TEST: ELAC Debut Reference DBR62 - fair kalkulierte Regallautsprecher in sehr ansprechender Optik

Die optisch sehr ansprechende ELAC Debut Reference DBR62 ist eine kompakte Zweiwege-Bassreflex-Regalbox, die zum Paarpreis von knapp 600 EUR zu finden ist. Wahlweise gibt es den Schallwandler in der von uns getesteten Version mit weißer Schallwand, grauem Abdeckgitter und einem Korpus in Eiche-Folierung oder aber mit schwarzen Schallwand, Walnuss-foliertem MDF-Gehäuse und mit mittelgrauem Abdeckgitter als Kontrast vorne. Beide Varianten sehen wirklich gut aus. Und auch in der Praxis erweist sich die Verarbeitung als ordentlich, die vorn unten eingelassene Bassreflexöffnung sorgt zudem dafür, dass man die Box auch wandnah aufstellen kann.

Hochwertige, auch haptisch sehr angenehme Folierung, kaum sichtbare Spaltmaße

Auch auf diesem zweiten Detailbild ist die tadellose Verarbeitungsqualität gut zu erkennen

Magnetisch haftendes Gitter in schicker Optik

Nicht ganz ebenmäßig, aber absolut in Ordnung für die Preisklasse ist die Verarbeitung des Schutzgitters auf der Innenseite

Cleane Rückansicht, da die Bassreflexöffnung vorn untergebracht ist

Terminals

Die Folierung hinterlässt einen sehr sorgfältig aufgebrachten Eindruck - zudem erweist sie sich als haptisch hochwertig und angenehm. Die tadellos verarbeiteten Front-Abdeckgitter haften magnetisch. Auf der Schallwand vorn präsentiert sich der Hochtöner als ohne sichtbare Schrauben montiert, während rund um den Tief-/Mitteltöner Schrauben zu sehen sind. Die Single Wiring-Terminals (Schraubanschlüsse) hinten sind ebenfalls nicht zu beanstanden.

Hochtöner mit Textilkalotte und elegantem Gitter

Die Bestückung setzt sich aus einem 25 mm Hochtöner mit Textilkalotte und einem Mittel-/Tieftöner mit Aluminium-Druckgusskorb zusammen. Die Membran des Tief-/Mitteltöners besteht aus leichter, zugleich steifer Aramidfaser.

Tief-/Mitteltöner mit Aramidfaser-Membran

ELAC sieht im gewählten Material deutliche Vorteile gegenüber anderen Materialien wie Papier oder Polypropylen, gerade was Steifigkeit sowie Dämpfung angeht. Der bereits erwähnte doppelt konische Bassreflexkanal stellt eine dynamische Basswiedergabe sicher, gleichzeitig kommt es kaum zu störenden Strömungsgeräuschen.

Bassreflexöffnung vorne unten

Im Inneren des Gehäuses sind strategisch präzise platzierte zu finden, die die oberen, die unteren und die seitlichen Gehäusewände miteinander verbinden. Dadurch erweist sich das Gehäuse als äußerst resonanzarm.

Der Lautsprecher gibt Frequenzen zwischen 44 Hz und 35 kHz wieder, dadurch eignet er sich sogar für Hi-Res-Audio-Anwendungen. Die Nominalimpedanz beträgt 6 Ohm, und der Wirkungsgrad ist durchschnittlich: 86 dB bei 2,83V/1m. Die Crossover-Frequenz liegt bei 2.200 Hz, und maximal verkraftet der kompakte Lautsprecher 120 Watt. Er wiegt 8,2 kg pro Stück und ist 359 mm hoch, 208 mm breit und 275 mm tief.

