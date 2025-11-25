TEST: Perlisten Audio A2s Multifunktionslautsprecher und R8s Aktivsubwoofer - akustisch starkes "Dreamteam"?

Perlisten Audio, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg, kann mittlerweile eine richtige Erfolgsgeschichte für die leistungsstarken Lautsprecher des Hauses verbuchen. Stark im Mehrkanalverbund, aber ebenso überzeugend im Stereobetrieb, werden hier technisch hochentwickelte Lösungen angeboten. Nachdem man mit der S- und der R-Serie bereits vorgelegt hatte, gibt es seit kurzem die Einsteiger-Seriie A.

A3m

Wir haben aus der Perlisten Audio A-Serie bereits den großen Regallautsprecher A3m ausführlich getestet, mit einem sehr erfreulichen Ergebnis. Nun haben wir ein etwas ungewöhnliches,, aber nicht minder reizvolles Set von Perlisten Audio, in dem diesmal der Multifunktionslautsprecher A2s zum Einsatz kommt. Er eignet sich exzellent für die Wand- und Deckenmontage, kann sehr gut als Effektlautsprecher im Mehrkanal-Setup verwendet werden - aber natürlich auch, wie in unserem Test, als 2.1 Konfiguration. Tatkräftige Unterstützung im Bassbereich bekommen die beiden pro Stück 995 EUR kostenden A2s vom Perlisten Audio R8s Aktivsubwoofer mit App-Steuerung (1.495 EUR), sodass wir über einen gesamten Ensemble-Preis von 3.485 EUR sprechen.

Perlisten Audio A2s

A2s aus seitlicher Perspektive

Logo

Der A2s ist, wie wir es von Perlisten Audio kennen, akkurat verarbeitet und tritt äußerst robust auf. Das Design ist bewusst so gehalten, dass Technologie und robuste Merkmale wie die sechs Schrauben, mit denen die Schallwand am Gehäuse sitzt, zu erkennen sind.

Hochtöner mit Waveguide

Anzeige

Tief-/Mitteltonchassis

Auffällig ist der große Waveguide rund um den 35 mm messenden Hochtöner mit Tätern-Kunstseide-Membran. Für den Tief- und Mitteltonbereich zuständig ist ein 215 mm messendes Chassis mit Carbonfiber-Membran. Die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit 86,8 dB (2,83 V, 1 m) an, und die Nominalimpedanz liegt bei 6 Ohm (Minimalimpedanz 4,5 Ohm).

Vorrichtung für die Befestigung an der Wand

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Der Freequenzgang reich bei -6 dB von 59 Hz bis 30 kHz und bei -10 dB von 47 Hz bis 33 kHz. Perlisten Audio rät zu Verstärkerleistungen zwischen 50 und 200 Watt pro Kanal. Mit eine Höhe von 450 mm, einer Breite von 280 mm und einer Tiefe von 221 mm ist der Lautsprecher kompakt gehalten und findet beinahe überall seinen Platz.

Perlisten Audio R8s

Perlisten Audio R8s

Anzeige



Saubere Verarbeitung

Der sehr sauber verarbeitete R8s ist der kompakteste aktive Basslautsprecher aus der US-Manufaktur. Wahlweise gibt es ihn in Satin Black, wie bei unserem Testgerät, ober in Satin White - was auch sehr elegant aussieht. Im Inneren kommt Technologie zum Einsatz, die von den Flaggschiff-Subwoofern der Perlisten Audio D-Baureihe übernommen wurde.

Basstreiber

Die 8 Zoll (20,32 cm) Glasfaser-Verbundmembran ist enorm leicht, aber zugleich sehr belastbar. - eine exzellente Mischung für enorme Impiulstreue und hohe Pegelfestigkeit. Ein massives Magnetsystem, mehrlagige Nomex-Zentrierspinnen und ein leichter, belastbarer Schwingspuledraht aus Aluminium untermauern den Eindruck kompromissloser Hochwertigkeit. Mittels aufwändiger Computersimultation und dem Einsatz des Klippel Laser-Messsystems wurde von den Perlisten-Ingenieuren die beste Kombination an streng selektierten Komponeten vorgenommen. Damit das Chassis auch massive Kraft angeliefert bekommt, setzt Perlisten Audio auf einen 500 Watt-Digitalverstärker mit hoher Effizienz. Damit die ganze Kraft stets kontrolliert und kultiviert zum Ausdruck kommt, vervollständigen ein 48-Bit-Hochleistungs-DSP von Texas Instruments und ein 32-Bit ARM-M4-Cortex-Prozessor die Ausstattung. Durch die hohe Präzision von DSP und Hauptprozessor kann garantiert werden, dass die akustische Abbildung stets authentisch und klar herauskommt.

Display oben auf dem Subwoofer

Alle Subwoofer der R-Serie verfügen zudem über ein 2,4-Zoll-LCD-Touchscreen-Display und die Möglichkeit, praktisch sämtliche Einstellungen, auch in erweiterter Form, über die passende App zu steuern. Zu den erweiterten Einstelloptionen gehärt auch ein parametrischer 10-Band-EQ mit drei Presets für den Anwender. So kann man sich dann beispielsweise eine unterschiedliche Konfiguration für Musik und Filmton machen und diese Settings jeweils getrennt abspeichern und bequem aufrufen. Anschlussseitig finden sich XLR- und Cinch-Buchsen auf der Rückseite, die Cinch-Buchsen sind sehr hochwertig ausgeführt.

Anzeige



Subwoofer-Rückseite

XLR- und Cinchanschlüsse

Der Frequenzgang bei unterschiedlichen EQ-Kurven: THX EQ 20 Hz bis 65 Hz (-6 dB), 16 Hz bis 330 Hz (-10 dB), Boost (Großer Raum) 16 Hz bis 265 Hz (-6 dB), 14 Hz bis 330 Hz (-10 dB), Cut (kleiner Raum): 25 Hz bis 265 Hz (-6 dB), 19 Hz bis 330 Hz (-10 dB). Kommen wir auf der zweiten Seite nun zur App und zum Klang des gesamten Systems

Anzeige

