple im verkürzten unteren Ende der Earbuds unter. Dank IP54 Lizenz sind die Apple AirPods 4 vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt.

Apple-typisch hochwertige Verpackung

Anzeige



Neues Case mit 10 Prozent weniger Volumen

Das neue Case hat 10 Prozent weniger Volumen, lädt aber trotzdem ebenso schnell auf - das können wir tatsächlich bestätigen, da wir auch noch ein Paar AirPods 3 vor Ort hatten.

Case von Innen

Insgesamt sind bis zu 30 Stunden (inklusive Case) an Wiedergabezeit möglich, bis zu 5 Stunden - eher dürftig - mit einer Ladung und ohne ANC, leider nur 4 Stunden mit ANC - das sind wahrhaftig keine Glanzwerte, hieran sollte Apple dringend arbeiten.

Anzeige



Sofortige Verbindung mit allen Apple Devices, die mit der Apple-ID des Anwenders verknüpft sind

Natürlich sind die Apple AirPods 4 mit ANC sofort mit jedem Apple-Device verbunden, das mit der Apple-ID des jeweiligen Anwenders verknüpft ist. Wir haben dies mit iPhone, MacBook Pro und iPad Pro gestestet, und es funktioniert wie man Schnürchen, ebenso, dass die Wiedergabe von Musik etc. unterbrochen wird, wenn man einen AirPod aus dem Ohr nimmt (lässt sich bei den Einstellungen auch ändern). Mittels der "Wo Ist" Funktion kann man - prinzipiell - verlorene AirPods, die außerhalb der BT-Reichweite sind, wieder aufspüren, was in der Praxis leider nicht immer optimal funktioniert. Natürlich lässt sich mit den AirPods 4 auch der Sprachassistent Siri komfortabel nutzen.

Weiter geht es auf der zweiten Seite mit den Einstellungen, der aktiven Geröuschunterdrückung und der Freisprecheinrichtung in der Praxis sowie mit ausführlichen Klangeindrücken.

Anzeige

