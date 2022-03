SPECIAL: Nubert nuBoxx A-125 pro - Desktop-Aktivlautsprecher mit HiRes-USB-Eingang, aptX HD und Vorbesteller-Bonus

Nubert präsentiert mit den nuBoxx A-125 pro neue Aktivlautsprecher. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Stereosystems nuBox A-125, welches ebenfalls weiter im Sortiment des Herstellers aus dem "Schwabeländle" bleibt. Die zweite Generation der kompakten Aktivmonitore setzt auf einen HiRes-USB-Eingang für noch komfortableren Desktop-Einsatz sowie höheren Bedienkomfort und erweiterte Features. Die überarbeitete Ausführung versteht sich hervorragend mit PCs, Laptops und Macs und bringt eine umfangreiche Klangregelung, verbesserte Wireless-Konnektivität und eine neue Fernbedienung mit.

nuBoxx A-125 pro in schwarz ohne Abdeckung

Die nuBoxx A-125 pro sind als Master-Client-Set konzipiert und profitieren von der identisch klaren Linienführung, die bereits die Vorgänger sehr attraktiv erscheinen ließ. Die kompakten Lautsprecher werden direkt per Link-Kabel miteinander verbunden und finden nahezu überall Platz. Sie fügen sich dezent in die Wohnumgebung ein, eignen sich aber eben auch exzellent als Desktop-Lautsprecher und nehmen am Schreibtisch nicht zuviel Platz weg. Erhältlich sind die Lautsprecher in Schwarz oder Weiß, jeweils mit schwarzen oder hellgrauen magnetischen Stoffblenden.

Rückseite der neuen Generation

Auf der Rückseite erkennt man direkt eine offensichtliche Neuerung der nuBoxx A-125 pro Lautsprecher. Wo sich bei der ersten Version ein HDMI-Anschluss befand, ist die pro-Ausführung mit einer USB-Schnittstelle versehen. Damit lässt sich der Master-Lautsprecher direkt mit einem Rechner verbinden und als externe Soundkarte unter Windows, MacOS und Linux nutzen. Der integrierte D/A-Konverter arbeitet mit bis zu 192 kHz/32-Bit. Bereits der Vorgänger hat uns akustisch stark beeindruckt, von den nuBoxx A-125 pro ist eine unverändert eindrucksvolle Performance zu erwarten, die nicht nur bei Videos und Gaming, sondern auch beim anspruchsvollen Produktiveinsatz klar überzeugen dürfte.

Modelle in weiß ohne Abdeckung

Den nuBoxx A-125 pro kann man auch komfortabel drahtlos Audiosignale zuspielen. Dafür sitzt in den Nubert-Lautsprechern ein Bluetooth 5.0-Modul, das sowohl aptX HD als auch AAC unterstützt und somit Android- und iOS-Usern gleichermaßen eine Signalübertragung in hoher Qualität ermöglicht.

Neue Fernbedienung

Die Aktivlautsprecher kommen mit einer neugestalteten Fernbedienung im Lieferumfang, die nun in Wertigkeit und Bedienkomfort identisch zur Remote aus der nuPro Serie ist. Sämtliche Funktionen der nuBoxx A-125 pro lassen sich damit steuern, darunter das neue Sound-Tuning mit feinfühliger Bass- und Mitten/Höhen-Regelung. Die Tiefton- und Höhenwiedergabe kann so gezielt verstärkt oder gedämpft werden. Außerdem ist die von der ersten Generation bekannte Hörizonterweiterung an Bord, die die Stereobühne effektiv erweitert und auf Wunsch zugeschaltet werden kann. Infos über den Betriebszustand gibt es durch die mehrfarbige LED-Anzeige.

nuBoxx A-125 pro

Die nuBoxx A-125 pro sind ab sofort im Nubert Direktvertrieb zum Paarpreis von 438 Euro erhältlich und werden voraussichtlich direkt nach Ostern ausgeliefert. Die nuBox A-125 mit HDMI-Eingang bleiben bis auf Weiteres im Programm. Schnellentschlossenen Kundinnen und Kunden, welche die neue Pro-Ausführung bis Ostermontag vorbestellen, erhalten als Einführungsangebot die sonst kostenpflichtige Garantieverlängerung auf fünf Jahre gratis.

Technische Daten:

Bestückung: 1 x Hochtöner mit 25-mm-Seidengewebekalotte, 1 x Tief-/Mitteltöner mit 118-mm-Polypropylenmembran

Frequenzgang (± 3 dB): 50 – 22.000 Hz

Verstärkerleistung: 2 x 25 W Dauer-, 2 x 40 W Musikleistung (Hoch-/Tiefmitteltonzweig)

Stand-by-Leistungsaufnahme: 0,5 W

Anschlüsse: Stereocinch, S/PDIF, Toslink, USB, Sub-Out, Link, Bluetooth-Empfänger mit Support für aptX, aptX HD, aptX Low Latency und AAC (Bluetooth 5.0)

Abmessungen (H x B x T): 24,5 x 13,5 x 20 Zentimeter (ohne Abdeckung)

Gewicht: 3,7/3,3 kg (Master/Client)

Ausführungen: Schwarz oder Weiß, Abdeckung Schwarz oder Hellgrau

Zubehör: Magnetische Frontabdeckung, Fernbedienung mit Batterie, Netzkabel (1,8 m), Lichtleiterkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), Verbindungskabel (3 m; 5 und 7 m optional erhältlich)

Produktseite: https://www.nubert.de/nuboxx-a-125-pro/p4717/?category=211

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert

Datum: 19.03.2022

