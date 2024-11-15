XXL-SPECIAL: Unser Besuch bei High End-Händler Alex Giese in Hannover - Innovation, Ästhetik und Klangstärke unter einem Dach

Wir haben den High End-Audio-Händler Alex Giese in der Theaterstraße 14, mitten im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, besucht - eine der ersten Adressen in Deutschlands Mitte und Deutschlands Norden, wenn es um individuelle, hochwertige Audiolösungen geht.

Alex erklärt uns, dass er am jetzigen Standort in der Theaterstraße in Hannover seit 21 Jahren mit seiner eigenen GmbH aktiv ist. Davor hat mit seinem Vater ein Geschäft gehabt, dieses wurde vor 37 Jahren gegründet. Der Firmenname seines Vaters gibt es seit über 53 Jahren – HiFi Giese hat Tradition. Und es gibt nichts, was der rührige Inhaber nicht bei seinen Kunden realisieren kann. Eine komplette, edle Audiolösung nebst dem passenden Ambiente: Dank des großen Netzwerks von Alex, das unter anderem aus Metallbauern und Schreinern besteht, kann er praktisch allem, auch sehr individuellen Anforderungen seitens der Kundschaft, gerecht werden.

Alex denkt anders als die meisten Händer. Daher hat viele besonders edle, exklusive Marken im Portfolio. So führt er z.B. YG, er ist hier einer von nur zwei Händlern in Deutschland. Auch Boulder hat nur zwei Händler in Deutschland. Fink Team, GGNTKT, Moon River – all dies gibt es bei Alex, der erfolgreich darum bemüht ist, sich aktiv vom Mainstream abzuheben.

Es finden sich aber auch bekannte Marken wie DALI, hier führt Alex die KORE, die EPIKORE und die RUBIKORE, die hier als Einstieg gilt, und die, so Alex, unkompliziert verkauft wird.

Steinway Lyngdorf Equipment, Model S System

Großes Highlight bei Alex ist das Steinway Lyngdorf Equipment, dessen Entstehungsgeschichte äußerst interessant ist. Wir schreiben das Jahr 2005, und die Idee kam von Audio-Multitalent Peter Lyndorf. Es gab damals eine Wette: Wenn einer der Werkspianisten von Steinway im Blindtest den Lautsprecher vom Flügel nicht unterscheiden kann, dann wird es eine HiFi-Serie geben. Die Wette wurde gewonnen, und Peter Lyngdorf arrangierte den Bau absoluter High End-HiFi-Serie unter dem Namen Steinway Lyngdorf. Das aktuelle Programm, das aus einer Vielzahl an Komponenten für den Zwei- und den Mehrkanalbetrieb sowie für Multiroom- und Außenanwendugen besteht, führt Alex Giese in seinem Portfolio.

Model O

Feinste Verarbeitungs- und Materialqualität

Detail oben

Im Einzelnen zeichnen sich die Steinway Lyngdorf Komponenten durch ein über alle Maßen klares, natürliches Klangbild aus, das praktisch kein noch so kleines akustisches Detail auslässt. Handwerkskunst und Finish auf kompromisslosem Luxus-Level werden geboten, und die Maßstäbe setzende Dynamik eines Steinway Lyngdorf Systems ist zusammen mit der 100 Prozent digitalen Verstärkertechnologie & Signalverarbeitung ein weiteres Highlight. Damit klanglichen Vorzüge in nahezu jedem Hörraum genossen werden können, gibt es die RoomPerfect-Raumkorrektur.

Extra für uns rasch ausgepackt: Steinway Lyngdorf Prozessor

Es befinden sich die folgenden Komponenten im Portfolio:

Es gibt ein komplettes Portfolio aus Komponenten bei Steinway Lyngdorf, angefangen vom Model S-15, einem 2-Wege-Kompaktlautsprecher. Dieser ist in den unterschiedlichsten Ausführungen lieferbar, von Satin Silber Eloxiert über Hochglanz-Schwarz, auch mit Gold-/Chrom-Verzierung, bis hin zur kundespezifischen Lackierung /RAL-Farben). Die Preise reichen, je nach Ausführung, von 3.895 EUR bis hin zu 6.295 EUR/Stück. Es finden sich verschiedene Subwoofer im Sortiment, die zum S-15 passen: Der S-210 kommt je nach Ausführung auf Stückpreise von 3.950 EUR bis 7.950 EUR.

Es folgen eine Vielzahl an weiteren Lautsprechern (z.B. Model O, ab 9.290 EUR in schlichtem Schwarz, man kann den Schallwandler auch in unglaublich vielen weiteren Ausführungen haben, z.B. in RAL-Farbe nach Kundenwunsch, kombiniert mit Gold- oder Chrom-Elementen, 13.290 EUR/Stück), InWall-Lautsprechern, zu den Systemen passenden Centern, kraftvollen Endstufen (A1: 2 x 400 Watt/8.590 EUR, A2: 4 x 400 Wat, 11.990 EUR) plus passendem Surround-Prozessor (ab 19.490 EUR/P100 2.1, je nach Modell und Konfiguration, bis hoch zu Head Units für die Top-Systeme mit hochwertigster Prozessortechnik, ab 63.990 EUR)) sowie einer Stereovorstufe (SP-1, 6990 EUR) und einer luxuriösen Fernbedienung (Iconic Remote, Gold oder Chrom, je 8.495 EUR). Jede Art von Zubehör, das für Custom Installations notwendig ist, findet sich ebenfalls im Sortiment, genauso Standfüße. Lautsprecher-technisch die Topserie sind die Model D-Boxen, hier beginnen die Preise pro Lautsprecher (rechtes und linkes Modell) bei 115.000 pro Box (Ausführung Ebenholz-Schwarz). Sogar Outdoor-Lautsprecher sind im Portfolio (Modell "Marine", ab 57.900 EUR, je nach Gehäusefarbausführung)

Edle Fernbedienung

Alex hat bei guten Kunden, die auf der Suche nach etwas Besonderem, vor allem auch ästhetisch Überzeugenden sind, eine kompakte, edle Steinway-Lösung bereits installiert. Die ganze Technik ist bis auf den Burmester 111 und die beiden noblen Steinway-Speaker unsichtbar. Und Alex rüstet auch bei sich weiter auf. Im Erdgeschoss wird eine große Steinway-Mehrkanal-Anlage installiert, die Komponenten sind bereits vor Ort, nun beginnt die handwerkliche Umsetzung, ein wohnliches, passendes Umfeld zu kreieren. Ein TV, der hinter einem schönen Bild versteckt ist und nur bei Bedarf sichtbar wird, indem das Bild nach oben wegfährt, ist ein Bestandteil dieser Lösung.

AVM ist sehr beliebt bei der Kundschaft von Alex Giese. Hier ein Ovation CS 8.3 in Cellini Chrom

Wie sieht der typische Kunde von Alex aus? Aus der langen Tradition von HiFi Giese in Hannover sind viele Musikliebhaber, z.B. Architekten und Ärzte, Kunde bei Alex. Früher, in den 80er Jahren, der klassische Braun und Yamaha Kunde (Braun Atelier z.B.). Diese Kunden kaufen heute schicke, klangstarke All-In-One-Anlagen, wie sie beispielsweise AVM oder Linn im Portfolio haben. Diese Devices stellen, so führt Alex weiter aus, eine phantastische Lösung dar, da der Smart-TV einfach integriert werden kann und zugleich hohe ästhetische sowie akustische Ansprüche erfüllt werden. Zu bedienen ist alles äußerst einfach sowie komfortabel, und Lautsprecher können notfalls "verschwinden" und stören die Ästhetik des jeweiligen Raums nicht im Geringsten.

CS 30.3 CD-Receiver mit Streaming in Cellini Chrom

Detail rechts

Detail links

Wir gehen näher aufs Thema AVM ein. Wir testen auch sehr gern AVM-Komponenten, und unsere Leser sind stets äußerst interessiert an AVM-Testberichten. Kann Alex bestätigen, dass die eleganten HiFi-Bausteine aus dem badischen Malsch auch bei ihm richtig gut laufen? Die hohe Leistung, der HDMI-Anschluss, dass All-In-Ones noch mit CD-Laufwerk im Portfolio sind: All dies, so Alex, schätzen seine Kunden an AVM. „Ich finde es toll, dass AVM die Dinge, die der Handel sich wünscht, so ernst nimmt, dass entsprechende Geräte entwickelt und angeboten werden.“

Wie laufen Plattenspieler bei HiFi-Giese? Welche Marken sind erfolgreich? Früher war Thorens ein fester Bestandteil des Programms, bis zu einer längeren Pause, die darin begründet lag, dass die Produktqualität nicht mehr auf dem Niveau war, wie es sich anspruchsvolle Anwender wünschen. Nun besitzt Gunter Kürten seit einiger Zeit die Marke Thorens, und die legendäre Brand wird wieder ins Sortiment aufgenommen.

Linn, Rega, Technics, Transrotor, Willy Bauer – diese Marken an Plattenspielern führt Alex ebenfalls.

DALI KORE

DALI KORE: Wie ist das Interesse? Vom Produkt hält Alex sehr viel: „Eine Eins mit Sternchen“, so umschreibt er seine Eindrücke von der KORE. Das Interesse ist groß an der KORE, bestätigt Alex. Viele Leute kommen wegen diesem Lautsprecher, der aktuell im Erdgeschoss steht, in sein Geschäft.

DLAI-Lautsprecher haben Tradition bei den Hannoveraner Klang-Experten. Die EPICON 6, seit 2012 verfügbar, war ein Bestseller bei Alex Giese, dieser elegante, nicht zu große, aber sehr edle Standlautsprecher lief deutlich besser als die große EPICON 8, sinniert der HiFi-Fachmann. Natürlich, so fährt Alex fort, ist die KORE eine ganz andere Hausnummer und konkurriert mit High End-Lautsprechern von Herstellern, die sich durch Luxus-Schallwandler einen Namen gemacht haben.

Unterhalb der KORE rangiert die EPIKORE 11, auf die Alex ebenfalls große Stücke hält.

Neue Modelle der EPIKORE-Serie (Foto: Hörraum bei DALI in Dänemark)

Nun ist aus der EPIKORE 11 eine ganze Serie geworden, mit 11, 9, 7 und 3. Wie beurteilt Alex hier die Chancen? Er hat die EPIKORE 11 schon verkauft, sie ist eine ideale Lösung für große Hörräume. Auch die EPIKORE 9 gefällt ihm, besonders interessant aber erscheinen ihm die kompakten, sehr elegant auftretenden EPIKORE 7 und EPIKORE 3. Hier sieht er sehr gute Chancen auf dem Markt.

PIEGA x rose: Alex Giese hat großes Interesse

PIEGA und HiFi rose hält Alex Giese auch für sehr interessant, gerade auch HiFi rose. Er möchte HiFi rose Komponenten noch ausführlich in seiner Umgebung hören, denkt aber jetzt schon, dass HiFi rose gut zu seinem Sortiment passt.

Wir möchten von Alex wissen, wie er die Chancen zahlreicher Lautsprecherhersteller beurteilt, die eigentlich stets die „bürgerlichen Preisklassen“ bedient haben, nun aber verstärkt ins Luxussegment drängen. Schließlich ist der Luxusmarkt von den Stückzahlen her doch limitiert. Greift man da zum Spitzenmodell eines Großserienherstellers? Alex sieht es so, dass die Mission, in die Sphären der Lautsprecher-Luxushersteller einzudringen, nicht so einfach ist. Große, exklusive Namen liegen hier nach wie vor im Trend. Wilson Audio oder Magico kommen von weit oben, hier kann man auch problemlos Lautsprecher bestellen, die pro Paar mehr als 500.000 EUR kaufen.

Gibt es verstärkt Kunden, die die Schwelle zum Luxus-HiFi übertreten? Alex dazu: „Die Leute geben viel mehr aus, als sie geplant haben, teilweise mehr als das Doppelte.“ Viele Kunden, so fährt er fort, haben sich eine lange Zeit nicht mehr mit dem Thema HiFi beschäftigt, und wissen daher nicht, wie gut alles geworden ist. Manche waren seit 30 Jahren in keinem HiFi-Laden mehr, und solche Kunden sind beispielsweise begeistert von der Performance heutiger hochklassiger All-In-One-Devices. Da ist man meist schnell bereit, mehr zu investieren. Man möchte für 5.000 EUR eine neue HiFi-Anlage kaufen – aber dann sieht man das AVM Evolution CS 3.3 All-In-One-System, der fast 9.000 EUR kostet, und gleich entscheidet man sich zum Kauf, auch wenn dann weitaus mehr Budget benötigt wird.

Faszination zu verkaufen, ist eine Aufgabe für den Fachhandel, man möchte vor Ort alles genau betrachten, die Opulenz der Verarbeitung, den exzellenten Klang. Ein Gegentrend zu Sonos oder Bose, eine Rückkehr zum hochwertigen Klanggenuss. Wie eine schöne Uhr, ein schöner Urlaub oder ein Besuch im edlen Restaurant - so sollte HiFi betrachtet werden. Die Zeiten der Geräte-Berge sind vorbei, Ästhetik und Noblesse, zugleich aber eine enorme Klangstärke, eine einfache Bedienung und hohe Flexibilität: So kann dieser Schritt gelingen, und die HiFi-Studios, in denen vorgeführt wird, müssen auch ansprechend gestaltet sein, um der Schönheit moderner Geräte den passenden Rahmen zu geben.

Im Obergeschoss ist der Umbau gerade in den letzten Zügen, noch Feinarbeit z.B. an der Beleuchtung folgt noch. Oben war ursprünglich Kino und Werkstatt. Das Kino wurde abgebaut, die Werkstatt ausgelagert. Anschließend wurde komplett renoviert.

Für 2025 plant Alex Giese jetzt schon schöne Veranstaltungen in kleinem, exklusivem Rahmen.

Aktive Subwoofer, hier ein sehr leistungsstarkes Modell mit zwei großen Basstreibern von REL, laufen bei Alex Giese überdurchschnittlich gut

Wir fragen Alex noch nach Bestsellern. Die Sennheiser Ambeo Dolby Atmos/DTS:X Soundbar wurde damals bei der Markteinführung gut verkauft,wurde. Zudem laufen Subwoofer extrem gut. Dolby Atmos wird in unterschiedlichsten praktischen Nutzungs- und Einsatzformen immer wichtiger, auch für Alex Giese. Das Erlebnis „Dolby Atmos“ ist akustish ganzheitlich und erweitert das, was man sonst vom hochklassigen Hören kennt – darum ist es für Alex so interessant.

Auf der zweiten Seite stellen wir einige Komponenten mit ihren wichtigsten Eigenschaften vor.

