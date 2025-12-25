TEST: Kenwood Radio CR-M70DAB - kompakter Alleskönner für die ältere Generation?

In der Zeit zwischen den Jahren möchten wir ein praktisches Produkt für den Alltag von Kenwood genauer unter die Lupe nehmen. Für einen Test haben wir das kompakte DAB+ Radio CR-M70DAB erhalten.

Die Kenwood CR-M70DAB nimmt sich vor allem der älteren Generation von uns an und verfügt über daher über extra große Bedienelemente sowie große Schriftzeichen auf einem Farbdisplay. Im Handel erhältlich ist das Kenwood Device in einer schwarzen sowie in einer weißen Farbvariante für rund 119 EUR.

Zusätzlich zum klassischen FM- sowie DAB/DAB+ Tuner unterstützt das kompakte Radio auch kabelloses Musikstreaming vom Smartdevice dank der Bluetooth 5.3 Konnektivität. Für die Wiedergabe von FM/DAB stehen jeweils 20 Senderspeicher zur Verfügung. Ebenfalls vorhanden ist die Dynamic Range Control, die den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen reduziert, aber nicht von allen Sendern unterstützt wird. Das Radio verfügt über ingesamt drei Komprimierungsstufen (hoch, tief, aus).

Auf der Rückseite gibt es zudem einen USB-Port für die Wiedergabe von USB-Speichermedien sowie eine Kopfhörerbuchse. Weiterhin besitzt das Kenwood CR-M70DAB die ASA-Warnfunktion (Automatic Safety Alert). Hiebei handelt es sich um ein System für DAB+ Digitalradios, das die Bevölkerung in Notfällen - z.B. bei einer wetterbindgten Katastrophe - warnt, indem es das Radio automatisch aus dem Standby einschaltet. Das geschieht auch dann, wenn das Internet oder/und das Mobilfunknetz ausfällt. Offizielle Durchsagen und Warnmeldungen können mittels ASA direkt aufs Gerät gebracht werden, um so frühzeitig wie möglich zu informieren.

Um das Kenwood-Radio ielseitig einsetzen zu können, kann das Device zum einen am Stromkreis betrieben werden, zum anderen ist für einen flexiblen Einsatz (z.B. bei einer gemütlichen Runde im Garten) ein Lithium-Ionen-Akku mit 2.000 mAh eingebaut, der für bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit sorgt.

Graue Treiberabdeckung mit verchromten Kenwood Schriftzug

Das Gehäuse des Kenwood Digitalradios besteht aus weißem Kunststoff und ist für den günstigen Kaufpreis sehr sauber verarbeitet. Die Frontansicht des Radios zeigt sich klar gegliedert. Im linken Teil ist der Lautsprecher untergebracht, der von eine Kunststoffgeflecht mit grauem Akustikgewebe geschützt wird. Die Abdeckung ist akkurat an die Frontpartie des Radios angepasst. Zudem ist ein verchromter Kenwood-Schriftzug auf der Abdeckung angebracht. Im rechten Teil der Frontpartie befindet sich das 10,8 cm messende IPS-Farbdisplay mit extra großer Schrift, das beispielsweise über die Uhrzeit und die derzeitige Wiedergabe informiert. In den Systemeinstellungen des Device ist das Display zusätzlich dimmbar.

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Die Eingangswahl beim 10,8 cm messenden IPS-Farbdisplay

Unterhalb des Farbdisplay befinden sich drei Taster, mit der sich favorisierte DAB+/FM-Sender komfortabel abspeichern und abrufen lassen. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, stehen für FM/DAB stehen jeweils 20 Senderspeicher zur Verfügung. Die Taster sind sehr groß und haben einen guten Druckpunkt.

Die drei Favoriten-Buttons

Der Drehregler für die Lautstärkeregulierung

Auf der Geräteoberseite der Kenwood CR-M70DAB befinden sich weitere Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Auf der abgeschrägten Oberseite linksseitig wurde ein Dreh-/Drückregler positioniert, der zum einen, für die Lautstärkeregulierung zuständig ist und zum anderen für die Bestätigung im Systemmenü verwendet wird. Der Regler hat ein gute Rasterung, weist bei unserem Testgerät aber ein deutliches Spiel auf.

Die weiteren Bedienelemente auf der Oberseite

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Der rote Button auf der Geräteoberseite ist für das Ein- sowie Ausschalten des Radios zuständig. Wird der Mode-Knopf betätigt, erscheinen die Wiedergabemöglichkeiten auf dem Farbdisplay. Hier können wir zwischen DAB+, FM-, Bluetooth- sowie der USB-Wiedergabe auswählen. Sehr gut gefällt uns die Tatsache, das die Symbole ausreichend groß und zudem farbig gestaltet sind. Mittels der Menü/Info-Taste können wir z.B. zahlreiche Senderinformationen abrufen, halten wir den Button gedrückt, erscheint das Menü des CR-M70DAB. Hier können wir eine Senderliste angezeigt bekommen, einen Sendersuchlauf starten, manuelle Einstellungen vornehmen, DRC aktivieren sowie die ASA-Alarme aktivieren.

Die Systemeinstellungen des Kenwood-Radios werden wir im jetzt folgenden Abschnitt beleuchten. Der erste Punkt im Menü nennt sich "Farbschema". Hier können wir Farbschemen in Form von "Obsidienne", "Rubis", "Émeraude", "Perle", "Saphir" sowie "Améthyste" auswählen. Je nach gewähltem Schema ändert sich die Darstellung im Farbdisplay entsprechend. Darauf folgen Sleep- und Wecker- Einstellungen sowie der Punkt "Equalizer". Die Kenwood CR-M70DAB verfügt über vorgefertigte EQ-Presets in Form von "Normal", "Klassik", "Jazz" und "Pop". Die weiteren Menüpunkte sind wie folgt: "Uhrzeit", "Beleuchtung", "Sprache", "Werkeinstellung" sowie "Software-Update" und "Version".

Mittels der Pfeiltasten können wir bei der DAB+ Wiedergabe die Senderliste aufrufen oder einen manuellen Sendersuchlauf starten. Mittels der Ok/Play/Pause-Taste können wir die Wiedergabe starten bzw. pausieren und z.B. Eingänge oder Befehle bestätigen.

Die Rückseite der Kenwood CR-M70DAB

Wenden wir uns nun der Rückseite der Kenwood CR-M70DAB zu. Im oberen Teil ist die ausziehbare Stabantenne angebracht, die für den bestmöglichen DAB+/FM-Empfang sorgen soll. Im unteren Teil des Radios wurde die Anschlusssektion untergebracht. Hier finden wir eine Kopfhörerbuchse, möchte man einen Kopfhörer nutzen. Mittig platziert ist die USB-C Buchse, die für ein Laden des Radios und den Netzbetrieb verwendet wird. Im Lieferumfang enthalten ist ein passendes Netzteil. Den Abschluss bildetet ein USB A-Port, der für die Wiedergabe von MP3-Dateien von USB-Speichermedien zuständig ist. Oberhalb der Anschlusssektion stoßen wir auf das Bassreflexrohr - das Lautsprechersystem arbeitet nach dem Bassreflex-Prinzip.

Die ausziehbare Stabantenne im Detail

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Anschlusssektion und das Bassreflexrohr

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