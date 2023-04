SPECIAL: Ultimate Immersive Highend-TWS-Hörer Supreme 1X - die Headphone-Sensation aus Südkorea

Wir gehen unserer Arbeit seit mittlerweile mehr als 20 Jahren nach - eine Vielzahl an erstklassigen und teilweise sogar bahnbrechenden Komponenten aus der Unterhaltungselektronik-Industrie sind uns in der langen Zeit untergekommen. Das hat unweigerlich zur Folge, dass es schwer ist, die Redaktion tatsächlich noch zu beeindrucken. Nur sehr wenigen Devices gelingt dies - definitiv dazu gehören die absoluten Highend-True Wireless Sound-In-Ear-Kopfhörer Supreme 1X des südkoreanischen Technologie-Konsortiums Ultimate Immersive (UI). Die wenigen Informationen, die bereits bekannt sind, haben wir hier zusammengetragen.

Was macht die TWS, die ab dem vierten Quartal 2023 für umgerechnet 106.000 EUR auch in Deutschland angeboten werden, so besonders? Chefentwickler und CEO Wan-Tan Loo erklärt: "Es ist das Highend-Heimkino für die Westentasche. Mittels neuester Carbonit-Piezo-Gusstechnologie war es uns möglich, in jeden Earbud ein 11.4.6-System zu integrieren." Klingt unfassbar - ebenso wie der Kaufpreis, der aber eben wegen des exorbitanten technischen Aufwands durchaus gerechtfertigt zu sein scheint. Professorin Justine T. Bone kontrolliert den gesamten Fertigungsprozess, der in nicht weniger als 2.356 Schritten erfolgt, mittels von ihr selbst entwickelter "Xtreme Short Wave Laser Cancellation". Auf derselben Technologie fußt die finale Materialprüfung für die neuen europäischen Wettersatelliten vom Typ "Unwetter IV".

Pro Earbud gibt es nicht weniger als vier mikrokleine, dedizierte Tieftöner, sechs Height-Treiber und elf Twin Koax-Chassis für Mitten-/Höhen, die ihrerseits aus zwei koaxial angeordneten Treibern für den Mittel- und Hochtonbereich bestehen. Die ganzen Chassis sind fest in eine Carbonit-Legierung von Jabba The Hutt Industries gegossen, was die nötige Stabilität bringt. Trotz des riesigen technologischen Aufwands wiegt jeder Earbud nur 6,5 Gramm. Die Membranen der Tief-/Mitteltöner bestehen aus einer nur 0,0001 mm dünnen Platinlagierung der englischen Gold- und Juwelen-Schmiede Dogg, Fogg & Spogg (DFS), beheimatet in der Londoner Bond Street. Bei den Subwoofer-Chassis kommt peruanische Harteiche mit einer Saphir-Beschichtung zum Einsatz. Der ostperuanische "Holz-Papst" Rodolfo Rodriguez wurde extra aus Lima eingeflogen, um die optimale Verarbeitung des Materials durch seine präzise Kontrolle zu gewährleisten. Die Saphir-Beschichtung übernimmt die österreichische Koryphäe Dr. Isolde Einspänner, die bereits die britischen Kronjuwelen mit einer neuartigen, gläsernen Schutzstruktur für jahrhundertelange Haltbarkeit versah.

Die Membrane der Height-Speaker werden aus titanversiegeltem Segeltuch des weltbekannten Segelherstellers Dankwart Cracker Pro Sailings (DCPS) aus Pennsylvania gefertigt. Von DCPS stammt das Material der Segelyachten fast aller Gewinner des Admiral's Cup. Überhaupt konnte Ultimate Immersive für jeden Teilbereich absolute Premium-Partner fürs Projekt gewinnen. Was auch dringend nötig war bei den technischen Herausforderungen. Denn nicht nur mit Dolby Atmos Music kommen die TWS zurecht, sondern auch mit herkömmlichem Dolby Atmos, mit DTS:X und mit Auro-3D. Jetzt kommt nämlich der Clou: Die dafür erforderlichen Decoder sind im Supreme 1X integriert! Man kann somit die südkoreanische Wundertüte z.B. direkt an den TV oder an den Ultra HD-Blu-ray-Player anschließen und natives 3D Audio in jedem Format (auch MPEG-H und IMAX Enhanced unterstützen die TWS) genießen, selbstredend inklusive Cross-Upmixing von herkömmlichem Content.

Hier wird im Übrigen auf die 147.320. Nachkommastelle genau hochgerechnet - nach einem Algorithmus von Dr. Dr. Diane Grennadiare, die ansonsten Berechnungen die Sprengungen von alten Schornsteinen oder Sykscrapern vornimmt und sich einen Namen machte, als der griechische 165 Meter-Schlot "Peleponnes Gigantes" 2018 auf den Millimeter genau zu Boden rauschte. Das hat zur Folge, dass man auch bei konventionellem Material zu 99, 12 Prozent echtes immersives Audio-Feeling genießen kann.

Normales Bluetooth wird den Anforderungen dieses Ausnahme-Produkts natürlich nicht gerecht. Daher gibt es ein Bluetooth-Tuning der italienischen Wireless-Profis von Carabinieri, Androphino & Coralla aus Malcesine am Gardasee. Dieses ermöglicht Bandbreiten wie bei WLAN 802.11 ax (Brutto-Datenrate 4.804 Mbit/s). Plus maximale 40 Meter Reichweite - da gibt es auch beim neuesten 3D Audio-Stream keinerlei Probleme, zudem genießt der Besitzer der TWS maximale Bewegungsfreiheit. Quattro Stagione, der Leiter des ehrgeizigen Projekts, berichtet: "Wir haben mit allen Anbietern von 3D-Audio-Codecs gesprochen, und auch für zukünftige Updates reicht unsere Datenrate ohne Schwierigkeiten souverän aus". Das Unternehmen bestückt sonst Motorboote des Nobel-Herstellers Riva mit Bluetooth-basierten, mittels neuartigem Delta-Material aus dem 3D-Drucker (für Sender und Empfänger-Platine) realisierten Wireless-Systemen. So kann auch der Bootsanfänger gefahrlos auf dem See herumgondeln, während der erfahrene Kapitän permanent wireless und per 8K-Retina-Display mit dem Wasserfahrzeug verbunden ist und sofort eingreifen kann, wenn eine Havarie drohnt. Für diese Technologie gab es bereits dreimal den "Goldenen Anker" vom Schifffahrtsmagazin "Kapitän, Schiffsschraube und Co."

Damit alle komplexen Rechenprozesse souverän in Echtzeit ausgeführt werden können, orderte das Unternehmen nur das Beste aus Santa Clara. Hinter verschlossen Türen wird gemunkelt, dass man bereits auf den erst 2024 erscheinenden Intel Palladium-Prozessor mit nicht weniger als 89 Kernen setzt. Das Unternehmen stellte für die 2024er Vorzeige-Recheneinheit laut Insider-Informationen den heiß begehrten Chip-Designer John A. Bitburger ein, der zuvor Buchungs- und Steuerungssysteme für eine renommierte Brauerei entwarf.

Bertrand Chameau heißt der geniale Geist hinter dem Nobel-Case und den Außenschalen der Earbuds. Der Franzose fuhr extra in einen Material-Hangar innerhalb der AREA 51 und ergattere, natürlich gegen entsprechende Bezahlung, eine neuartige Legierung vom Planeten Omega 3. Diese war vor Ort, da vor kurzem ein weiteres UFO in der Nähe abgestürzt ist und der Pilot 2*@X# nun in der US-Basis als Chefentwickler angestellt wurde. Elon Musk zeigte sich, hier nur eine kleine Anekdote, äußerst zerknirscht, wollte doch er das Material kaufen, um den ersten Tesla an Bord der neu entwickelten No Return-Rocket auf den Pluto zu schießen. Nun reicht das Material nur noch für den Flug bis zum Mars. Chameau würde aber nicht als einer der besten Chemiker der Welt gelten, wenn er das Material nicht noch verfeinert hätte: "Nach einer voll atomaren Zerlegung und einer Ziegenmilch-Injektion, die zuvor mit rechtsdrehender Milchsäure optimiert wurde, ist die Haltbarkeit um 50 Prozent gestiegen", berichtet er nicht ohne Stolz.

Genial ist die Akkulaufzeit von 45 Stunden pro Ladung, weitere 180 Stunden stecken im Case. Möglich macht dies der vollkommen neu entwickelte Strontium-Beryllium-Akku, der vom isländischen Batterie-Magier Asgard Niemehraufladsson entwickelt wurde. Hier werden Maßstäbe gesetzt und Technologien verwendet, die andere Firmen erst in einem Jahrzehnt standarisieren können. Niemehraufladsson und sein Kollege Lasse Energiesparsson haben überdies einen Low Latency-Modus entwickelt, der zudem auch durch seinen äußerst geringen Stromverbrauch überzeugen soll.

Mitgeliefert wird auch eine spezielle Imprägnierlösung aus Hirschpenisextrakt, die gegen jegliche Umwelteinflüsse hilft und die man alle 6 Monate auf die Außenseiten der Earbuds und aufs Case auftragen sollte. Die mitgelieferte Menge reicht für 6 Jahre, Nachfüllpacks sind für 250 EUR erhältlich.

Mit dem Kauf des Supreme 1X erhält man auch einen Gutschein zum exklusiven Download eines Musikalbums mit insgesamt 60 Tracks, die allesamt in Dolby Atmos UND in Auro-3D vorliegen. Interpreten wie der Schweizer Volksmusik-Star Urs Pflümli mit seinem Hit "Wenn im Berner Oberland die Bratäpfel glühen" oder die Cross-Over-Kombo "Lobster Rangers" mit dem Chartstürmer "Langustini Chaos Anthem" und, als große Überraschung der bislang beinahe unbekannte schottische Komponist Angus McOverload mit seiner "Loch Ness-Phantasie in D-Moll" sind auf dieser Sammlung enthalten. Weltbekannte Filme wie "Am Stilfser Joch jaulen die Reifen" oder "Bernd - Bulldogge außer Kontrolle" und sogar der zehnfach Oscar-nominierte Kulturfilm "Als Lehrer Burkhard W. den Physikraum verließ" gehören zum zweiten Movies-Download-Paket. Immer natürlich mit vielen Informationen rund um die Stars. Kurator beider Sammlungen ist der zweifache Literaturnobelpreis-Träger Abraham S. Noknowledge.

Wir sind gespannt, wann wir erste Fotos dieses technischen Wunderwerks zur Verfügung gestellt bekommen - vielleicht sogar ein Testsample? Wer den TWS-In-Ear schnell haben möchte, wird allerdings enttäuscht sein, denn die beiden ersten Jahresproduktionen, die in der Highend Manufaktur "Golden Tiger" in Seoul gefertigt werden, sind bereits ausverkauft. Zu allen Käufern kommt Sänger Psy übrigens nach Hause und performt seinen neuen Hit "The Karate Kid Freestyler" beim stolzen Käufer live. All dies, inklusive dem First-Class-Flugticket des Sängers und sein Aufenthalt im nächstgelegenen Fünfsterne-Hotel sind bereits im Kaufpreis enthalten - das nennen wir mal eine großzügige Gratis-Beigabe.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 01. April 2023