SPECIAL: Teufel Stereo L 2 - Aktives Standlautsprecher-Set mit kabelloser Signalübertragung für knapp 2.000 EUR

Teufel offeriert mit den STEREO L 2 nun ein paar äußerst hochwertige aktiven Standlautsprecher - Set-Preis 1.999,99 EUR - mit Wireless-Signalübertragung untereinander. Optional kann man die aktiven Schallwandler auch per Kabel miteinander verbinden.

Stilvoller Neuzugang im Teufel-Sortiment

Merkmale der im zeitlosen Bauhaus-Design gehaltenen Boxen sind ein koaxiales Chassis für die von den Gruppenlaufzeiten her optimale Wiedergabe des Hoch- sowie Mitteltonbereichs plus gleich drei leistungsstarke Tieftöner mit langem Hub.

Elegantes Design, Koax-Chassis und drei Tieftöner

An Leistung werden pro Lautsprecher 190 Watt aufgeboben, was für die meisten Ansprüche in der Praxis problemlos ausreichen dürfte. Bei den Endstufen handelt es sich um Class D-Exemplare, die eine hohe Effizienz durch äußerst geringe Verlustwärme offerieren.

Anzeige



Hier in Schleiflack Schwarz, ohne Gitter

Mit Abdeckgitter

Das WLAN-Musikstreaming umfasst unter anderem Apple Airplay 2, Googe Chromecast, Spotify Connect sowie TuneIn Internet Radio. Bluetooth ist für die direkte Übertragung beliebiger Audioinhalte von Mobilgeräten ebenfalls in der Feature-Liste enthalten.

Anschlüsse Masterbox

Anschlüsse Slavebox

Was findet sich an sonstigen Anschlüssen? Aufzuführen wäre hier ein Stereo-Cinch-Eingang, ein optischer Digitaleingang zum Anschluss an einen Fernseher mit lippensynchroner Wiedergabe sowie eine klassische Netzwerkbuchse (RJ45, Ethernet) für die kabelgebundene Integration ins Netzwerk.

Anzeige



Schwarze Version, Slave-Box von hinten

Schwarzer STEREO L-Lautsprecher von vorn, ohne Abdeckung

Das Setup sowie die Bedienung erfolgt über die Teufel Home App. Zusätzlich bietet die App einen 3-Band-Equalizer, Balance-Regler sowie Standby- und Auto-Off-Timer. Zusätzlich lassen sich die drei Preset-Tasten auf der Oberseite des primären Lautsprechers mit TuneIn-Sendern oder Spotify-Inhalten belegen.

Bedienpanel oben am Hauptlautsprecher

Anzeige



Hier die Masterbox in schwarzer Version

Praktisch: Bei Annäherung wird die Beleuchtung des Bedienpanels an der Primär-Box mit Funktionen wie Lautstärke, Play/Pause sowie Stationstasten für TuneIn-Radiostationen oder Spotify-Playlisten aktiviert.

Hochwertiges Holzgehäuse, schicke Abdeckungen, und alles auch nachhaltig - sehr lobenswert

Das schicke Gehäuse besteht - im Sinne maximaler Umweltfreundlichkeit - aus FSC®-zertifiziertem Holz, und die Abdeckung aus recycelten Stofffasern.

Elegant im hochwertigen Wohnambiente

Anzeige



Der Bauhaus-Stil der STEREO L passt fast immer zum Mobiliar

Die Oberfläche der STEREO L wird mit hochwertigem Schleiflack veredelt. Wahlweise ist das STEREO L-Ensemble in weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich.

Kommen wir zu den technischen Daten in der Übersicht

Anschlüsse/Streaming:

AUX

1 x Cinch-Eingang Stereo

1 x Digital-Eingänge optisch:

AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast built in plus Kompatibilität zur Google Home App

LAN und W-LAN: Ja

1 x optischer Digital-Ausgang

USB-C

Elektronik:

Maximale Leistungsaufnahme: 440 W

Speicher für Einstellungen bei Netztrennung

Standby-Funktion

Gesamtausgangsleistung (RMS): 190 W

Klanganpassung

Class D-Verstärker und 3 Verstärkerkanäle

10/100-Mbit/s Ethernet

WLAN-Standards: 802.11a/b/g/n, 2,4 und 5 Ghz

Lautsprecher:

Ausgleichsöffnung unter der Box

Abnehmbare Front-Abdeckung abnehmbar

Gehäuseoberfläche in Schleiflack matt ausgeführt

Hochtöner, 25 mm, aus Gewebe, im Zentrum des 152 mm Aluminium-Mitteltöners (koaxiales Chassis)

3 x 165 mm Tieftöner mit Kevlar-Membran

Frequenzbereich von/bis: 24 - 22.000 Hz

Maximaler Schalldruck: 112 dB/1m

Akustisches Prinzip: 3-Wege-System

Gehäuseaufbau: Bassreflex

Abmessungen und Gewicht:

Breite: 22,2 cm

Höhe: 117 cm

Tiefe: 30 cm

Gewicht: 26,2 kg

Unser Fazit

Lange hat es gedauert, bis Teufel nun auch aktive Standlautsprecher anbietet, die nicht über ein Kabel miteinander verbunden werden, sondern wireless arbeiten. Mit knapp 2.000 EUR fürs komplette Set erscheint uns der Preis fair und nicht zu hoch. Was uns im Ausstattungsumfang fehlt, ist ein HDMI-Terminal, wäre ein solches vorhanden, liefe die Verwendung zusammen mit einem Smart-TV noch komfortabler ab. Immerhin gibt es aber die Möglichkeit einer optisch-digitalen Verbindung zwischen den STEREO L und dem Fernseher. Optisch gefällt uns das zeit- und schnörkellose Design, die Leistung ist mit 190 Watt pro Box inb Ordnung, aber nicht überdurchschittlich hoch. Da bereits die STEREO M 2 sehr gut in unserem Test abgeschnitten haben, sind wir aber auch bei den STEREO L 2 sehr zuversichtlich, was die Performance angeht.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel PR

Datum: 08. Juni 2024

Anzeige



Tags: Aktivlautsprecher