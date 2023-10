TEST: Violectric DHA V226 - High-End-Kopfhörerverstärker mit DAC für alle Kopfhörertypen?

Der exklusive Kopfhörerverstärker DHA V226 aus dem Hause Violectric ist bereits seit Ende 2021 auf den Markt, hat aber an Relevanz kaum eingebüßt. Mit hochauflösender D/A-Wandlung und moderner, praxisgerechter Anschlussbestückung präsentiert er sich als hochwertige Kompaktlösung für alle anspruchsvollen HiFi-Aufgaben, die in dieser Kategorie anfallen. Neben analogen Eingängen nimmt die Komponente auch digitale Audiosignale über USB-C entgegen und gibt das gewandelte Signal an symmetrische oder unsymmetrische Kopfhörer aus. Ein besonderes Merkmal sind die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Kopfhörer-Typen, von hochohmigen Modellen über niederohmige Varianten bis hin zu Magnetostaten. Zusätzlich kann er auch als Schaltzentrale dienen und verfügt über analoge Cinch-Ausgänge. Handwerklich gefertigt am Bodensee erwarten wir auch eine exzellente Material- und Verarbeitungsqualität. Der Violectric DHA V226 ist für 1.399 Euro erhältlich.

Verarbeitung und Anschlüsse

Violectric DHA V226

Groß dimensioniert: Der Lautstärkeregler

Detailverarbeitung, Ansicht von oben

Seitliche Ansicht der massiven Frontblende

Standfuß

Anzeige



Ansicht Unterseite

Zweifellos ist der DHA V226 Familienmitglied des hochwertigen Violectric-Portfolios. Das legt bereits das unverkennbare Design des Kopfhörerverstärkers offen. Links befindet sich der große Lautstärkedrehregler aus Vollaluminium, der mit seinen 38mm Durchmesser ca. ein Drittel der Geräte-Front einnimmt. Er ist aus Metall gefertigt, fasst sich absolut wertig an und weist auch eine praktisch perfekte Führung auf. Die Rasterung erleichtert das Einstellen des gewünschten Pegels. Die Frontblende besteht ebenfalls aus Aluminium und weist eine recht massive Wandstärke auf. Der rechte Bereich wird zum großen Teil von den drei integrierten Kopfhörerausgängen eingenommen. Hier befindet sich ein 6,3mm-Klinkenanschluss, mittig ein 4-Pin-XLR- und rechts ein Pentaconn-Anschluss. Darüber gibt es mit einem Input- und Output-Kippschalter mit drei Positionen weitere Bedienelemente. Oberhalt der sauber integrierten Schalter zeigen Status-LEDs den aktuell gewählten Eingang und Ausgang an. Ganz rechts ist der Power-Button zu finden. Die sichtbare Torx-Verschraubung in Silber setzt einen optischen Kontrast zur schwarzen Oberfläche, die sowohl die Alufront als auch das übrige Metallgehäuse ziert.

Oberer und unterer Gehäuseteil fassen sich ebenfalls wertig und massiv an, die Übergänge sind allesamt sauber, lediglich hin zur rückseitigen Blende ist die Kante nicht völlig plan. Elegant wirken auch die groß dimensionierten Standfüße mit Zierchrom-Umrandung und Moosgummi-Basis.

Der DHA V226 von oben

Blick von hinten nach vorne zur Frontblende

Seitliche Ansicht

Anzeige



Rückseite

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

An der Rückseite befinden sich die akkurat integrierten und vergoldeten Cinch-Schnittstellen, drei Paar an der Zahl. Es gibt zwei analoge Eingänge und den bereits erwähnten analogen Ausgang. Am Ausgang kann man noch mit einem Schalter Einstellungen vornehmen. Will man das Eingangssignal unbeeinflusst weitergeben, ist "PRE" die richtige Einstellung. Die Lautstärkeregelung des DHA V226 bleibt dann außen vor. Bei einem Anschluss an eine Endstufe oder an Aktivlautsprecher wählt man die Einstellung "POST". So durchläuft das Signal die Lautstärkeregelung, bevor es am Line-Out anliegt. PRE und POST entsprechen also den häufig verwendeten Bezeichnungen Fixed und Variable. Mit den "R PRE-GAIN L" Schaltern kann man eine zusätzliche Verstärkung oder Dämpfung einstellen. Zur Verfügung stehen -18, -6, +6, +18 dB. Das erlaubt eine Anpassung an praktisch jeden Kopfhörer.

Außerdem steht mit USB-C ein Eingang für digitale Audiosignale zur Verfügung. Es werden hochauflösende Signale mit bis zu 384kHz/32-Bit und auch DSD256 akzeptiert.

Anzeige



Wandlung und technische Ausstattung

Schnittstellen, Schalter und Status-LEDs

Im DHA V226 sitzt die Wandlereinheit von Cirrus Logic mit der Bezeichnung CS43131. Neben der Verarbeitung der genannten PCM-Signale mit bis zu 384kHz/32-Bit und DSD 256 zeichnet die Komponente ein großer Dynamikbereich von typisch 130dB und geringe Verzerrungen von -115dB aus.

Anschlussmöglichkeiten werden per 4-Pol-XLR, Pentaconn und 6,3mm Klinke geboten. Es stehen also ein unsymmetrisches und zwei symmetrische Formate zur Auswahl. Für echten symmetrischen Betrieb verfügt der DHA V226 über vier Endstufen. Damit stellt der Kopfhörerverstärker bereits eine hohe Kompatibilität zu verschiedenen Kopfhörertypen bereit. Abseits von Anschlussformat und Signalsymmetrie bietet dann die im vorherigen Absatz beschriebene Pre-Gain-Schaltung eine zusätzliche Anpassung des Pegels an das eigene Kopfhörermodell.

Hochohmige Kopfhörer können dank der hohen Ausgangsspannung von über 24 Veff problemlos betrieben werden und die großzügige Ausgangsleistung von bis zu 3.500 mW treibt auch niedrige Impedanzen und Magnetostaten optimal an.

Knotenpunkt der HiFi-Kette

Groß dimensionierter Lautstärkeregler, dahinter sitzt das Alps RK 27 Poti

Nicht nur als Kopfhörerverstärker stellt sich der Violectric DHA V226 vor, sondern wird mit den insgesamt drei Paar Cinch-Schnittstellen zur Schaltzentrale. Das gewandelte Audiosignal kann an Endstufen oder Aktivlautsprecher geleitet werden. Die Lautstärkeregelung kann je nach Betriebsmodus in den Signalweg eingebunden oder davon ausgeschlossen werden. Der analoge Eingang ermöglicht die Zuspielung von weiteren externen Quellen, das Eingangssignal profitiert dann von der hochwertigen Verstärkung der Violectric-Komponente. Der DHA V226 verwendet ein Alps RK 27 Poti.

Klangeindrücke in der Praxis sowie das Test-Fazit lesen Sie auf Seite 2!

