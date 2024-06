TEST: Dali OBERON GRAND VOKAL in 3.0 Konfiguration - vielseitig einzusetzen und akustisch überzeugend

Die OBERON-Serie des dänischen Lautsprecherspezialisten Dali erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Nachdem wir bereits die OBERON 3 sowie ein 5.1-Ensemble bestehend aus OBERON 7, OBERON Vokal, OBERON On-Wall sowie SUB E-12F im Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Test, den OBERON GRAND VOKAL genauer ansehen, allerdings in einer 3.0 Konfiguration. Man kann den OBERON GRAND VOKAL demanch für vorne L/R plus Center verwenden. Beim linken und den rechten GRAND VOKAL wird die vertikale Aufstellung wohl gängigste Option sein. Hier muss man einen dedizierten linken und einen dedizierten rechten Lautsprecher konfigurieren, der Hochtöner sollte unseren Höreindrücken nach außen sitzen. Möglich ist es natürlich auch, alle drei Boxen horizontal zu verwenden, für Filmton gar nicht schlecht, für Musik nicht ganz so perfekt und optisch etwas gewöhnungsbedürftig. Wir haben beides ausprobiert.

Frontansicht inklusive Abdeckgitter

Kommen wir nun zum "Objekt der Begierde". Der Dali OBERON GRAND VOKAL ist in den Gehäuseausführungen Eiche schwarz mit schwarzer Abdeckung sowie in dunkler Walnuss mit grau melierten Frontabdeckungen für 599 EUR Stückpreis im Handel erhältlich.

Der OBERON GRAND VOKAL nicht nur der perfekte Partner für die Standlautsprecher OBERON 7 oder OBERON 9. Dank seiner größeren Treiber und dem großzügigen Gehäusebau eignet sich der Vollbereichs-Lautsprecher ebenfalls bestens für unseren Testaufbau.

Tadellose Kantenverarbeitung

Anzeige



Das Gehäuse der OBERON Serie bestehen aus CNC-gefrästen mitteldichten Holzfaserplatten, kurz MDF. Die Oberflächenveredelung wird mittels hochwertiger Vinylfolien bewerkstelligt. Die Chassis sind sauber und präzise eingepasst, die Folierung erscheint auch an den Kantenbereichen akkurat. Eine sorgfältig eingebrachte Dämmung gewährleistet eine präzisere Basswiedergabe. Durch die stattlichen Abmessungen von 201 mm Höhe, einer Breite von 700 mm sowie einer Tiefe von 310 mm, ist der GRAND VOKAL eher für größere Hörraume konzipiert.

Aufgesetzte Schallwand

Der OBERON GRAND VOKAL besitzt ebenfalls kein Unibody-Gehäuse, sondern eine separate Schallwand, was auch zum optischen Konzept der Serie gehört. Auf der Rückseite ist die Bassreflex-Öffnung untergebracht, schlicht gehalten mit einer mattschwarzen Kunststoffumrandung. Durch die nach hinten abstrahlende Bassreflexöffnung sollte man bei der Aufstellung in Wandnähe einen Abstand von 20 bis 30 cm zur Wand einhalten.

Lautsprecherabdeckung mit schwarzem Akustikstoff

Wie wir eingangs erwähnte haben, verfügen unsere Testsamples über Lautsprecherabdeckungen, die mit schwarzem Akustikstoff bezogen sind. Das Gewebe ist auf einem Kunststoffgeflecht in Wabenform akkurat und bombenfest aufgebracht. Befestigt werden die Abdeckungen nicht mit Magneten, sondern mit Passstiften in der Schallwand. Ingesamt sorgen acht dieser Kunststoffstifte für einen festen Halt. Im Mittelteil der Abdeckung befindet sich eine Kunststoffplakette mit Dali-Logo.

Passstifte der Abdeckung in der Detailansicht

Anzeige

... sowie einer der Aufnahmen in der Schallwand

Kunststoffplakette mit Dali-Schriftzug im Mittelteil der Frontabdeckung

OBERON GRAND VOKAL ohne Abdeckung

Softdome-Hochtöner in der Detailansicht

Anzeige



Entnimmt man den OBERON GRAND VOKAL die Frontabdeckung, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis frei. Im Mittelteil ist der 29mm messende Softdome-Hochtöner untergebracht. Dieser besteht aus einem besonders leichten Material und durch die minimale Bewegung der Schwingspule werden Verzerrungen eliminiert, und der OBERON GRAND VOKAL Hochtöner reproduziert mühelos feinste Details in höchster Präzision, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, werden wir in den Hörtestreihen überprüfen.

Der Frequenzgang ist mit 45 Hz bis 26 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 91 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Der maximale Schalldruck kommt auf 111 dB, was unserer Meinung nach absolut kein schlechter Wert ist. Die empfohlene Verstärkerleistung liegt laut Dali zwischen 25 bis 150 Watt.

Weitere Detailansicht des Hochtöners

Einer der beiden 180 mm messenden SMC-Treiber in der Detailansicht

Die tieffreuenden Signale übernehmen beim GRAND VOKAL zwei 180 mm messende Tiefmitteltöner, mit Dalis exklusiver SMC-Technologie. Das Polstück der in den OBERON Tiefmitteltönern eingesetzten Magnetsystemen besteht aus einer Kombination von Eisen und dem patentierten Magnetmaterial SMC. Dank der hierdurch deutlich reduzierten Verzerrungen dritter Ordnung ermöglichen die Lautsprecher der OBERON Serie, so versprechen es die Dänen, ein relaxteds Hörerlebnis auch bei mehrstündigen Sessions, mit unaufdringlichen Mitten und einem in dieser Klasse erstaunlichen Detailreichtum. Die Membranen der Tiefmitteltöner bestehen, wie wir es von Dali kennen, aus einer Mixtur aus einem durch die Beigabe von Holzfasern verstärkten feinkörnigen Papierbrei, was eine steife, leichtgewichtige Struktur mit exzellenten akustischen Eigenschaften ergibt. In Kombination mit besonders verlustarmen Sicken und Zentrierspinnen geben die Konusmembranen auch akustische Einzelheiten sehr überzeugend wieder.

Anzeige



Detailansicht der Holzfasermembrane

Die Rückseite des OBERON GRAND VOKAL

Wenden wir uns nun der Rückseite des Vollbereichs-Lautsprecher zu. Erfreulicherweise, ist die Rückseite des Schallwandler mit der gleichen hochwertigen Vinylfolie ausgeführt, wie wir sie auf den Seitenwangen und der Ober- sowie Unterseite finden konnten. Im Mittelteil der Rückseite ist das dazugehörige Bassreflexrohr eingesetzt. Dieses besteht aus schwarz-matten Kunststoff und ist sauber und fast plan in das Gehäuse eingelassen.

In linken Teil der Schallwandler befinden sich die Lautsprecheranschlüsse. Die acrylummantelnden Lautsprecherkabel-Anschlussterminals nehmen sowohl eine herkömmliche Kabelverbindung sowie Bananenstecker auf.

Bassreflexrohr akkurat eingepasst, im Mittelteil des GRAND VOKAL

.... sowie die Lautsprecherterminals im Detail

Anzeige



Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: 11