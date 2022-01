SPECIAL: Samsung 8K Neo QLED TV-Serie QN800A - exzellenter 2021er 8K-TV jetzt zu besonders fairen Preisen

Gerade erst bekam der Samsung GQ65QN800A unseren Innovations-Award (Video) 2021 - und auch, wenn sich am Horizont bereits die 2022er Samsung Smart TV-Generation ankündigt, ist der elegante 8K-Fernseher nach wie vor ein exzellentes Gerät. Was absolut für den Kauf spricht, sind die sehr interessanten Preise, die bei Samsung direkt erzielbar sind und die wir hier aufführen:

Über dem QN800A rangiert die QN900A-Serie (85, 75, 65 Zoll), darunter gibt es noch den QN700A (55, 65, 75 Zoll). Wir haben uns hier für die "goldene Mitte" entschieden, von der wir auch technisch komplett überzeugt sind.

Unser "Innovationschampion" 2021

Fürs invenstierte Geld gibt es nämlich einen fabelhaften Fernseher, dessen Nachteile schnell aufgezählt sind: Dolby Vision wird nicht unterstützt. Wer damit leben kann, erhält ein Gerät, das praktisch keine Wünsche offen lässt.

Endlich! 8K-Streaming startet mit der dritten Staffel von "Das Boot", dank Samsung & Sky

Sogar softwaremäßig bietet Samsung dank Samsung TV + ein tolles Benefit: Ab Frühjahr 2022 kann man noch tiefer ins spannende Geschehen der Serie „Das Boot“ eintauchen: Zum Start der dritten Staffel auf Sky bietet Samsung TV Plus die neuen Episoden im 8K-Streaming exklusiv an. Die messerscharfe Bildauflösung von TVs wie dem Neo QLED 8K macht Fernsehen noch plastischer, realistischer - kurzum: Man ist so nah dran wie noch nie. Hier gibt es alle Infos!

Zurück zum QN800A, den wir in 65 Zoll im Test hatten, der aber in 75 Zoll aufgrund des enormen Preisnachlasses aktuell eine besonders gute Wahl darstellt. Die Gründe liegen auf der Hand: Auf 75 Zoll wirkt die enorme 8K Auflösung besonders gut, noch beeindruckender als beim 65-Zöller. Der Neo Quantum 8K Prozessor des QN800A sorgt dafür, dass auch FullHD- oder 4K-Inhalte exzellent aussehen.

Große Auswahl an Streamingdiensten - stets realisiert der QN800A ein authentisches, sehr detailreiches Bild

Praktisch kein Scalingrauschen, eine enorme Detailtreue und eine exzellente Gesamtbildschärfe sprechen hier für sich. Der Prozessor kümmert sich um visuelle und akustische Belange. Bei der Bildsignalbe- und verarbeitung kann er auf eine umfassende Datenbank mit Referenzmustern zurückgreifen, aus der er mittels Künstlicher Intelligenz genau das Muster heraussucht, welches zum aktuellen Content passt.

Dank der Quantum Matrix Technology Pro in Verbindung mit dem Neo QLED Panel inklusive besonders kleiner einzelner LEDs (nur 1/40 der Größe herkömmlicher LEDs) werden erstklassige Werte bei Spitzenhelligkeit, Farbtreue und sogar beim Schwarzwert erzielt. Die Hightech-Hintergrundbeleuchtung ist zudem für ein homogenes Bild ohne störende Helligkeitsflecken verantwortlich und lässt ein außerordentlich präzises Local Dimming zu. Die maximale Helligkeit des Panels ermöglicht sogar das Betrachten von HDR-Inhalten bei deutlichem externem Lichteinfall. Aufgrund der antireflexiven Beschichtung des Panels stören auch keine Reflexionen. Hinzu kommt ein erstaunlich breiter Blickwinkel, sodass man mit mehreren Personen ohne nennenswerte Einschränkungen für die außen Sitzenden Inhalte gemeinsam verfolgen kann. Der integrierte Doppeltuner (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C) steht für ein ausgewogenes, farblich lebendiges Bild und ein sehr geringes Rauschen.

Anschlüsse an der kompakten Slim One Connect Box

Auch sonst legt sich der QN800A ins Zeug. Umfangreiche Gaming-Features (ALLM, VRR, FreeSync Premium Pro) sind integriert, hier profitiert man natürlich auch von HDMI 2.1.

Elegant integriertes Lautsprechersystem auf der Rückseite

Akustisch setzt der Samsung QN800A auf ein 4.2.2 Kanal-Layout mit 70 Watt RMS Ausgangsleistung, das im Test für richtig gute klangliche Leistungen sorgte, die für den Alltag problemlos ausreichen. Dekodiert werden Dolby Digital+ und Dolby Digital 5.1. Auch das Samsung-proprietäre Object Tracking Sound+ (OTS+) kommt zum Einsatz. Wer zudem über eine passende Samsung Soundbar verfügt, kommt mit Q Symphony zudem in einen noch eindrucksvolleren Klanggenuss.

QN800A mit HW-Q800A

Wir haben das Testgerät mit einer HW-Q800A kombiniert und waren sehr angetan von der komplett auftretenden, lückenlosen Akustik mit tollem 3D Audio-Effekt. Aktuell, auch das ist interessant, gibt es diese talentierte Soundbar für lediglich 569 EUR anstatt ursprünglich 799 EUR direkt bei Samsung.

Der Samsung 8K TV ist mit einem Neo QLED Display mit 100 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Den TV-Empfang übernimmt ein Doppeltuner für DVB-C/DVB-T2 und DVB-S2 Signale empfängt. Nach den neuen Energieeffizienzklassen muss sich der Samsung QN800A in 65 Zoll bei G einordnen, gut, das ist der Preis für die gigantische 8K-Auflösung.

Edle Verarbeitung auch beim Rahmen

Der Samsung QN800A überzeugt ebenfalls mit seiner ausgezeichneten Verarbeitung und der eleganten Optik. Der silberne, mit einem Lochraster versehene Rahmen, der sich nahezu nahtlos um das Panel legt, ist ein attraktives Gestaltungselement. Die Rückseite ist aus recht hochwertigem Kunststoff und aufgrund der Auslagerung der Anschlüsse in die One Connect Box nahezu komplett clean, links und rechts des Standfußes sind die integrierten Woofer sichtbar.

Gleichbleibende Gerätetiefe

Der Samsung QN800A profitiert als LCD-TV von der beinahe über das ganze Gerät identisch bleibenden Bautiefe, ein Faktor der besonders bei einer freien Aufstellung im Raum oder bei der Befestigung an der Wand positiv zum Tragen kommt.

Die Slim One Connect Box liegt auf der Standfuß-Rückseite auf

Die Slim One Connect Box passt wirklich sehr gut auf die vorgesehene Auflagefläche und verschmilzt quasi mit dem Fernseher.

Fernbedienung

Mit Solarpanel

Der 8K-TV ist schnell fertig eingerichtet, und das Tizen Betriebssystem sowie die 2021er Solar-Premium Remote arbeiten hervorragend zusammen. Schnell werden Befehle, die mit der Fernbedienung gegeben werden, umgesetzt.

Smart Hub - hier die Schnelleinstellungen, die sehr praktisch sind, da essentielle Justagen zügig vorgenommen werden können

Mit Filmmaker Mode

Mit den Menüs der Benutzeroberfläche sollte jeder zurecht kommen. Natürlich sind alle relevanten Streamingdienste abrufbar, dank der "Made For Germany" Initiative von Samsung bekommt man zudem eine Menge Benefits beim Kauf. Der Video-EQ umfasst sinnvolle Parameter, die Frame Interpolation arbeitet sehr sauber und der Filmmaker Mode fand ebenfalls seinen Weg in den QN800A.

Unser Fazit

"Erleben Sie das Außergewöhnliche" - beim QN800A durchaus passend

Der Samsung QN800A ist ein beeindruckener 8K-TV, den es zum vergleichsweise günstigen Kaufpreis direkt bei Samsung gibt. Bestellt man dort, kann man sich auch zu 100 Prozent sicher sein, gleich ein original "Made For Germany" Gerät mit interessanten Software-/Streaming-Benefits zu bekommen. Die exzellente Biuldgüte kann der QN800A in Kürze sogar bei nativem 8K-Material (dritte Staffel von "Das Boot") für Samsung TV+ Kunden unter Beweis stellen. Clevere Audio-Features und die einfache Bedienung sind weitere Argumente für den optisch äußerst attraktiven Fernseher mit 7.680 x 4.320 Pixeln Auflösung. Wer noch mehr möchte, für den hält Samsung die Top 8K-Serie QN900A mit noch mehr maximaler Helligkeit bereit, die ebenfalls in 65, 75 und 85 Zoll lieferbar ist. Die Preise starten hier bei 4.159 EUR (anstatt ursprünglich bei 5.999 EUR) für das 65 Zoll-Modell.Ehrlich gesagt aber müssen wir anmerken, dass der QN800A schon derart leistungsfähig ist, dass man - gerade in 75 Zoll - hier bedenkenlos zugreifen kann.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 17. Januar 2022

