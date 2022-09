SPECIAL: Samsung Micro LED-TVs in vier Größen auf der IFA 2022

Samsung reserviert dem Thema Micro LED im City Cube auf der Messe in Berlin einen relativ großen Bereich. Gleich vier Devices in 76, 89, 101 und 114 Zoll mit 4K-Auflösungwerden dort präsentiert. Die drei kleineren Fernseher haben einen Standfuß, während der 114-Zöller an der Wand montiert ist - so zumindest auf der IFA. Die TVs sehen sehr hochwertig aus, das Design ähnelt den aktuellen 8K Neo QLED mit dem hochwertigen, perforierten Metallrahmen. Der Rahmen ist extrem schmal, das Bild scheint sich sozusagen "frei" auszubreiten - das sind wahre "Infinity Screens".

Micro LED-Technik

Samsung setzt auf RGB Micro LED-Technologie, um reine Farben ohne Farbfilter zu ermöglichen. Jedes Pixel besteht aus drei RGB Micro LED Chips, um diese Mission zu erfüllen. Wie wir später feststellen werden, ist die dynamische Farbwiedergabe wirklich ein großer Pluspunkt. Im Gegensatz zu organischem Material (OLED) setzt Micro LED auf anorganische Materialien - eine kontinuierliche hohe Helligkeit ohne Einbrenneffekte ist hier laut Samsung der große Vorteil. Jeder RGB-Pixel ermöglicht ein Feintuning der Helligkeitswiedergabe mit 20-Bit-Processing (mehr als 1 Million Helligkeitsabstufungen). Das rahmenlose Display ist modular aufgebaut, was theoretisch jede Bildschirmdiagonale möglicht macht, und auch jede Auflösung.

Infos zu Micro LED-TVs und deren Merkmalen, die denen der Neo QLEDs ähneln

Was wichtige Merkmale der Micro LEDs angeht, so erwähnt Samsung neben der Display-Tehnologie das "Monolith" Design, den Ambient Mode+ sowie den Art Mode - gerade letzterer dürfte bei den Micro LED-TVs gern Verwendung finden. Samsung betont auch die akustische Qualität: "Arena Sound" wird das Lautsprechersystem genannt, das auf 100 Watt Leistung zurückgreift und auch Mehrkanal-Inhalte einwandfrei reproduzieren kann. Zudem verspricht Samsung, dass jedes externe Sound Device mit dem Lautsprechersystem des Micro LED TVs synchronisert werden kann, sodass das TV-Audiosystem auch als dedizierter Center arbeiten kann.

Modell in 101 Zoll - alle Micro LED-TVs haben keinen sichtbaren Rahmen

Anzeige



Micro LED in 76 Zoll, der kleinsten Größe

Was lässt sich zur Optik sagen? Die Micro LED-TVs weisen (Beispiel 89-Zöller) eine etwas höhere Bautiefe als die Neo QLED-Modelle (2022) auf. Die Rückseite entspricht den Neo QLED-Geräten, mit integrierten Treibern des Soundsystems. Der Standfuß ist in silber gehalten. Eine Attachable Slim Connect Box wie bei den Neo QLED Spitzenmodellen konnten wir bei den Micro LED TVs nicht entdecken.

Anzeige



Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Fernseher