VIDEO: High-End kompakt - die vollaktiven nuPro X-4000 RC mit X-Room Calibration von Nubert

Anlässlich der aktuellen Cashback-Aktion sehen wir uns im Video die überaus flexiblen und überdurchschnittlich klangstarken Kompaktlautsprecher der nuPro X RC-Serie von Nubert nochmal genauer an. Beeindruckende Bässe mit einer unteren Grenzfrequenz von erstaunlichen 30 Hz (-3 dB) sind hier möglich und dank der X-Room Calibration gelingt auch in schwierigen Räumlichkeiten ein kraftvoller und präziser Tieftonbereich. In Kombination mit der volldigitalen Signalverarbeitung liefern die nuPro X-4000 RC echten High-End Sound in jeder Situation und eignen sich als HiFi- und Heimkino-Lautsprecher, als Multimedia-Boxen und bei der Studioproduktion. Die vielseitige Anschlusssektion umfasst neben konventionellen Schnittstellen auch XLR/AES, HDMI und USB (Typ B für Direktanschluss PC/Mac). Bluetooth inklusive aptX HD und AAC ist ebenfalls an Bord, außerdem sind die Lautsprecher kompatibel mit Nubert X-Connect und arbeiten z.B. mit dem nuConnect ampX und den nuSub-Modellen kompromisslos zusammen. Ausführliche Informationen in Textform auch in unserem Testbericht!

Text/Video: Philipp Kind

Datum: 18.06.2022

Tags: Aktivlautsprecher