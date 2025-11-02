Teufel Headphone Weekend, Teil 2 - Cage Pro und Real Blue NC3: Einer für Gamer und einer für alles

Heute, am zweiten Tag unseres Teufel Headphone Weekends, stellen wir zwei völlig unterschiedliche Over-Ear-Kopfhörer vor, die eines gemeinsam haben: Maximale Leistung zum fairen Preis. Passionierte Gamer dürften sich vom durchdachten, robusten, reichhaltig ausgestatteten Cage Pro abgeholt fühlen, wer einen performanten Over-Ear-Kopfhörer für jede Alltagssituation sucht, wird sich für den Real Blue NC 3 begeistern. Nun sollten erst einmal alle Gamer und die, die zum Gamer werden wollen, die Ohren spitzen beziehungsweise die Augen auf den Text fokussieren: Wir präsentieren zuerst den Cage Pro und setzen anschließend mit dem Real Blue NC 3 fort.

Teufel Cage Pro

Der Teufel Cage Pro, gerade (Stand 28. Oktober 2025) für schmale 149,99 EUR zu haben, glänzt mit Unterstützung von DTS Headphone:X v2 für virtuellen 7.1 Sound. Er überzeugt ebenso durch hoch entwickelter Wireless-Technologie, einen kraftvollem, mitreißendem Klang, einer hochklassigen Sprachübertragung und mit maximalem Tragekomfort. Damit eignet er sich perfekt auch für lange Gaming-Sessions. Online mit anderen Spielern die Nacht durchzocken? Der nächste Tag beginnt zwar dann eher träge, aber die Gaming-Night mit dem Teufel Cage Pro bleibt in bester Erinnerung.

Enorm hoher Tragekomfort

Denn man zockt auf maximaler Bequemlichkeitsstufe, dank besonders üppiger Ohrpolster, die auch für Brillenträger bestens geeignet sind und Außengeräusche ausgezeichnet abschirmen. Ein Belüftungssystem in den Ohrmuscheln verhindert Hitzestau und somit "heiße Ohren". Und, nicht zu vergessen: Der enorm leistungsstarke, interne Akku liefert Energie für bis zu 68 Stunden Gaming pur, wählt man die Verbindung mittels Bluetooth AAC, sind es sogar 88 Stunden!

Mit LED-Beleuchtung

Merkmale des robust verarbeiteten Cage Pro im typischen Teufel Design umfassen die nahezu latenzfreie Signalübertragung sowie eine hochpräzise Ortung von Geräuschen im virtuellen 3D-Raum. Auch liefert Teufel, was Gamer lieben dürften, stylische Multicolor-LED-Arrays mit. Damit man stets über alles informiert ist, gibt es LED-Status-Anzeigen für Ladezustand und die verschiedenen Betriebsarten.

Mit 40 mm Linear-HD-Treibern

Für fesselnden Sound sorgen 40-mm-Linear-HD-Treiber, die eine enorme Dynamik entfachen und auch dann Reserven haben, wenn es richtig rund geht im Action-Game. Dialogszenen werden exzellent gemeistert dank der akkuraten, klaren Sprachwiedergabe. Und eine enorme Weitläufigkeit steigert den Eindruck, mitten im Game zu sein.

Mitgeliefertes USB-Dongle

Das Headset lässt sich per Bluetooth verbinden, für geringe Latenz packt Teufel zusätzlich ein USB-Dongle für PC, Playstation 4 und Playstation 5 mit dazu. Die Lautstärke lässt sich über das stufenlose Lautstärkerad einstellen, auch ein dedizierter Stummschalter fürs Mikrofon fehlt nicht. Die Multifunktionstaste managt ab Werk die Helligkeit der LED-Beleuchtung, im kompatiblen Teufel Audio Center am PC kann man das Bedienelement aber ebenso mit einer eigenen Wunschfunktion belegen.

Teufel Audio Center läuft auf dem PC (unter Windows 10/11)

Apropos Teufel Audio Center: Dort finden sich zahlreiche weitere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel das bereits erwähnte DTS Headphone:X v2, Equalizer- sowie Surround Sound-Einstellungen.

Mit hochwertigem Mikrofon

Wichtig bei einem Headset ist natürlich auch, dass die Kommunikation mit anderen glasklar und höchst verständlich erfolgen kann. Der Cage Pro setzt auf beste Sprachverständlichkeit mittels eines gerichteten HD-Kondensator-Mikrofons, zertifiziert von TeamSpeak. Das Mikrofon ist abnehmbar und hält magnetisch.

Das Headset zusammen mit dem mitgelieferten Zubehör

Der Cage Pro ist über den den bereits erwähnten USB-Adapter kompatibel für eine besonders schnelle Übertragung mit PC, Mac, Playstation, überdies mit jedem Bluetooth-Wiedergabegerät wie Smartphones, Tablets (iOS/Abdroid) oder Laptops.

Perfekt fürs fesselnde Gaming

Insgesamt präsentiert sich der Cage Pro als durchdachtes Produkt für High Performance Gaming: Es fehlt weder an Klangstärke, noch an Sprachverständlichkeit, die Ausstattung ist üppig, das Handling einfach und der Tragekomfort ultrahoch. Da kann die nächste XXL-Gamingsession kommen.

Teufel Real Blue NC 3

In drei eleganten Farben erhältlich

Aktuell (Stand 28. Oktober 2025) ist der Teufel Real Blue NC 3 Bluetooth-Overear-Kopfhörer mit ANC und Transparenzmodus sowie der Steuerung über die Teufel Go-App für exakt 199,99 EUR zu bekommen. Bei der neuesten Generation der äußerst beliebten und erfolgreichen Modellserie haben die Berliner Soundexperten verschiedene Optimierungen vorgenommen. Die aktive, hybride Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus (hier hört man trotz Headphone auf dem Kopf zum Beispiel wichtige Durchsagen am Flughafen oder Bahnhof) wurden weiter verbessert.

Lieferumfang

Das zeigt auch unser Test des attraktiven Over-Ear-Kopfhörers: Aktiviert man die aktive Geräuschunterdrückung, hat man quasi völlig seine Ruhe. Rauschen gibt es praktisch nicht, und ganz gleich, ob man Filme anhört, einem Hörbuch lauscht oder die Lieblings-Musikplaylist abspielt: Der Klang ist immer transparent, kraftvoll und frisch. Auch hier nehmen weder ANC noch der Transparenzmodus negativen Einfluss auf die richtig gute Akustik des Real Blue NC 3. Für das angesprochene intensive Klangerlebnis sorgen 40 mm messende Linear-HD-Treibereinheiten, die über eine berlüftete Rückraumkammer verfügen.

Mit Bluetooth 5.3

Bluetooth ist in der modernen Version 5.3 an Bord, inklusive AAC und der Möglichkeit, den Ton zum Video (wenn z.B. ein Film auf dem verbundenen Tablet läuft) lippensynchron wahrzunehmen.

Schlankes, schickes Design

Die maximale Bluetooth-Reichweite liegt bei enormen 20 Metern, und "enorm" ist auch das Stichwort für die Akkulaufzeit: Bis zu 98 Stunden ohne und bis zu 59 Stunden mit ANC sind imposant, das freut den "Frequent Traveller" ebenso wie den Auflade-Muffel, der trotz mehrmaligem Vergessen der Energiezufuhr zum Real Blue NC 3 noch genug "Saft" für den Hin- und Rückweg zur Arbeit hat.

Hoher Tragekomfort

Zudem beeindruckt der enorme Tragekomfort - die sehr gut gepolsterten Ohrmuscheln und das bequeme Kopfband sorgen zusammen mit der präzisen Einstellmöglichkeit auf die Kopfgröße des Trägers für den richtigen Sitz: Fest genug, dass man nicht denkt, der Kopfhörer kippt vom Kopf, zugleich aber entsteht nie unangenehmer Druck. Die Ohrmuschel-Polsterung ist zudem nicht zu schweißtreibend.

Natürlich kann man mit dem Teufel Real Blue NC 3 telefonieren, und das stets in bester Qualität: Das im Haus entwickelte "Dynamore Call" System sowie ENC-Mikrofone mit Mute-Funktion bieten selbst dann eine hohe Verständlichkeit, wenn es windig zugeht.

Hochwertige Verarbeitung

Ohrmuschel außen

Mittels der Teufel Go App hat man immer komfortabel alles im Blick. Man kann zwischen den unterschiedlichen Betriebsarten wählen (ANC-Modus, Transparenz-Modus, Konversations-Modus), sieht, wieviel Akkulaufzeit noch vorhanden ist und kann aus verschiedenen DSP-Programmen für eine akustische Anpassung das Gewünschte aussuchen. Zudem ist es möglich, selbst einen Klang-Modus zu definieren.

Teufel Go App

Neben dem Transparenz- und dem ANC-Modus ist auch noch der Konversationsmodus vorhanden

Zahlreiche Sound-Modi

Neben der Steuerungsmöglichkeit über die Teufel Go-App finden sich am Real Blue NC 3 auch praktische Hardkeys für eine einfache Bedienung.

Hardkeys an den Ohrmuscheln

Der Teufel-spezifische Joystick für die Wiedergabesteuerung wäre hier insbesondere zu erwähnen. Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen eine Auto-Pairing-Funktion, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair, zudem ist eine Schnellladefunktion integriert.

Im Case

Das hochwertige Case von außen

Bilanzierend präsentiert sich der Teufel Real Blue NC 3 als echtes Universaltalent und als idealer Begleiter für alle Lebenssituationen. Zuhause, unterwegs, auf Reisen, im Flugzeug oder im Zug garantiert er vollen Hörspaß bei allem Quellmaterial. Ganz gleich, ob Musik, Hörbücher oder Filme, mit seiner authentischen, kräftigen sowie dynamischen Wiedergabe handhabt er alles mit Bravour. Und dank der enorm langen Akkulaufzeit ist man besonders flexibel hinsichtlich der Nutzung des sauber verarbeiteten Over-Ear-Kopfhörers. Im Lieferumfang enthalten ist darüber hinaus ein sauber verarbeitetes und schickes Case, in dem der Kopfhörer, Platz sparend zusammengefaltet, bequem untergebracht wird.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel, Carsten Rampacher (App-Screenshots)

Datum: 02. November 2025