TEST: Wilson Benesch Discovery 3zero - sensationeller 2,5-Wege-Lautsprecher mit fest integriertem Stand für 25.000 EUR

Für zugegebenermaßen nicht unbeträchtliche 24.990 Euro Paarpreis gibt es den Luxus-Lautsprecher Wilson Benesch Discovery 3zero aus der Fibonacci-Serie. Es handelt sich um einen 2,5 Wege-Schallwandler mit jeder Menge Hightech-Merkmalen, die auch versierte Anwender neugierig machen. Mittlerweile ist die dritte Wilson Benesch Discovery-Generation am Start, die erste feierte im Jahr 2002 ihre Premiere.

Das aktuelle Modell ist der ersten Variante nicht unähnlich, da auf ähnliche konstruktive Merkmale gesetzt wird. Der Fibonacci-Hochtöner plus ein hochentwickeltes Tactic 3.0-Mitteltonchassis wird durch ein spezielles Isobaric Drive System, das direkt auf der Unterseite des Lautsprechers in der vertikalen Ebene sitzt, für den Bassbereich ergänzt. Weil sich sämtliche Treiberkonstruktionen lediglich ein paar Zentimenter voneinander entfernt befinden, ist ein nahezu perfektes Timing gegeben, und der Anwender nimmt sämtliche Klanganteile am Hörplatz als zeitrichtig wahr.

Beim Wilson Benesch Discovery 3zero ist der Standfuß direkt integriert, da unter dem Lautsprecher die spezielle Chassisanordnung für den Bassbereich untergebracht ist.

Wenden wir uns nun der Technik genauer zu.

Hochtöner

Als Hochtöner fungiert, wie bereits erwähnt, ein 25 mm Fibonacci Hybrid Seiden-Kohlefaser-Hochtöner für extreme Impulstreue und seidige Höhen.

Mitteltöner

Der Mitteltöner misst 170 mm, es handelt sich um einen Wilson Benesch Tactic 3.0-Treiber. Für den Bassbereich zuständig ist ein isobarisches Antriebssystem (zwei identische Lautsprechertreiber sind hintereinander angeordnet) auf der Unterseite des Lautsprechers, das aus zwei Wilson Benesch Tactic-Treibern mit jeweils 170 mm besteht. Sie sind in Clamshell-Formation montiert.

Spezielles, Wilson Benesch-exklusives, doppelt bestücktes Basstreiber-System auf der Unterseite

Kommen wir zur verwendeten Frequenzweichen-Technologie:

Mitteltöner Erster Ordnung, 5kHz Tiefpassfilter

Hochtöner Zweiter Ordnung, 5kHz Hochpassfilter

Isobaric Drive System Tiefpassfilter erster Ordnung, 500Hz

Durch die aufwändige Abstimmung der Frequenzweiche ist sichergestellt, dass jeder Treiber exakt den für ihn optimalen Frequenzbereich abdeckt, zugleich aber wird garantiert, dass insgesamt ein nahtloses, homogenes Klangbild entsteht, mit passenden Übergängen zwischen den einzelnen Frequenzspektren.

Voller Hightech steckt auch das Gehäuse.

Der Discovery 3zero verfügt über eine Poly-Alloy-Gesamtkonstruktion und besitzt ein "A.C.T. 3zero" Monocoque. Die Abkürzung steht für 'Advanced Composite Technology'. Gemeint sind hiermit die Verbundwerkstoff-Technologien, die für die Marke Wilson Benesch von Anfang an den wichtigsten Bestandteil der firmeneigenen DNA darstellten. Die Abkürzung A.C.T. wurde erstmals 1991 für den ersten Lautsprecher des Unternehmens, den A.C.T. One, verwendet. Das in dieser Generation eingesetzte Biokomposit-Monocoque A.C.T. 3zero besteht aus natürlichen, erneuerbaren Bestandteilen, zudem verfügt es über viskoelastische Oberflächen. Wilson Benesch ersetzt beinahe alle bisher verwendeten Materialien, die noch aus petrochemischen Quellen stammten, durch Stoffe aus nachhaltigen Quellen.

Absolutes Hightech-Gehäuse

Das aktuelle Monocoque konnte sowohl in Bezug auf die Dämpfung als auch auf die Steifheit weiter perfektioniert werden, sodass die neuen, verbesserten Antriebstechnologien nahezu frei von störenden akustischen Verfärbungen sind, die von einem unzureichend konstruierten Gehäuse und/oder unbefriedigender Materialqualität stammen können.

Weitere Merkmale umfassen 13 mm messende Stahlverankerungen an der vertikalen Achse und ein spezielles Gehäuse für den Mitteltöner mit einem kurzen, externen Port (Reflex Port). Der fein auflösende Hochtöner sitzt ebenfalls in einem aufwändig abgedichteten eigenen Gehäuse, sodass er perfekt seiner Arbeit nachgehen kann - ohne externe Beeinflussungen. Unterm Gehäuse sitzt, wie mehrfach erwähnt, die isobarische Konstruktion mit doppelter Membranbestückung für den Bassbereich, inklusive abgestimmter Reflexöffnung (lange Außenöffnung).

Der Discovery 3zero ist als 2,5-Wege-Modell mit integriertem Stand konzipiert und bringt eine nominale Impedanz von 6 Ohm mit, wobei 4 Ohm laut Hersteller den Minimalwert darstellen. Die Empfindlichkeit beträgt 89 dB (1 Meter auf Achse, 2,83V), und der Frequenzgang reicht von 38 Hz bis 30 kHz bei +/- 2dB. Der Lautsprecher ist 1.187 mm hoch und 187 mm breit, die breiteste Stelle des Fußes liegt bei 394 mm. Die Tiefe der Konstruktion beträgt 408 mm. Das hohe Gewicht von 35,5 kg pro Box erklärt sich auch daraus, dass der Ständer direkt integriert wurde.

Der kompakte Wilson Benesch Discovery 3zero Lautsprecher ist in vielen verschiedenen Farbausführungen lieferbar:

Burr Walnut

Ebonisiertes Walnussholz

Walnuss

Aventador Blue Aegir

Huracan Verde

Mugello Grigio Ferro

Senna Volcanic Orange

Senna Volcanic Red

Belladonna Phantom Purple

Enzo Red

Ettore Blue

Silverstone Silver

Verarbeitung

Überragende Materialqualität

Sicht von oben

Fußkonstruktion am Ständer

Formschöne Konstruktion

Die Lautsprecherkabel-Anschlussterminals sind unten am Ständer integriert

Der Lautsprecher verfügt über optisch perfekt passende, fest integrierte Ständer, die ebenso extrem hochwertig wie die Boxen selbst erscheinen. Die Lautsprecherkabel-Anschlussterminals sind unten auf der Rückseite in die Ständer integriert. Insgesamt hat die Discovery 3zero ein unverwechselbares, technokratisches Design.

Der Mitteltöner ist mit sichtbaren Schrauben befestigt

Material im Detail

Das Mittelton-Chassis ist mit sichtbaren Schrauben an der Schallwand befestigt, beim Tweeter erfolgt die Befestigung hingegen ohne sichtbare Schrauben. Edle Elemente lassen sich am Lautsprecher sofort finden. So stoßen wir bei unserer Ausführung auf Sichtcarbon an den Seiten, mit Klarlack überzogen, und notieren eine perfekte Materialqualität. Die Passungen präsentieren sich überall als extrem gleichmäßig, perfekte Übergänge sollten in diesen Preisregionen aber auch selbstverständlich sein.

