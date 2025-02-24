XXL-PREVIEW: Yamaha Luxus-Kopfhörer YH-5000SE und der passende Premium Kopfhörer-Verstärker HA-L7A

Yamaha hat mit dem YH-5000SE bereits Ende 2022 einen Kopfhörer mit planar-magnetischen Treibern vorgestellt, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.499 EUR klar zur Luxusliga gehört. In unserem Review werden wir ihn zusammen mit dem perfekt passenden Hightech-Kopfhörerverstärker HA-L7A unter die Lupe nehmen. Der HA-L7A kommt auf 3.999 EUR.

HA-7LA

Wenden wir uns zunächst dem YH-5000SE detailliert zu, und im Anschluss dem HA-7LA.

YH-5000SE

Unser Testkandidat darf erstmals als Headphone in der Firmengeschichte den Namenszusatz 5000 tragen, der ausschließlich High-End-Produkten vorbehalten ist. Der Neuzugang basiert auf dem HP-1 Kopfhörer, der bereits in den 1970er Jahren auf den Markt kam. Beim "Vorfahren" standen ebenfalls die orthodynamischen Treiber und die authentische Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum hinweg im Fokus.

Box

Inhalt

Und der YH-5000SE setzt bei allem noch einiges drauf: Luxuriöse Materialien, kompromissloser Leichtbau und enormer Aufwand bei der Weiterentwicklung der Treiber kennzeichnen das Spitzenmodell. das merken wir sofort beim Tragen, der YH-5000SE erweist sich tatsächlich als außerordentlich leicht. Bei jemandem, der die Geschichte zu diesem Über-Headphone nicht kennt, könnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, es mangele an Hochwertigkeit - doch konsequenter Leichtbau ist meist sehr teuer zu realisieren, und die Materialgüte des YH-5000SE ist hervorragend.

Anzeige

Orhtdynamic-Treiber

Der YH-5000SE wird als Kopfhörer-Topmodell in Japan von Hand gefertigt, und Yamaha verspricht größte Präzision und hervorragende technische Fähigkeiten bei allen Prozessen bis zum fertigen Produkt - von den Orthodynamic-Treibern, auf die wir gleich genau eingehen, bis zur Montage aller Einzelteile zum kompletten Over-Ear-Kopfhörer. Die Produktion findet ausnahmslos im eigenen Werk in Kakegawa statt, in dem auch exklusive Flügel, Klaviere und Audiokomponenten gefertigt werden.

Detail Hörerschale außen

Gehen wir jetzt auf die speziellen Treiber ein. "Orthodynamic" ist die Weiterentwicklung und Optimierung des planarmagnetischen Treibers und stellt eine Besonderheit dar. Es wird grundsätzlich eine sehr dünne Membran mit aufgebrachter Leiterbahn verwendet. Diese Leiterbahn übernimmt die Funktion der sonst verwendeten Schwingspule.

Hier sieht man die Treiber

Treiber im Detail

Anzeige



In Japan gefertigt

Die Membran ist in einer Anordnung aus Permanentmagneten integriert, die ein sehr gleichmäßiges, so genanntes isodynamisches Magnetfeld erzeugen. Das Signal fließt bei der Wiedergabe durch die Leiterbahn auf der Membran und realisiert ein Magnetfeld, das mit dem isodynamischen Feld wechselwirkt, wodurch die Membran in ihrer gesamten Fläche gleichmäßig angetrieben wird - und Schallwellen erzeugt. Die große Kunst besteht dabei laut Yamaha darin, die Leiterbahn in höchster Präzision direkt auf die Membran zu ätzen.

Die mehrjährige Entwicklungszeit und die Spezifikationen des Hörers lassen bereits aufhorchen: Ein Frequenzgang von unglaublich tiefen 5 bis hoch auf sagenhafte 70.000 Hz realisiert der YH-5000SE. Feinste Nuancen, so prognostizieren wir, sind für den Kopfhörer daher souvern zu handhaben. Im Umterschied zu klassischen dynamischen Treibern konnte, wie schon angesprochen, eine deutliche Gewichtsreduzierung erzielt werden, was auch mit für die extrem schnelle Reaktion der Membran verantwortlich ist.

Der für Yamaha-Produkte typische "True Sound", also die möglichst originalgetreue Wiedergabe des Ursprungssignals, wie es der Interpret erdacht hat, steht beim YH-5000SE im Vordergrund. Ob Instrumente, elektronische Beats oder Vocals in jeder Tonlage: der YH-5000SE kann überall mit harmonischen, sehr präzisen Klängen punkten. Und wer bei hochauflösendem Material genau hinhört, der erlebt - so verspricht es nicht nur Yamaha, sondern so haben wir es auch erlebt - eine grandiose vokale Staffelung und ein enorm hohes Maß an klanglichem Realismus.

Bequem gepolstertes Kopfband

Kopfband von oben plus Seriennummer

Anzeige



Präzise Einstellung des Kopfbandes

Sehr hochwertige Materialqualität

Natürlich steht auch ein hoher Tragekomfort ganz oben auf der Liste wichtiger Eigenschaften. Der Hersteller hat bei den Einstellungsmöglichkeiten, den Ohrpolstern und dem Gesamtgewicht auf eine höchsten Ansprüchen genügende und zeitgleich praktische Ausführung geachtet.

Der Rahmen wird aus teurem Magnesium gefertigt und hilft dabei, ein Gehäuse mit lediglich 320 Gramm Gewicht zu realisieren. Auch beim längeren Tragen macht sich der YH-5000SE daher möglichst wenig bemerkbar. Der Kopfbügel aus Edelstahl garantiert eine optimale Verteilung des seitlichen Drucks und eine stufenlose Feineinstellung. Auch nach mehreren Stunden sitzt der YH-5000SE bequem und verursacht keinerlei Druckpunkte am Schädel. "Heiße Ohren" sind ebenfalls, auch aufgrund der Bauweise, kein Thema.

Ohrpolster und Gelenk der Hörerschale

Anzeige



Ohrpolster mit Sichtbarkeit der Befestigungsstifte

Reichhaltiges Zubehör, wie man es für den Kaufpreis auch erwartet

Alles bestens verpackt, Teil 1

Teil 2

Bei Ohrpolstern und Kabeln haben die Eigentümer des YH-5000SE zwei Optionen, denn es liegt zum einen eine glatte Schafslederausführung bei, die einfach in der Handhabung ist, leicht abgewischt werden kann und zudem weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Zum anderen finden sich Aufsätze aus dem luxuriösen Mikrofasergewebe Ultrasuede im Lieferumfang. Dieses funktionale Material in Wildlederstruktur punktet mit weicher Haptik und fühlt sich stets warm und komfortabel an.

Geflochtenes Kabel

Exzellente Qualität auch hier

An Zubehör enthalten ist ein 3,5 mm-Kabel mit 3-poligem Stecker und ein symmetrisches 4,4 mm-Kabel mit fünfpoligem Pentaconn-Stecker sowie ein 6,3 mm-Adapter. Alle Kabel bestehen aus reinem Kupfer, sind mit Silber beschichtet und hochwertig sowie langzeitstabil verflochten. Wir haben selten so edle Kabel im Lieferumfang gesehen, sowas gibt es ansonsten selbst bei teuren Headphones meist nur aus dem aufpreispflichtigen Zubehörregal von Drittanbietern.

Yamaha erklärt noch, dass jedes der beiliegenden Kabel sowie die beiden Ohrpolster-Varianten eine klanglich erkennbare Nuance erzeugen und man durch unterschiedliche Kombinationen des Zubehörs den YH-5000SE exakt auf die persönlichen Hörgewohnheiten abstimmen kann. Ein Kopfhörerständer gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Optional ist es zudem möglich, ein 2m langes Kabel HXC-SC020 mit XLR-Stecker von Neutrik zu erwerben. Die Ohrpolster gibt es ebenfalls zusätzlich als optionales Zubehör, wenn nach langer Nutzung einmal ein Tausch notwendig werden sollte.

Auf Seite 2 folgt jetzt der Kopfhörerverstärker Yamaha HA-L7A.

Anzeige

