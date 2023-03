SPECIAL: Sony stellt den bislang leistungsstärksten Lautsprecher der X-Serie vor

SRS-XV900 heißt der neue kabellose Party-Lautsprecher von Sony. Vertraut man dem Hersteller, so ist dies der bisher leistungsstärkste und lauteste der X-Serie des Unternehmens.

Satte 25 Stunden soll der Akku halten. Der Speaker ist außerdem mit einem Griff und Rädern ausgestattet, um ihn leicht durch die Wohnung bewegen zu können. Gleichzeitig besticht er durch Merkmale wie die 360-Grad-LED-Beleuchtung, den TV Sound Booster und den Mikrofon- und Gitarreneingang.

Ansicht von oben

Seitlich von schräg oben

Der Sony SRS-XV900 soll laut Sony einen klaren und satten Sound liefern, der bis ans Lautstärke-Limit absolut souverän bleiben soll. Er strahlt omnidirektional ab und ist mit der X-Balanced Speaker Unit ausgestattet, die den Schalldruck erhöhen und gleichzeitig Verzerrungen minimieren soll. Der Jet Bass Booster Port, eine speziell von Sony entwickelte Bassreflexöffnung, sorgt dabei für tiefe und kraftvolle Bässe. Zwei Mitteltöner sollen klare Stimmen garantieren, während die vorne, seitlich und hinten angebrachten sechs Hochtöner die oberen Frequenzen in alle Richtungen verteilen.

Die 25 Stunden Akkulaufzeit erreicht der Speaker, wenn MEGA BASS aktiviert, die Lautstärke auf 16 eingestellt und die Beleuchtung ausgeschalten ist. Natürlich hängt das Ergebnis letztendlich von den persönlichen Einstellungen ab, in jeder Situation kann man aber erwarten, dass dem SRS-XV900 nicht gleich die Puste ausgeht. Per Schnellladefunktion lädt man binnen 10 Minuten ausreichend Energie, um für 3 Stunden Musik hören zu können. Dank Akkupflegefunktion wird ein Überladen vermieden, um den Akku zu schonen und die Lebensdauer zu verlängern.

Größenvergleich

Mit dem Tragegriff und den integrierten Rollen kann man den Lautsprecher ähnlich einer Sackkarre transportieren. Er wird leicht nach hinten gekippt und soll sich dann auf den stabilen Rädern direkt zur nächsten Party rollen lassen.

Der angesprochene TV Sound Booster soll Film- und Serienklänge effektiv verbessern. Laut Sony sollen die "tiefen Bässe und realistischen hohen Töne" aus dem Lautsprecher den eigenen Klang des TVs verstärken und durch die omnidirektionale Abstrahlung den ganzen Raum füllen. Der Lautsprecher muss dazu mit dem optischen Kabel, dass sich im Lieferumfang befindet, mit dem TV verbunden werden. Der TV Sound Booster-Modus wird am Sony Speaker ausgewählt und ist mit Fernsehern jeder Marke kompatibel.

Top-Ansicht

Bedienelemente im Detail

Für Karaoke ist der SRS-XV900 ebenfalls laut Sony erste Wahl. Das Mikrofon lässt sich einfach anstöpseln und am zweiten Eingang kann man zusätzlich auch eine Gitarre anschließen. Mit der Fiestable Mobile App und der neuen Double Tracking Karaoke-Funktion wird das Singen erleichtert und die Gesangsstimme "optimiert". An der Oberseite des Lautsprechers befindet sich ein Touchpanel, um Funktionen, Einstellungen und die Lautsprecher-Beleuchtung per Berührung anzupassen.

Die MEGA BASS-Funktion soll, nomen est omen, für mehr Power im Tieftonbereich sorgen. Ein LIVE SOUND-Modus ist für Konzertfans integriert.

Ansicht der Treiber

Rückseite

Gekoppelt wird der Sony Lautsprecher via Bluetooth, an Bord ist auch Bluetooth Fast Pair für Android. Mit Party Connect kann man bis zu 100 kompatible Lautsprecher von Sony (SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XE300, SRS-XE200 und LSPX-S3) miteinander verbinden und Musik synchron wiedergeben. Auch von USB kann man Musik direkt wiedergeben, alternativ kann über die Schnittstelle auch das Smartphone geladen werden.

Sony SRS-XV900

Zusätzlich zur Fiestable App ist der SRS-XV900 auch mit der Sony Music Center App kompatibel. Dort können Wiedergabelisten oder auch nur der nächste Song ausgewählt und Lichtmuster oder auch der Sound Modus kann geändert werden. Mit Fiestable kann man eine eigene Party-Playlist erstellen, Karaoke-Funktionen wie Voice Changer und Echo nutzen oder eine DJ-Steuerung verwenden, um Soundeffekte hinzuzufügen.

Nachhaltigkeit ist bei Sony ein durchaus wichtiges Thema. Für die Vorder- und Rückseite sowie die Innenteile des SRS-XV900 wird ein von Sony entwickelter recycelter Kunststoff verwendet.

Der kabellose Party-Lautsprecher SRS-XV900 ist für 1.199 Euro ab April 2023 verfügbar.

Special: Philipp Kind

Fotos: Sony

Datum: 18.03.2023

Tags: Bluetooth-Lautsprecher