SPECIAL: Nubert teasert neuen Top-HiFI-/TV-Aktivlautsporecher nuPro XS-8500RC bereits auf der Website an

Bei Nubert finden sich bereits recht umfangreiche Informationen zum neuen Top-HiFi-/TV-Aktivlautsprecher nuPro XS-8500RC. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um den Nachfolger des riesigen Sounddecks Nubert nuPro XS-7500RC handelt. Der Preis beläuft sich nach bisherigen Angaben auf 1.969 EUR - das ist ein durchaus kräftiger Aufpreis im Vergleich zum nuPro XS-7500RC. Features des neuen großen HiFi-/TV-Aktivlautsprechers umfassen unter anderem Decoder für Dolby Digital und DTS, die Voice+ Funktion für optimale Verständlichkeit von Stimmen und die X-Room-Calibration für die Einmessung des Bassbereiches per App. Ganz neu kommt die Option hinzu, dass man drahtlos Surroundlautsprecher mit dem nuPro XS-8500RC verbinden und sich so eine Mehrkanal-Anlage auf kabelloser Basis aufbauen kann.

X-Room Calibration beim XS-7500RC

Weitere Merkmale umfassen, O-Ton-Nubert, einen "ehrlichen Klang mit 120 cm Breite", eingebaute Tieftöner mit 30 Hz unterer Grenzfrequenz, über 800 Watt Peak-Leistung und ein sattes Gewicht von 32,5 kg. Schon jetzt sind viele weitere technische Daten bekannt. Die Bestückung umfasst zwei Hochtöner mit Seidengewebe-Kalotte (25 mm Durchmesser), vier Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembran (jeweils 119 mm) und zwei dedizierte, große Tieftöner (jeweils 204 mm), ebenfalls mit Polypropylenmembran. Natürlich ist die Nubert-typische Softclipping-Funktion mit am Start. Nun genauere Zahlen hinsichtlich der Leistung. Die Nennleistung geben die Schwaben mit 4 x 90 Watt plus 2 x 110 Watt an, die Musikleistung mit 4 x 130 Watt plus 2 x 150 Watt - das reicht auch für kräftige Pegel im großen Hörraum.

Das bisherige Topmodell nuPro XS-7500RC

Als Anschlüsse vorgesehen sind Stereo-Cinch, S/PDIF, Toslink, USB, USB-Spannungsbuchse, Subwoofer Pre-Out, Link, HDMI mit eARC, Bluetooth inklusive aptX und AAC (aktueller BT-Standard). Die Standby-Leistungsaufnahme wird mit 0,7 Watt beziffert (Single/Pair), beziehungsweise mit 1,7 Watt (WLS Master/WLS Slave). Verfügbar sein wird der große HiFi-/TV-Aktivlautsprecher wahlweise in weißem oder schwarzem Schleiflack. Die gesamten Abmessungen: Höhe 14,3 cm, mit Füßen 16 cm. Breite 120 cm. Tiefe 37 cm, mit Verstärker 39 cm.

Datum: 27. Dezember 2021

