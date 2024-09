XXL-SPECIAL: Drei "Sound-Musketiere" zur EM: Teufel Cinebar 11, Cinebar Ultima und Cinebar Pro für Station-Feeling zuhause

Aktuell ist die Fußball-EM in Deutschland im vollen Gange, und was gibt es Schöneres, als die Spiele der Europameisterschaft in audiovisuell intensiver Form zu verfolgen. Wer nun nach gut einer Woche bemerkt hat, dass die Stimmung mit besserem Sound noch euphorischer sein könnte, kann sich schnell helfen: Mit klangstarken Soundbars von Lautsprecher Teufel aus Berlin. Wir haben drei heiße Tipps parat, die wir nacheinander vorstellen. Jetzt beginnen wir mit der Teufel Cinebar 11.

Teufel Cinebar 11

Edle Optik, ausgezeichneter Sound

Der schlanke Ästhet mit dem wertvollen Inhalt: Teufels Cinebar 11 als 2.1-Set ist schon fast so etwas wie eine Soundbar-Legende und konnte auch in unserem Test überzeugen.

Explosionszeichnung

Die Formensprache wirkt nach wie vor höchst elegant. Schlank und mit hochwertiger Verarbeitung, sieht sie unter dem Smart-TV hervorragend aus. Wer demnach größten Wert auf eine gekonnte Mischung als Noblesse und Klangstärke legt, sollte hier zugreifen. Kombiniert wird der fesche Akustik-Riegel mit verschiedenen aktiven Wireless-Subwoofern.

4.1-Set, hier in der weißen Ausführung

EFFEKT Speaker für den Surroundbereich, und der vertikal oder horizontal zu positionierende T6 Subwoofer fühlt sich sogar unter der Couch wohl

Bei Teufel finden sich hier unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich der Bass-Unterstützung. Wir raten zur Kombination mit dem kräftigen, dennoch enorm kompakten und leicht stellbaren Teufel T6 - das geht in 2.1, aber auch in 4.1: Zusammen mit den EFFEKT Wireless-Rear-Lautsprechern gibt es aktuell für enorm schlanke 579,99 EUR das Ensemble für die Extraportion Surround-Atmosphäre. Gerade in weißer Variante sieht dieses Set hinreißend aus.

T6 Subwoofer

Kurz zum Teufel T8 Aktiv-Wireless-Subwoofer. Diesen kann man wahlweise als Front- oder Downfire-Subwoofer verwenden, und sein schnörkelloses Design fügt sich nahtlos in jeden Wohntaum ein.

Auch in Weiß zu haben - und stets elegant auch im anspruchsvollen Ambiente

Mit 60 Watt Leistung ist er nachdrücklicher unterwegs, als man vielleicht spontan annehmen würde. Die Cinebar 11 liefert auch eine im wahrsten Sinne des Wortes geschlossene Mannschaftsleistung ab. Díe integrierten Class-D Verstärker realisieren 65 Watt RMS beziehungsweise. 150 Watt Peak - an Bord befinden sich acht Endstufen und acht leistungsfähige Treiber-Einheiten.

So lieben wir es: Integriertes Display

Mit HDMI-ARC

Weiterhin vorhanden sind Decoder für Dolby Digital und DTS, und auch auf Bluetooth 5.0 mit aptx muss man nicht verzichten. Über HDMI-ARC ist der Smart-TV schnell eingebunden - das ist wahres Plug&Play. Cinebar 11 im 2.1-Ensemble bestellen, auspacken, anschließen, und los geht's - da verpasst man keinen Anstoß, keine Strafraum-Szene, keine Torwart-Parade und keinen Treffer mehr.

Fernbedienung

Dank der Teufel-eigenen Dynamore-Technologie liefert die Cinebar 11 einen sehr wieläufigen, üppigen Sound - das überrascht, wenn man die schlanke Berliner Schönheit betrachtet. Ein echter "Wolf im Schafspelz" und die richtige Begleitung für eine soundstarke EM!

Auf der nächsten Seite wenden wir uns der Teufel Cinebar Ultima zu.

Tags: Europameisterschaft 2024