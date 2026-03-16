TEST: Panasonic SC-BMAX30 - transportabler Party-Lautsprecher mit 320 Watt RMS-Leistung für 449 EUR

Auch Panasonic möchte sein Stück vom Kuchen des boomenden Marktsegments der Partylautsprecher mit Bluetooth abhaben und schickt den brandneuen SC-BMAX30 ins Rennen - und in unsere Redaktion. Schon ab diesem Monat soll er für 449 EUR direkt bei Panasonic, Amazon und im Fachhandel erhältlich sein.

Bei unserem Testkandidaten handelt es sich um einen mittelgroßen bis großen Partylautsprecher inklusive Beleuchtungsoptionen und integriertem Akku mit bis zu 14 Stunden Laufzeit. Der SC-BMAX30 tritt dank 320 Watt RMS-Leistung schon auf dem Papier souverän auf und ist derzeit das größte Modell der neuen Partylautsprecher-Generation von Panasonic. Er ist bestückt mit 2 x 18 cm Tieftönern und mit zwei 6,3 cm messenden Hoch-/Mitteltonchassis. Zusätzlich verfügt über eine großzügig bemessenen Bassreflexöffnung, die den Wirkungsgrad bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen erhöht.

Für eine Ressourcen schonende Verbindung zum Smartphone verfügt der SC-BMAX30 über Bluetooth in der Variante 5.3. Ebenfalls unterstützt wird Bluetooth Multipoint, das bedeutet, dass gleichzeitig die Verbindung mit zwei kompatiblen Geräten möglich ist. Mittels der verschiedenen Eingänge auf der Rückseite lassen sich Instrumente oder auch Mikrofone problemlos anschließen.

Dank einer kabellosen Reihenschaltung können zwei SC-BMAX30 kabellos miteinander kommunizieren und liefern im Stereo-Modus einen noch dynamischeren Klang. Ebenfalls ist es möglich, mehrere BMAX30 bespielsweise im Rahmen einer Party miteinander zu verbinden –

Schauen wir uns den Stimmungsmacher der traditionsreichen Marke einmal genauer an.

Zahlreiche Beleuchtungsoptionen gehören beim SC-BMAX30 dazu

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der SC-BMAX30 über zahlreiche Beleuchtungsoptionen. Die dazugehörigen Lichtelemente befinden sich hinter dem Metallgitter auf der Frontpartie des Partymachers. Insgesamt stehen dem Nutzer sieben leuchtende Farben, drei unterschiedliche Lichtmuster sowie acht Stroboskop-Effekte zur Auswahl. Die Beleuchtung kann selbstverständlich auch komplett abgeschaltet werden.

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Die Geräteoberseite des SC-BMAX30

Wenden wir uns nun der Bedienung des Partylautsprechers zu. Hierfür befindet sich auf der Geräteoberseite ein praxisgerechtes Arrangement Reglern und Knöpfen. Wir möchten unsere Erläuterungen mit den Bedienelementen im linken Teil beginnen. Der erste Knopf ist für die Eingangswahl zuständig. Leuchtet er in dunkelblauer Farbe, ist eine Bluetooth-Verbindung aktiv. Ozeangrün signalisiert dem Anwender, dass der USB-Eingang gewählt wurde, und der Farbton Grasgrün zeigt an, dass der AUX-Eingang verwendet wird. Eine Etage tiefer befindet sich der "ECHO"-Button, mit der sich die Mikrofonechostärke sowie der Broadcast-Modus aktivieren lassen.

Im Mittelteil der Oberseite ist ein Drehregler für die Einstellung der Lautstärke. Er ist während der Bedienung ebenfalls beleuchtet und besitzt eine Rasterung, wodurch er sich gut dosieren lässt.

Im rechten Teil der Bedienzentrale kommt der Bluetooth-Button zu den Bedienelementen hinzu, mit dem wir den Pairing-Modus starten und Bluetooth als Quelle auswählen können. Darunter befindet sich eine LED-Leiste, die über den Akkustand des Partylautsprechers informiert. Die Anzeige zeigt entweder 20, 40, 60, 80 oder 100 % an. Noch eine Etage tiefer stoßen wir auf den On/Off Button, mit dem wir den SC-BMAX30 ein- sowie ausschalten können.

Kommen wir nun zu den gleichförmigen, rechteckigen Bedienelementen im unteren Teil der Oberseite. Hier finden wir Taster für die grundlegende Wiedergabesteuerung wie z.B. Play/Pause sowie Bedienelemente für ein Skippen von Musiktiteln. Mittels des "Bass"-Knopfes, der sich mittig befindet, können wir einen Extrabass-Effekt aktiveren. Wird dieser verwendet, wird die Bassintensität tatsächlich deutlich voluminöser und kräftiger. Abschließend folgen drei DJ-Funktionsauswahltasten, mit denen sich Effekte während der Musikwiedergabe einfügen lassen. Bei "DJ1" erklingt ein klatschendes Publikum, bei "DJ2" ertönt eine Fanfare. Bei "DJ3" vernehmen wir DJ-Scratching sowie harte Bässe.

Sehr gut gefällt uns die Tatsache, das alle Bedienelemente beleuchtet sind. Somit lässt sich der SC-BMAX30 auch in der Dunkelheit problemlos handhaben. Die Taster selbst haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt und sind gummiert.

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Die beleuchteten Bedienelemente in der Detailansicht

Der Drehregler für die Lautstärkeregulierung

Der ausziehbare Teleskop-Griff in der Detailansicht

Der SC-BMAX30 ist 669 mm hoch, 335 mm breit und 323 mm tief. Das Gewicht beträgt beachtliche 13,6 kg. Für einen komfortablen Transport zur Grillparty oder, um den SC-BMAX30 auf einem Festival von A nach B zu transportieren, verfügt er über Transportrollen. Zusammen mit dem ausziehbaren Teleskop-Griff, der sich auf der Oberseite befindet, und dem weiteren Griff auf der Rückseite, kann der Standort des Speakers schnell und unkompliziert verändert werden.

Weiterer Transportgriff auf der Rückseite

Gummierte Standfüsse an den beiden Außenflanken des Lautsprechers

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Auch beim Thema Aufstellung zeigt sich der Panasonic SC-BMAX30 von der flexiblen Seite. Es ist möglich, den Partyspeaker stehend zu betreiben, was auf unseren Bilder zu sehen ist, er kann aber auch liegend in Aktion treten. Hierfür verfügt das Device auf den beiden Außenflanken über gummierte Standfüsse.

Tadellose Verarbeitungsqualität

Damit sich der SC-BMAX30 bei einem leichten Regenschauer nicht sofort in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, ist dieser nach dem IPX4-Standard gefertigt. Dadurch ist der Lautsprecher spritzwasser- und staubgeschützt. Er orientiert sich stilistisch an Lautsprechern für den professionellen Gebrauch. Ds untermauern die mdezent abgeschrägten Kanten und der integrierte Griff. Das Gehäuse des Lautsprechers ist aus einem Holzwerkstoff hergestellt, und umlaufend befindet sich auf der Oberfläche eine schwarz-matte Folierung. Das aufgebrachte Oberflächenfinish ist bei unserem Testsample akkurat ausgeführt, scharfe oder unsaubere Übergänge können wir nicht feststellen. Um die Treibereinheiten vor Fremdeinwirkung zu schützen, befindet sich an der Frontpartie des Partylautsprecher ein massives Metallgitter. Das Gitter ist ebenfalls sehr sorgfältig eingepasst und im oberen Teil der Abdeckung ist ein verchromtes Panasonic-Logo angebracht.

Sauber eingepasstes Metallgitter

Die Rückseite des SC-BMAX30

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Schauen wir uns die Rückseite des SC-BMAX30 an. Im oberen Teil der Rückpartie befindet sich der besagte Transportgriff, und eine Etage tiefer treffen wir auf die Anschlusssektion des Partylautsprechers sowie auf weitere Bedienelemente, die vor Umwelteinflüssen effektiv durch eine gummierte Schutzkappe geschützt werden.

Gut geschützt hinter einer gummierten Abdeckung befinden sich die Anschlüsse und weitere Bedienelemente

Die Detailsicht ohne Abdeckung

Wenden wir uns den Anschlüssen zu. Diese umfassen einen USB-A-Slot, AUX Ein- und Ausgang (3,5 mm Miniklinke), die Buchse für den Euronorm-Netzstecker und einen Mikrofon-Eingang sowie einen umschaltbaren Mikrofon/Gitaren- und Instrumenteneingang. Für den Mikrofoneingang ist im Sinne eines Maximums an Atmosphäre beim spontanen Karaoke-Wettbewerb eine Echo-Taste vorhanden.

Die Bassreflexöffnung sowie die Transportrollen im Detail

Im unteren Teil des Lautsprechers befinden sich die bereits erwähnten Transportrollen, das obligatorische Bassreflexrohr sowie das Batteriefach. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der SC-BMAX30 über einen integrierten Li-Ion-Akkupack mit 4.950 mAh Leistung. Bei voller Ladung sind bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit möglich. Die Angabe bezieht sich auf einen bei vollständig geladenen Akku, mit Bluetooth-Quelle, Lautstärke bei 25% und ausgeschalteter Beleuchtung. Geht dem BMAX30 "der Saft aus", kann er jederzeit mittels Kabel am Stromkreis betrieben werden. Die komplette Ladezeit des Akkus gibt der Hersteller mit vier Stunden an - im ausgeschalteten Zustand.

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