SPECIAL: SOULNOTE präsentiert die neue Serie 2 Version 2 - Excellentes wird noch besser

Mit der neuen SOULNOTE Serie 2 Ver. 2 präsentiert der japanische Premium-Anbieter drei umfangreich überarbeitete Komponenten, die auf den Erfolgsmodellen A-2, D-2 und E-2 basieren. Die neuen Geräte profitieren direkt von den Entwicklungen der 3-Series und erzielen durch diese Basis ein spürbar höheres Maß an Offenheit, Dynamik sowie Natürlichkeit. Technische Präzision, konsequente Resonanzkontrolle plus die handwerkliche Fertigung in Japan verbinden sich zu einem Ziel: Musik absolut authentisch und natürlich erleben zu können.

SOULNOTE Serie 2 Ver. 2 – die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

Neue Schaltungsarchitekturen mit Know-how aus der 3-Series

Optimierte Stromversorgung und Resonanzoptimierung

Äußerst präzise Taktung und reduzierter Jitter

Enorme Flexibilität für digitale, analoge und optische Quellen

Handgefertigt in Japan

Starten wir nun mit den einzelnen Modellen durch.

A-2 Ver. 2 – Leistungsstark, kontrolliert und musikalisch

Schwarze Variante

Silbernes Modell

Der A-2 Ver. 2 Vollverstärker wurde in allen Baugruppen überarbeitet und baut auf eine parallele Push-Pull-Endstufe, die mit TO3P-Transistoren aus der A-3-Serie bestückt wurde. Diese Architektur garantiert doppelte Stromlieferfähigkeit und enorme Stabilität, auch bei niederohmigen Lautsprechern. Jeder Transistor wird präzise gepaart; die Treiberstufe ist ebenfalls mit TO3P-Transistoren ausgestattet und steht für eine exakte Stromsteuerung bei minimaler Verzerrung.

Innenleben oberer Bereich

Innenleben unterer Bereich

ine vierstufige Darlington-Schaltung setzt die Treiberleistung hoch, während ein groß dimensionierter, nicht imprägnierter Ringkerntransformator mit reduzierter Ausgangsspannung souveräne Stromreserven garantiert. Durch den bewussten Verzicht auf Lack- oder Harzverguss entstehen beim Trafo keine inneren Spannungen. Dadurch wird das natürliche Resonanzverhalten bewahrt und feinste musikalische Nuancen unverfälscht ertönen lässt.

Die relaisgesteuerte Widerstands-Lautstärkeregelung ermöglicht eine präzise Kanalbalance ohne Signalverfälschung. Wie bei allen SOULNOTE-Geräten umfassen die Merkmale auch hier 70 µm starke Kupferleiterplatten, direkte Lötverbindungen ohne Steckkontakte und ein resonanzoptimiertes Gehäuse mit unverschraubtem Deckel.

D-2 Ver. 2 – Digitale Präzision mit analoger Musikalität

D-2 Version 2 in Schwarz

Und in silberfarbener Ausführung

Der Hochleistungs-DAC D-2 Ver. 2 verwendet zwei ES9038PRO-DACs pro Kanal in einer vollsymmetrischen, rückkopplungsfreien „New Type-R“-Schaltungskonfiguration. Diese Topologie geht ihrer Arbeit ohne Gegenkopplung (non-NFB) nach, um die zeitliche Integrität des Musiksignals nahezu vollumfänglich zu bewahren – die Basis für Authentizität, Detailreichtum und realistische Weitläufigkeit.

Innenleben

Ein DDS-Synthesizer (Texas Instruments LMX2594) generiert ein ultrastabiles Takt-Signal mit weniger als 45 fs Jitter. Mittels des präzisen SMA-50-Ω-Eingangs kann noch ein externer 10 MHz-Taktgenerator wie zum Beispiel der SOULNOTE X-3 angeschlossen werden – für noch mehr Solidität und Raffinesse im Klangbild. Im NOS-Modus (Non-Oversampling) arbeitet der D-2 Ver. 2 ohne Digitalfilter. Pre- und Post-Echos werden vermieden, das Klangbild wirkt direkter und natürlicher. Ein 400 VA-Metall-Ringkerntransformator mit acht Sekundärwicklungen, 70 µm Kupferplatinen sowie symmetrischer Stromführung garantiert eine stabile Energieversorgung, elektromagnetische Einflüsse werden wirkungsvoll herabgesetzt.

E-2 Ver. 2 – Phono-Kompetenz für höchste Ansprüche

E-2 Version 2 in silberner Version

Der E-2 Ver. 2 präsentiert sich als aufwändig und durchdacht aufgebauter Phono-Equalizer für MM-, MC- und optische Tonabnehmer. Wie beim größeren Schwestermodell E-3, dem die Aufgabe als Referenz-Phono-Vorstufe der Soulnote-Serie zukommt, können auch hier optische Tonabnehmer über denselben XLR-Stromanschluss mit Energie bedient werden. Die rückkopplungsfreie „New Type-R“-Schaltung agiert komplett symmetrisch und erhält daher auch äußerst feine, sensible Signale ohne störende Kompression.

Innenleben

Eine neue Bias-Architektur optimiert die Dynamik, während die MC-Lastimpedanz nun von 3 Ω bis 1 kΩ variabel justierbar ist. Mit maximal 144 wählbaren Entzerrungskurven (Kombinationen aus Turnover, Roll-Off und Low Limit) kann man den E-2 Ver. 2 perfekt auf moderne und historische Pressungen abstimmen. Ein 400 VA-Ringkerntransformator sowie schnelle Regelschaltungen garantieren höchste Stabilität. Auch hier reduziert das resonanzoptimierte Gehäuse mit unverschraubtem Deckel Schwingungen und trägt zur Natürlichkeit der Wiedergabe bei.

Design & Philosophie:

Die SOULNOTE Serie 2 Ver. 2 verzichten auf unnötige Filter und folgt konsequent der Entwicklungsphilosophie, dass technische Exzellenz immer mit der Mission Verwendung finden sollte, höchste Musikalität zu garantieren.

E-2 Version 2

A-2 Version 2 im Detail

Das zentrale Konzept der „Dynamic Performance“ setzt auf zeitliche Präzision statt auf rein statischer Messwerte. Mittels gezielter Resonanzführung, den bewussten Verzicht auf überflüssige Baugruppen und hörbasierte Abstimmung entstehen Komponenten, die Musik absolut relastisch - bis ins Detail - wiedergegen.

Verfügbarkeit & Preis:

Die Modelle SOULNOTE A-2 Ver. 2, D-2 Ver. 2 und E-2 Ver. 2 sind ab November 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich.

Alle Modelle sind in den Ausführungen Silber und Schwarz verfügbar.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 8.490 € inkl. MwSt.

Special: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Fotos: SOULNOTE/IAD

Datum: November 2025