Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

XXL-PREVIEW: Sony A90J - herausragender 4K OLED-TV mit Premium-Bild und Vollausstattung?

Nun ist auch Sonys 2021er 4K/Ultra HD-OLED-Topmodell bei uns in der Redaktion eingetroffen.Der A90J mit Android TV Betriebssystem ist in zahlreichen Größen verfügbar, so in 83 Zoll, in 65 und und in 55 Zoll. Ein 48-Zoll- und ein 77-Zoll-Modell fehlen. Unser zum Check angetretenes 65 Zoll-Modell kommt auf rund 3.500 EUR. Was gibt es fürs investierte Geld? Zunächst den kognitiven Prozessor XR, den wir weiter unten genauer vorstellen werden. Damit in Verbindung stehen zahlreiche bildverbessernde Funktionen. Die XR 4K Upscaling-Technologie wertet 2K-Signale auf nahezu 4K auf – für außerordentlich realistische und detaillierte Bilder, so der Hersteller. Wir werden später in den Testreihen nachvollziehen, dass dies tatsächlich auch in der Praxis der Fall ist. XR OLED Contrast passt die Helligkeit an, was zugleich die gesamte visuelle Dynamik erhöht. Die Prägnanz dunkler sowie heller Sequenzen steigt, verspricht Sony. XR Triluminos Pro erweitert das Farbspektrum für eine besonders facettenreiche Farbdarstellung, und die XR Motion Clarity-Technologie ist für ruckelfreie und flüssige Bilder auch bei schnellen Bewegungen und Kamerafahrten zuständig.

Der neue BRAVIA CORE Streaming-Dienst ist dafür verantwortlich, dass auch der passende hochwertige Content bereit steht. Im Test des A80J haben wir zu Bravia Core mehr geschrieben. Weitere Merkmale umfassen den schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten mit Google TV. Sonys Top-OLED bietet überdies eine einfache Verbindung mit zahlreichen Geräten, einschließlich Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit. Kompatibel ist der OLED-Fernseher mit Alexa und Google Assistant (Goolge Assistant ist direkt eingebaut). Sony integriert nach wie vor weder Dolby Vision IQ noch den Filmmaker Mode, sondern setzt wie schon länger auf den Netflix Calibrated Mode, exklusiv für Netflix-Inhalte. IMAX Enhanced Inhalte, wie man sie z.B bei Rakuten TV und Bravia Core findet, werden ebenfalls unterstützt. Hier möchten wir ausdrücklich nochmals darauf hinweisen: IMAX Enhanced ist kein Bildmodus. Voraussetzung ist, dass Material in IMAX Enhanced vorliegt, nur dann wird dieses vom TV in IMAX Enhanced wiedergegeben. Der Sony A90J ist zudem Calman Ready.

Wenden wir uns weiteren Kernmerkmalen zu. Der A90J ist kompatibel mit HDMI 2.1-Features, einschließlich 4K 120 fps, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eARC. Das hat zur Folge, dass z.B. Gamer mit dem A90J einen hervorragenden Monitor auch für hochaktuelle, grafisch anspruchsvolle Games haben. Die weiter entwickelte Acoustic Surface Audio+ Technologie positioniert den Klang nochmals präziser und liefert glaubwürdigen Surround-Sound - Bild und Ton passen optimal zueinander. Das stimmt, konstatieren wird, und nehmen unsere Klangeindrücke schon kurz vorweg. Der Sony unterstützt Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Ambient Optimization optimiert die Bild- und Tonqualität für jede Wohnumgebung. Der A90J verfügt über einen Zwei-Wege-Standfuß, der verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten offeriert: breit, um Ablenkungen zu minimieren, und erhöht zur Integration eines Soundbar-Systems. Das minimalistische One-Slate-Design mit Seamless Edge-Rahmen reduziert den Bildschirm auf eine durchgehende Glasplatte - schick ist der A90J, da hat Sony definitiv recht.

Bravia XR Prozessor

Ein kurzer Diskurs zum Bravia XR Prozessor folgt jetzt. Sony betont ausdrücklich, dass das neue Verarbeitungsverfahren des Prozessors über das hinausgeht, was bisherige Prozessoren mit Künstlicher Intelligenz leisten können, die bei der Konkurrenz auch 2021 in weiter optimierter Form zum Einsatz kommen. Der Sony XR-Prozessor ahmt die Art und Weise, wie Menschen sehen und hören, nach. Dabei wird genau auf die Arbeitsweise des menschlichen Sehens und der anschließenden Verarbeitung der Eindrücke im menschlichen Gehirn eingegangen - im Sinne eines exzellenten Resultats.

Wie läuft die Verarbeitung nun im Einzelnen ab? Wenn Menschen Gegenstände sehen, konzentrieren sie sich unbewusst auf bestimmte Punkte. Der Prozessor XR, der mittels kognitiver Intelligenz arbeitet, teilt den Bildschirm des Bravia XR TVs in unterschiedliche Bereiche auf und erkennt, wo sich der Fokuspunkt innerhalb des aktuellen Bildes befindet.

Was ist der Unterschied zur Arbeitsweise der schon bekannten Prozessoren mit künstlicher Intelligenz? Diese Prozessoren erkennen und untersuchen Bildelemente wie Kontraste, Details, oder die Farben laut Sony ausschließlich einzeln. Der kognitive Sony Bravia XR Prozessor hingegen anaylsiert eine große Anzahl von Elementen zur gleichen Zeit, demnach parallel und nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dadurch funktioniert Sonys Prozessor ähnlich dem menschlichen Gehirn, was den Vorteil mit sich bringt, dass sämtliche Elemente einer Filmsequenz komplett angepasst werden können, was ein bis ins Detail realistisches Bild zur Folge hat.

Verarbeitung

Edler Rahmen, hochwertiger Standfuß

Die Optik des A90J wirkt minimalistisch und dadurch edel. Abgesehen vom OLED-Panel gibt es nur eine dünne Leiste im unteren Bereich des TVs. Der Fernseher schließt nahezu bündig mit dem TV-Rack bzw. Sideboard ab, das sieht schick aus, hat aber auch Nachteile in der Praxis: Selbst eine flache Soundbar lässt sich dadurch aber nicht vor dem Fernseher platzieren. Gut, dass das integrierte Soundsystem des Sony so gute Leistungen erbringt.

Das Sony-Logo ist sein Jahrzehnten bekannt und wurde gottseidank noch nicht radikal erneuert

Die Standfüße sind links und rechts mit jeweils zwei Schrauben montiert; die nach vorne und hinten ausladenden, aber flachen Standfüße bieten dem TV sehr guten Halt. Kommen wir zu Details, wie dem sehr schmalen Rahmen, der sich eng mit gleichmäßigem Spaltmaß um das Display schmiegt.

Seitliche Ansicht

Der A90J weist etwa 4 cm Bautiefe auf, lediglich die obersten 11 cm sind nur 0,5 cm dünn. Durch die unterschiedliche Gehäuse-Tiefe ist, wie bei vielen OLEDs, eine Gapless-Befestigung an der Wand nicht möglich.

Rückseite

Die mattschwarze Rückseite aus Kunststoff mit geriffelter Struktur, wird ergänzt durch eine dünne Leiste, in der im linken Bereich dezent das BRAVIA-Logo integriert ist. Sie ist in hochglänzendem Schwarz gehalten. Neben den Anschlüssen ist ein physischer Kippschalter zur Aktivierung und Deaktivierung des verbauten Mikrofons integriert. Wichtig noch: Die Anschlüsse können mittels mitgelieferten Abdeckungen verborgen werden.

Fernbedienung

Rückseite

Was lässt sich zur Fernbedienung sagen? Sie ist groß dimensioniert, aber übersichtlich und Tasten mit sehr gutem Tastendruckpunkt. Die Remote wirkt mit Metalloberfläche in geschliffenem Alu-Look sehr ansprechend und macht auch haptisch einen hochwertigen Eindruck. Die Rückseite weist eine strukturierte Kunststoff-Oberfläche auf. Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien betrieben; und es finden sich dedizierte Tasten für Netflix, Disney+, YouTube und Prime Video. Sehr lobenswert: Die Tasten sind beleuchtet, was auch in der Dunkelheit ein einwandfreies Handling ermöglicht.

Anschlüsse

Der Sony A90J ist mit einer gängigen Anschlussbestückung ausgestattet. Hier haben wir alle Verbindungsmöglichkeiten im Überblick:

Tuner-Anschlüsse für den Doppeltuner (2 x DVB-C/DVB-T2, DVB-S2), HDMI 2.1 Slots

Weitere seitliche Terminals

4x HDMI; HDMI 2/3/4 mit Kennzeichnung 4K/120 Hz & eARC

Alle BRAVIA XR Modelle sind kompatibel mit HDMI 2.1-Features wie 4K 120 fps, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eARC

Tuner: 1 x DVB-C/T + 2 x DVB-S2

3x USB, 1x für HDD rec

AV-In via Adapter

Kopfhörerausgang

Center Speaker In

Center In, der Sony A90J kann als Centerlautsprecher in einem Mehrkanal-Setup fungieren; der Center-Lautsprecheranschluss des AV-Receivers wird dazu mit dem Center In des Sony TVs verbunden; der Kabelquerschnitt sollte für die einfachen Klemmanschlüsse am Fernseher aber nicht zu groß gewählt werden

Der A90J verdient sich gute Zensuren, große Besonderheiten finden sich bei der Anschlusssektion aber nicht.

Bedienung

Der A90J basiert, wie alle Sony OLED-TVs, auf dem Android-Betriebssystem. Vor der ersten Inbetriebnahme wartet ein ausführlicher Einrichtungsassistent inklusive Netzwerkeinrichtung, Tuner und der möglichen Verwendung des Sprachassitenten Google Assistant. Die Netzwerkintegration und die Verknüpfung mit dem eigenen Google-Konto können auch über Google Home App realisiert werden. Praktisch ist, dass vorhandene VoD-Abos direkt aktiviert werden können. Zunächst die Screenshots der ersten Einrichtung:

Wahl des Landes

Google TV einrichten

Basic-TV

Auch die Einrichtung des TVs mittels der Google Home App steht zur Verfügung

Auswahl des WLANs

Suche in allen TV-Apps zulassen

Praktisch, hier kann man gleich seine Abonnements auswählen

Datenschutzerklärung

Kindersicherung

Auswahl der TV-Empfangsarten

Auswahl der Verbindung

Der Suchlauf ist abgeschlossen

DVB-S2-Liste bearbeiten oder nicht?

TV auf Tischständer oder an der Wand montiert?

Integrierte automatische Akustikkalibrierung

Bestätigung, dass Audioaufnahmen gestattet werden

Akustische Messung im Aufstellungsraum

Apple AirPlay und Apple Home Kit

Nun ist die erste Einrichtung beendet

Der TV kann nun eingesetzt werden

Nachdem wir mittels entsprechender Screenshots dokumentiert haben, wie der A90J einzurichten ist, schauen wir uns jetzt an, wie es um die Bedienung und um die Optik der Menüs im täglichen Betrieb steht.

Google TV: Wer schon Fernseher mit Android/Google-Betriebssystem kennt, findet sich sofort zurecht

Meine Apps

Genres wie Krimis werden auch aufgeführt

Sogar auf bevorstehende Ereignisse wie (zum Test-Zeitpunkt) den Muttertag wird hingewiesen, es gibt eine spezielle Film-Auswahl

Filme und Serien für Star Wars-Fans

Beliebte Filme und TV-Sendungen

Im Betrieb ist eine sehr flinke Bedienung möglich, der Sony reagiert reaktionsschnell auf Eingabebefehle, auch Wechsel zwischen Home-Screen, MediaPlayer und Einstellungen, etc. erfolgen zügig.

Bildeinstellungen

Der A90J verfügt natürlich auch über einen umfangreichen Video-EQ. Sehr schön finden wir, dass es immer ein Bild-Motiv und einen entsprechenden Hilfetext gibt, damit man den Sinn der Funktion sofort versteht. Hier unsere Screenshots:

Hier kann man die Wahl des Bildmodus vornehmen

Anpassung der Bildhelligkeit

Anpassung der Farbe

Wichtiges Sony-Feature ist die "Reality Creation". Mehr Details, weniger Bildrauschen, und das alles in Echtzeit

Die Zwischenbildbereichung mit verschiedenen Programmen, aber auch eigenen Eingriffsmöglichkeiten heißt bei Sony "Motionflow"

Gerade derjenige, der mit Messequipement arbeitet, wird sich über dies erweiterten Parameter freuen

Insgesamt bietet der Sony einen umfangreichen Video-EQ, allerdings verzichtet Sony nach wie vor auf die Implementierung des beliebten Filmmaker Modes, den es z.B. bei Samsung, LG oder bei Panasonic gibt.

Bild, Mord im Orient-Express, Ultra HD Blu-ray, HDR10, Motionflow an/aus

Ein Hinweis noch vor dem Start. Der A90J hat, typisch für OLED-TVs, ein hochglänzendes Display. Dieses verursacht bei direktem externem Lichteinfall entsprechende Reflexionen. Für optimalen Filmgenuss raten wir daher, bei möglichst wenig externem Lichteinfall hochwertiges Quellmaterial zu betrachten.

Wir beginnen jetzt mit der Ultra HD Blu-ray "Mord im Orient-Express" und sehen uns, zunächst mit deaktivierter Bewegungswiedergabe, direkt das erste Kapitels an. Als Bildmodus wählen wir hier "Anwender", was grundsätzlich auch dem Kino-Bildfeld sehr ähnlich ist. Zunächst erkennen wir, dass der Sony OLED durchaus in der Lage ist, eine hohe Maximalhelligkeit zu erzielen. Zwar wird man von der Sonne, die über der Klagemauer in Israel strahlt, nicht geblendet, der A90J arbeitet aber in den hellsten Bereichen viele Details heraus und durchzeichnet hier sehr klar. Auch an der Mauer selbst erkennen wir hohen Detailreichtum, der im Übrigen auch während der Kamerafahrt erhalten bleibt und sehr authentisch wirkt. Die sehr gute Bewegungsschärfe kommt nicht von ungefähr: der A90J bietet eine sehr natürliche, angenehme und dennoch scharfe 24p-Wiedergabe ohne zusätzliche Frame-Interpolation und zeigt stets ein angenehmes, ruhiges und stabiles Bild. Die zahlreichen bewegten Objekte bei der Draufsicht auf den großen Platz vor der Klagemauer werden ebenfalls sauber abgebildet. Vereinzelt erkennt man schon ein leichtes Zittern der Kanten bei einzelnen Gläubigen, die dort unten umherwuseln, insgesamt aber gefällt die Präsentation mit einer sehr glaubwürdigen und natürlichen Darstellung.

Exzellent, und hier spielt die OLED-Technologie ihr volles Potential aus, gelingt die plastische Darstellung. Sehr dreidimensional wirkt das Bild, als könne man die Touristen und Rabbis greifen. Natürlich bemerkt der versierte Zuschauer die native Darstellung. Als die Gläubigen z.B. hinter dem Wache haltenden Polizisten vorbeilaufen, ist der typische Judder ersichtlich. Mit Motionflow gibt Sony dem Zuschauer ein sehr gutes Werkzeug an die Hand, um die Bewegungsschärfe und Darstellung präzise nach den Wünschen des Zuschauers zu justieren. Während "Autom"., also eine automatische Anpassung recht stark agiert und zwar hervorragend gleichmäßige und flüssige Bewegungen bietet, sind auch Artefakte recht leicht sichtbar. Besonders bei schnellen Aktionen, wie z.B. die Laufbewegung des Jungen, der dem Meisterdetektiv die Frühstückseier bringt, bleiben die Objektkanten nicht immer sauber und zittern dann. Mit der Auswahl "Anwender" innerhalb von Motfionflow lässt sich die Intensität dieses Optimierers aber justieren und in der Minimaleinstellung erhält man bereits ein deutlich flüssigeres Bild, dass sich aber bezüglich der Artefaktebildung stärker zurückhält. Einen angenehmen Film-Look bietet Motionflow generell. Natürlich sieht es nicht ganz nach analoger Darstellung aus, es wirkt allerdings auch nicht extrem unnatürlich, der gefürchtete "Seifenoper-Look" bleibt aus. Hier kann der Anwender nach seinem Geschmack entscheiden und die für ihn am besten geeignetsten Parameter wählen. Sehr gut ist die Rauscharmut des OLED-Panels. Auch bei schwierigen Szenen, z.B. hier in Schwarz/Weiß, als Hercule Poirot für alle den Tathergang beschreibt, ist Rauschen nur geringfügig ausgeprägt.

Exzellent gelinget dem Sony OLED die Detaildarstellung. Eine tadellose Schärfe ist an vielen Feinheiten zu entdecken. Seien es die Uniformen der Polizisten, der Nadelstreifenanzug des Detektivs oder charakteristische Gesichtszüge bei Nahaufnahmen. Auch die Plastizität und dreidimensionale Wirkung des Bildes ist enorm und lässt den Zuschauer in die Kulisse eintauchen. Auch verschiedene Ebenen innerhalb einer Aufnahme, z.B. als Poirot am Hafen über das Meer zur Stadt hinausblickt, werden sehr gut herausgearbeitet und sind für den Zuschauer nachvollziehbar. Das siebte Kapitel und die Fahrt des Zuges durch Schneegestöber und Gewitter offenbart ausgezeichnet die Vorteile der OLED-Technologie. Hier wird ein abgrundtief sitzender Schwarzwert geboten, einzelne helle Details aber noch exzellent herausgearbeitet und ein "Blooming" der sehr hellen Objekte, z.B. Blitze", in angrenzende dunkle Bereiche entfällt. Insgesamt bietet der A90J ein überragend scharfes, aber stets angenehmes und natürliches Bild.

Bild DVB-S2, Tuner - Nachrichten, Talk-Shows, Dokumentationen

Auch hier überzeugt der Sony durch sein sehr detailscharfes, kontraststarkes und lebendig wirkendes Bild. Die Farbgebung erweist sich als intensiv, aber nicht übertrieben. Typisch für Sony-TVs gerade des Jahrgangs 2021 ist das hervorragende Upscaling der niedriger auflösenden Inhalte, nahezu ohne Scaling-Rauschen oder Unschärfen. Zu loben ist ferner die ausgezeichnete Bewegungswiedergabe und hohe Bewegungsschärfe. Das gilt selbst dann, wenn man die Zwischenbildberechnung Motionflow nicht verwendet. Auch flinke Handbewegungen werden hier anstandslos umgesetzt. Das gesamte Bild erscheint sehr plastisch, die dreidimensionale Wirkung fällt auf den ersten Blick auf. Insgesamt ist lediglich sehr leichtes Rauschen vom Panel erkennbar - aber nur dann, wenn man sehr nah vor dem TV steht. Ebenfalls nur selten erkennen wir leichtes Farbrauschen, je nach Qualität der Produktion ist dies mal stärker, mal nahezu gar nicht ausgeprägt. Pluspunkt für den Sony ist noch die saubere Abbildung von Schriften. Insgesamt offeriert er ein stabiles, durchweg angenehmes Bild, das besonders durch Kontrast und Plastizität überzeugen kann.

Klang

Auch akustisch bietet der Sony verschiedene Modi

Regelbarer Raumklang-Effekt

Wie wir es von Sonys OLED-TVs eigentlich schon seit der ersten Generation her kennen, ist der Klang dank der ausgeklügelten "Acoustic Surface" Technologie überragend. Besonders überzeugt uns immer wieder das überraschend hohe Maß an dichter Räumlichkeit. Das ist komplett atypisch selbst für sonst gute Lautsprecher-Systeme, die in einem TV eingebaut sind. Aber auch, dass es einige Bass-Ansätze im Klangbild gibt, erstaunt. So kann man das Soundsystem des A90J ohne Übertreibung als "komplett" bezeichnen. Dolby Atmos wird natürlich auch unterstützt, und selbst bei Atmos-Material schafft es der Sony recht ordentlich, eine akustische Plastizität zu entwickeln, die man von TV-Lautsprechersystemen kaum kennt. Die maximal erzielbaren Pegel geben auch keinen Anlass zur Kritik. Tonal agiert der A90J angenehm ruhig und gelassen, keine unschönen Spitzen, nichts Harsches oder Metallisches.

Erstes Fazit

Zugegeben, der A90J im beliebten 65 Zoll-Format ist alles andere als ein Schnäppchen. Das möchte der äußerst elegante und hochwertige 4K OLED-TV aber auch gar nicht sein. Vielmehr ist es seine Mission, die Aufgabe als 360 Grad-Entertainer im Wohnzimmer visuell und akustisch exzellent zu erfüllen, und das gelingt vorzüglich.

Preview: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 14. Mai 2021

Anzeige

Tags: OLED TV